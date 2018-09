"Estate sotto le stelle 2018": weekend chiusura all'auditorium "San Michele Arcangelo"

Ultimi appuntamenti della rassegna “Estate sotto le stelle 2018”: in programma due serate all’insegna del teatro e della musica di qualità con artisti famosi nel panorama padovano.

Venerdì 7 settembre alle ore 21 all’Auditorium S. Michele Arcangelo la Compagnia Teatro Insieme presenta lo spettacolo “Parliamo di Donne” testi tratti dalle opere di Franca Rame e Dario Fo. Biglietto - Intero 5euro / ridotto 3euro

Sabato 8 settembre alle ore 21 all’Auditorium S. Michele Arcangelo è in programma il Concerto “Sara Robin Quintet”, giovane cantante del panorama padovano con all’attivo importanti collaborazioni, proporrà arrangiamenti di brani famosi e canzoni originali in formazione quintetto. Biglietto - Intero 8euro / ridotto 5euro

Domenica 9 settembre, viste le previsioni poco favorevoli, la Festa di Chiusura al Parco di Villa Cesarotti organizzata a partire dalle ore 10 viene spostata a data da destinarsi.

“Si conclude la rassegna estiva 2018 che ha dato molte soddisfazioni per il successo della prima edizione di “Selva di Libri” dove tre importanti scrittori hanno incontrato un nutrito ed attento pubblico Selvazzanese presentando le loro ultime opere letterarie – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – Non da meno le serate di musica, festa, lirica, teatro che hanno visto la presenza di tanti Cittadini che hanno condiviso un’estate ricca di eventi e proposte culturali”.

“Anche quest’anno “Estate sotto le stelle” chiude i battenti con un bilancio assolutamente positivo nonostante il tempo non ci abbia favoriti nelle ultime settimane . – aggiunge l’assessore alla Cultura Giovanna Rossi – Selvazzano sta crescendo, sia dal punto di vista della qualità artistica degli eventi in rassegna, sia come partecipazione attiva alle numerose iniziative. L’estate diventa occasione di incontri, condivisioni ed arricchimento personale”.

Informazioni

Ufficio Cultura Comune di Selvazzano Dentro

Tel. 049/8733999 – 049/8733826

Mail: cultura@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Associazione Arti Itineranti

Tel. 342/1528490

Mail: arti.itineranti@libero.it

Gallery