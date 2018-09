Il Comune di Este approva all'unanimità la ricostituzione della banda musicale cittadina

Il Consiglio Comunale approva all'unanimità la ricostituzione della banda musicale cittadina. SIndaco Gallana: "Condivido in pieno la proposta del consigliere Zaramella e dico sì alla ricostituzione della banda cittadina. Per quanto nelle possibilità dell'Ente ci adopereremo per creare le premesse perché ciò avvenga. Al consigliere affido la delega per la realizzazione di questo ambizioso progetto".

La banda cittadina di Este

Nella prima metà del novecento Este aveva la sua banda cittadina che raggiunse l'apice della notorietà sotto la direzione del maestro Gaetano Castelvetri, al quale è intitolata una via nel quartiere Este Nuova. Negli archivi comunali, come citato nella mozione approvata dal Consiglio Comunale, giacciono spartiti, strumenti e altri documenti storici appartenuti alla banda che aveva la sua sede in Calle della Musica, dove oggi ha sede la compagnia teatrale Città di Este.

"Este, città della musica"

"La valenza culturale, storica e aggregativa di una banda civica non sono in discussione – continua il sindaco - e tanto meno la passione nostra e di tanti cittadini per la musica. Credo infatti di poter apostrofare Este come “città della musica”; lo testimoniano la presenza di numerosi sodalizi musicali di vari generi, di associazioni, di scuole di musica, i due vicini conservatori e i tanti eventi che come amministrazione abbiamo promosso. Penso agli appuntamenti con la lirica, con l'operetta, con la musica da camera e ai festival musicali per i più giovani. Tutti eventi che hanno riscosso il gradimento e la partecipazione sia dei cittadini che di numerose persone da fuori città. Ricordo ad esempio il recente concerto dell'Orchestra Sinfonica di San Pietroburgo in una Basilica di S. Maria delle Grazie gremita da oltre 850 persone. Molte sono poi le eccellenze a Este in questo campo che restano, ai più, poco note. Ne cito due a titolo di esempio: nella storia, Este ha dato i natali a Gaetano Callido nel 1727, straordinario costruttore e tra i più rappresentativi artisti nell'arte organaria (i suoi organi si trovano in molte chiese veneziane e in molte altre di Emilia, Marche e ancora Austria e Dalmazia); Este vanta anche una impresa di eccellenza nella costruzione di strumenti musicali, di cembali in cembali, in particolare: strumento antico e raffinato che ben rappresenta la maestria di una nostra impresa attiva a Este".

"Orgoglio"

"La presenza di una nostra banda cittadina nelle ricorrenze, nelle manifestazioni e nei concerti – conclude il sindaco -, in un panorama così sensibile e fertile, sarebbe un motivo di ulteriore orgoglio e arricchirebbe il patrimonio storico-culturale della nostra città, oltre a essere motivo di aggregazione per giovani e meno giovani. Per questo sono favorevole alla sua ricostituzione; ringrazio il consigliere Zaramella per essersi fatto promotore dell'iniziativa, che tutto il consiglio ha accolto favorevolmente, e per avere accettato la delega per la realizzazione di questo ambizioso progetto".