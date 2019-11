A Este una giornata di degustazioni alla scoperta delle "birre in botte"

Una chiacchierata in cui andremo alla scoperta delle birre maturate in botte e ne degusteremo assieme quattro esempi, accompagnate da stuzzichini e pasticceria secca. In particolare parleremo di:

birre e botti: una storia antica

stili di birra che tradizionalmente prevedono affinamenti in botte

birre sour e microbiologia delle botti

affinamento: sapori dal legno e nel legno

Le birre che degusteremo saranno, nell'ordine:

BV03 - CRAK Progetto Cantina, Italian Grape Ale affinata 12 mesi in botti di Cabernet e Merlot (7%ABV)

Ardiva - BIONOC Progetto Asso di Coppe, Farmhouse Ale affinata 8 mesi in barrique ex vino

BR03 - CRAK Progetto Cantina, American Barleywine affinato 20 mesi in botti di Rum Caroni

BW01 - CRAK Progetto Cantina, Imperial Sweet Stout affinata 9 mesi in botti di Scotch Whisky

A guidare la serata sarà Francesco Moro: Birraio artigiano diplomato all'Accademia Dieffe, ha svolto un apprendistato nel birrificio e nella bottaia del pluripremiato Birrificio Bionoc, Mezzano di Primiero (TN).

Informazioni e contatti

Costo della serata di degustazione con accompagnamento: 15 euro.

Il numero di posti disponibili è limitato: per prenotazioni contattare il 3346431837 o scrivere a truisandbeer@gmail.com.

Al termine della serata sarà possibile acquistare le birre degustate, in bottiglie formato 0.375 L.

Web: https://www.facebook.com/events/2535918943297043/

Gallery