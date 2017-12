Este, tutti gli eventi in città a Natale

L'attesa del Natale entra nel vivo: tutti pronti a preparare l’Albero di Natale, le luci, le letterine da spedire a Babbo Natale, i doni da trovare sotto l’Albero e, naturalmente, l’attesa di Babbo Natale...

“Este: un dono sotto l’albero” è il tema di quest’anno all’insegna del “regalo” come dono offerto dalla città a tutti i cittadini e visitatori che verranno a vivere la magia e il sogno natalizio nel centro storico di Este.

Una città che quest’anno offre tantissime attività ed emozioni che coinvolgeranno tutti i cittadini, adulti e bambini. A partire da oggi, giovedì 7 dicembre, si accenderà la magica notte e l’atmosfera del Natale con luminarie e luci che faranno brillare le vie e le piazze della città e la pista di ghiaccio in Piazza Maggiore diventerà il palcoscenico per divertenti pattinate con amici e tutta la famiglia.

Un mercatino nella piazza principale, in Piazza Maggiore, nel weekend dell’Immacolata, a partire da venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre sarà dedicato ai prodotti tipici dell’artigianato locale, tutti fatti a mano, che ritornerà anche nel weekend della Vigilia natalizia da giovedì 21, venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 dicembre.

Come in tutti i grandi Natali che si rispettano, non potrà mancare l’Arrivo di Babbo Natale, venerdì 8 dicembre, che starà insieme ai bambini a raccontare fiabe e le sue lunghe avventure di viaggio e raccoglierà tutte le letterine dei bambini. Da venerdì 8 dicembre elfi e aiutanti di Babbo Natale daranno inizio alle diverse attività ricreative e ludiche per i bambini di tutte le età: dai giochi alle letture animate, dalla realizzazione di decorazioni e addobbi per l’albero di Natale alla creazione della letterina da scrivere e inviare a Babbo Natale.

Tante ancora saranno le attrazioni e sorprese che Este riserverà ai suoi cittadini: performance di musica per le vie della città, canti natalizi e spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio.

Domenica 17 un evento promosso dalla Regione Veneto “Agricoltura, che Avventura! Scopriamo insieme il programma di sviluppo rurale” con intrattenimenti e giochi rivolti ai bambini. Non mancheranno la giostra di Cavalli Barocca in Piazza Maggiore. E sempre domenica 17, alle ore 18, presso la sala delle Colonne del Museo Nazionale Atestino, la pianista Claudia Minieri interpreterà le colonne sonore dei più bei film della storia del cinema mentre sullo sfondo scorreranno le immagini a cura del Centro La Medusa.

Un grande Natale quest’anno nella città di Este che vuole donare a tutti i cittadini e visitatori le più grandi emozioni da trascorrere con le persone più care, offrendo a tutti giochi e spettacoli coinvolgenti in tutti i punti della città. Intrattenimenti che si prolungheranno fino al 6 gennaio 2018 con il grande arrivo della Befana che dal sacco donerà doni, dolci, cioccolatini e a qualcuno un po’ di carbone….

Gran finale, il 6 gennaio, con il Concerto lirico del coro di voci bianche A.LI.VE dell'Arena di Verona.

Programma Natale “Este: un dono sotto l’albero”

INIZIATIVE PERMANENTI

Da Giovedì 7 dicembre 2017

Dalle 15 alle 19 Apertura Pista di Ghiaccio in Piazza Maggiore

Dall’apertura fino al 23 dicembre:

Da lunedì a venerdì 15-19

Sabato e domenica 10-13 e 14-20

8 dicembre 10-13 e 14-20

9 dicembre 10-13 e 14-20

Dal 24 dicembre al 6 gennaio:

Da lunedì a venerdì 10-13 e 15-19

Sabato e domenica 10-13 e 14-20

25 dicembre 15-20

26 dicembre 10-13 e 14-20

1 gennaio 15-20

6 gennaio 10-13 e 14-20

Dal 7 gennaio alla chiusura:

Da lunedì a venerdì 15-19

Sabato e domenica 10-13 e 14-20

ULTIMO GIORNO DI ATTIVITÀ 31 GENNAIO

Ingresso giorni feriali

4 euro per i bambini sotto i 12 anni

5 euro per gli adulti

2 euro noleggio pattini

2 euro per 20 minuti noleggio orsi e pinguini

Ingresso nei giorni festivi, prefestivi, sabato e domenica

5 euro per i bambini sotto i 12 anni

6 euro per gli adulti

2 euro noleggio pattini

2 euro per 20 minuti noleggio orsi e pinguini

IL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO NON PREVEDE LA COPERTURA ASSICURATIVA

Da Venerdì 8 dicembre a Domenica 24 dicembre 2017

“PAESAGGI IMMAGINARI… NELLE VETRINE DELLA NOSTRA CITTÀ”

Allestimento di creazioni artistiche natalizie nei negozi del centro storico di Este realizzate dai

bambini di Casa delle Arti a cura dell’Associazione Culturale Fantalica Progetto Casa delle Arti

SPETTACOLI, ANIMAZIONE ED EVENTI

Venerdì 8 dicembre 2017

Dalle 10 alle 22

In Piazza Maggiore mercatino coperto di prodotti di artigianato locale

Dalle 10 alle 19.30

Giochi e animazione per bambini in Piazza Maggiore al coperto attività e laboratori: scrivi la

letterina a Babbo Natale e giochi di una volta

Alle 16

ARRIVO DI BABBO NATALE nel centro storico di Este riceverà i bambini e le loro letterine (in caso di maltempo l’arrivo è previsto per sabato 9 dicembre)

A SPASSO CON BABBO NATALE

Babbo Natale incontra i bambini e le famiglie nelle Frazioni e nei Quartieri

Appuntamento alle 16 con cioccolata calda per tutti!

Venerdì 8 dicembre a Schiavonia

Venerdì 15 dicembre al Pilastro

Sabato 16 dicembre a Pra'

Domenica 17 dicembre a Deserto

Sabato 23 dicembre a Este Nuova

Domenica 24 dicembre a Motta

Sabato 9 dicembre 2017

Dalle 10 alle 22

In Piazza Maggiore mercatino coperto di prodotti artigianali

Dalle 10 alle 19.30

Giochi e animazione per bambini in Piazza Maggiore al coperto attività e laboratori: scrivi la letterina a Babbo Natale e giochi di una volta

Alle 17

SPETTACOLO SUL GHIACCIO in Piazza Maggiore spettacolo di pattinaggio artistico sul ghiaccio

Domenica 10 dicembre 2017

Dalle 10 alle 22

In Piazza Maggiore mercatino coperto di prodotti artigianali

Dalle 10 alle 19.30

Giochi e animazione per bambini in Piazza Maggiore al coperto attività e laboratori: scrivi la letterina a Babbo Natale e giochi di una volta

Alle 16

MARCHING BAND nel centro storico di Este musica per le vie e piazze del centro

Sabato 16 dicembre 2017

Dalle 10 alle 19.30

Laboratori e attività per bambini in Piazza Maggiore al coperto attività e laboratori: scrivi la letterina a Babbo Natale e crea gli addobbi per il tuo albero

Alle ore 16 CONCERTO GOSPEL

in Piazza Maggiore Coro Bambini Santissima Trinità di Pra’ e Amazing Children Choir in uno spettacolo di canti Natalizi

Domenica 17 dicembre 2017

Dalle 10 alle 19

“Agricoltura, che Avventura! Scopriamo insieme il programma di sviluppo rurale” in Piazza Maggiore evento promosso dalla Regione Veneto

Alle ore 17.30

“MATINÈE – MOVIE SOUND TRACKS” in Sala delle Colonne del Museo Nazionale Atestino Claudia Minieri al piano interpreta le colonne sonore dei più bei film della storia del cinema mentre sullo sfondo scorrono le immagini curate dal Centro di Cultura La Medusa.

Evento inserito nel progetto "Aspettando il Tiepolo" per raccolta fondi a favore del restauro della pala di Giambattista Tiepolo "Santa Tecla libera Este dalla peste".

Il concerto sarà preceduto alle ore 16.30 da una visita guidata tematica al Museo Nazionale Atestino.

"OMNIA SOLSTITIUM TEMPERAT" a cura dell'associazione Este Medievale all'interno del Castello marchionale

ore 9: apertura campo e mercato medievale

ore 10: visita guidata al Museo Nazionale Atestino

ore 11: conferenza sul tema “A.D. 1200 La Casa d'Este” con proiezione di un cortometraggio

ore 13: pranzo medievale

ore 14-16: artisti di strada nel Castello e nelle piazze

ore 16: Santa Messa presso la Chiesa di San Martino

ore 17: corteo e spettacoli di focoleria

Da giovedì 21 dicembre al 24 dicembre 2017

Dalle 10 alle 22

In Piazza Maggiore mercatino coperto di prodotti artigianali fatti a mano

Dalle 10 alle 19.30

Laboratori e attività per bambini in Piazza Maggiore al coperto attività e laboratori: scrivi la letterina a Babbo Natale e crea gli addobbi per il tuo albero

Sabato 23 dicembre 2017

Dalle ore 16

BABBI NATALE SUI TRAMPOLI nel centro storico di Este spettacolo itinerante di figuranti per le vie e le piazze della città

Mercoledì 27 dicembre 2017

alle ore 16

FESTE DI RACCONTI STORIE PER PICCOLI… LETTORI IN BIBLIOTECA nella Biblioteca Civica, via Antonio Zanchi 17 per bambini fino i 3 anni letture a cura di Katia Scabello

Sabato 30 dicembre 2017

Alle ore 21

CONCERTO DI NATALE Nella Chiesa della SS. Trinità – Prà d’Este

Il Gruppo Musicisti di Vo’ diretto dal M°Luca Giacomin

Mercoledì 3 gennaio 2018

alle ore 16

FESTE DI RACCONTI STORIE PER PICCOLI… LETTORI IN BIBLIOTECA

nella Biblioteca Civica, via Antonio Zanchi 17 per bambini 4 e 5 anni letture a cura dei volontari NpL della biblioteca

Sabato 6 gennaio 2018

Alle ore 16

ARRIVA LA BEFANA in centro storico e quartieri a Este

Alle ore 17.30 (sede da definire)

Concerto Lirico del coro di voci bianche A.LI.VE. dell'Arena di Verona con la partecipazione straordinaria del soprano Ma Fei e del tenore Cristian Ricci.