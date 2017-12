Tutti gli eventi di Natale del weekend a Este

Per il terzo weekend dell’Avvento Este regala due giornate interamente dedicate alle famiglie e soprattutto ai bambini. A iniziare dal pomeriggio di sabato 16 dicembre alle ore 16, due concerti di cori di bambini che si alterneranno all’interno della tensostruttura in Piazza Maggiore. Aprirà lo spettacolo l’”Amazing Children Choir” a cui seguirà il coro dei bambini della Parrocchia Santissima Trinità di Prà.

Altre attività collaterali, a partire dalle ore 15, si svolgeranno durante il pomeriggio di sabato con laboratori per bambini, sempre nella tensostruttura, dove i piccoli potranno creare addobbi natalizi e preparare la letterina a Babbo Natale. Non potranno mancare gli Elfi e Babbo Natale in persona che attenderà e saluterà i bambini con le loro letterine. Uno spettacolo itinerante per le vie e le piazze del centro storico di Este dei Gipsy Thief “Qualcuno ha rubato il Natale!” divertirà tutti i cittadini e continuerà alle ore 18 nella tensostruttura.

Domenica 17 dicembre dalle 10 alle 19 il comune di Este ospiterà un importante evento promosso dalla Regione Veneto, con la collaborazione del Comune di Este, “AGRICOLTURA CHE AVVENTURA! Scopriamo insieme il PSR Veneto”, un’iniziativa ideata e realizzata per divulgare e far conoscere il mondo rurale ai bambini attraverso attività di animazione, laboratori didattici e creativi e spettacoli teatrali. Un evento ideato per comunicare in modo divertente tramite l’animazione scientifica il tema delicato della sostenibilità ambientale e alimentare. L’evento si svolgerà all’interno della tensostruttura, il cui spazio ospiterà una giornata aperta a tutti i cittadini e dedicata al tema dello sviluppo sostenibile per preservare il futuro del nostro pianeta.

Quattro saranno le aree tematiche che separeranno lo spazio: l’area istituzionale con gadget ed informazioni sul programma di sviluppo rurale; l’area laboratorio creativo con attività divertenti per bambini per far crescere in loro la sensibilità verso lo sviluppo sostenibile e gli stili di vita compatibili con i cambiamenti climatici e ambientali; area laboratorio scientifico per accrescere la cultura rurale e la consapevolezza alimentare; ed infine l’area dedicata al teatro con lo spettacolo didattico “Viaggio nel tempo”, una performance interattiva la cui “missione” sarà di salvare il mondo attraverso il risparmio idrico, il corretto smaltimento dei rifiuti, i combustibili fossili e il surriscaldamento globale.

“Competitività economica, qualità dei prodotti, ambiente, sviluppo equilibrato dei territori: sono innumerevoli gli aspetti del PSR che interessano da vicino tutti i cittadini del Veneto – ha dichiarato l’Assessore all’Agricoltura Giuseppe Pan –. Per questo abbiamo deciso di partire da un’area ad alta vocazione rurale come Este per portare sul territorio l’evento “Agricoltura, che avventura!”: una giornata di appuntamenti per l’intera famiglia. Un’occasione per scoprire insieme i temi, gli obiettivi e i risultati del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto e l’importanza dell’agricoltura per la nostra regione.”

In vista del terzo weekend di Natale tutto dedicato ai bambini il Sindaco di Este dichiara ”Natale è soprattutto dei bambini e anche a nome loro ringrazio l’assessore regionale all’agricoltura, Giuseppe Pan, per avere scelto Este come laboratorio divulgativo dedicato ai bambini e alle famiglie e per questo viaggio alla scoperta del mondo rurale e della sostenibilità. Sarà una domenicapre-natalizia originale nella quale, attraverso il gioco, i laboratori e il teatro si trasmetterà ai nostri piccoli il valore dell’agricoltura e del rispetto dell’ambiente con il suo delicato equilibrio”.

Da venerdì a domenica, Babbo Natale proseguirà il suo “tour” nei quartieri e nelle frazioni: venerdì 15 dicembre sarà nel quartiere Pilastro; sabato 16 farà tappa a Pra’ e domenica 17 nella frazione Deserto. Appuntamento per tutti alle 16 per consegnare le proprie letterine, confidare desideri e gustare una buona tazza di cioccolata calda.

Domenica 17 dicembre si terrà anche un altro interessantissimo appuntamento per gli appassionati di storia, cultura e rievocazioni dal titolo “Omnia Solstitium Temperat”. L’associazione storico-culturale Este Medievale organizza, nel contesto del progetto “Open Days 2017” promosso dal MiBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) e dal C.E.R.S. Italia (Consorzio Europeo di Rievocazioni Storiche) una giornata nel Castello Marchionale per vivere il solstizio d’inverno secondo le usanze medievali. Programma: https://www.facebook.com/associazione.este.medievale/?fref=ts

La giornata di domenica si concluderà alle ore 17.30, presso la Sala delle Colonne del Museo Nazionale Atestino, con l’omaggio al cinema della pianista Claudia Minieri che interpreterà le più belle colonne sonore – già presenti nella sua raccolta “Matinée” - mentre sullo sfondo scorreranno le immagini delle pellicole che hanno fatto la storia del cinema.

Precederà il concerto, alle 16.30, la visita guidata “Narrare per immagini: racconti, miti e fiabe nei manufatti di Este antica” condotta da Cinzia Tagliaferro di Studio D.

Ingresso euro 2,50 comprensivo di visita al museo.

Al termine degli appuntamenti al museo, raccolta fondi ad offerta libera per il restauro del dipinto di G.B. Tiepolo “SANTA TECLA LIBERA ESTE DALLA PESTE”.

Informazioni per cittadini e visitatori:

Ufficio Turistico 0429 600462.

