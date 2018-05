“Tre viaggi per scoprire casa”, incontro di “Este incontra il Talento” con Barbara Venturato

Dopo il successo del primo appuntamento con il giovane Giulio Deangeli, continua il percorso della micro-rassegna ideata dal giovane consigliere comunale Enzo Ferro e nata dalla collaborazione tra il comune di Este, Estensione e le associazioni della città.

La seconda serata di “Este incontra il talento” si terrà venerdì 18 maggio alle ore 21, nella sala consiliare del municipio, e avrà come ospite l’attrice Barbara Venturato.

La protagonista

Diplomata al liceo classico dell’I.I.S. G.B. Ferrari di Este, classe 1995, ha concluso lo scorso anno il percorso di studi triennale come allieva attrice presso l’Accademia Nazionale d’arte drammatica Silvio d’Amico a Roma, dove ha collaborato alla nascita e formazione del nucleo artistico di cui fa tuttora parte. Dopo il debutto e la tournée di “Hamletmachine” diretto da Bob Wilson, ha avuto l’occasione di farsi conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione alla fiction “Romanzo Famigliare” di Francesca Archibugi, nel ruolo di Nicola Rossitto, andata in onda in prima serata su Rai1 tra gennaio e febbraio 2018.

La serata

Durante il prossimo incontro partirete per tre viaggi importanti durante i quali avrete modo di scoprire punti di vista diversi, di condividere opinioni e riflessioni, accompagnati in sottofondo dall’esperienza personale di Barbara e da quella dei suoi colleghi. Si parlerà di cinema e teatro, ma soprattutto della difficoltà che richiede prendere delle scelte, del coraggio di andare a fondo nelle cose e della bellezza delle relazioni che si instaurano e crescono forti, rafforzando noi per primi. Saranno tre viaggi ideali per coltivare nuovi spunti e per scoprire che “casa”, a pensarci bene, è in ogni parte del mondo.

L’incontro “Tre viaggi per scoprire casa” sarà moderato dal direttore editoriale di Estensione Giacomo Visentin e verrà introdotto da una prefazione a cura dell’associazione culturale Amour Braque. Al termine, come sempre verrà dedicato uno spazio a domande e interventi.