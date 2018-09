Este lirica 2018, concerto alla Basilica delle Grazie

Grande concerto lirico sinfonico sabato 8 settembre alla Basilica delle Grazie per i 550 anni di presenza dell’icona mariana.

Ospite l’orchestra Northern Sinfonia di San Pietroburgo con la presenza del direttore Mastrangelo, che festeggerà la sua nuova nomina a direttore della “Filarmonica di Mosca”. Il Sindaco Roberta Gallana “Sabato andrà in scena uno degli eventi più attesi del cartellone estivo: torna a distanza di quasi un anno la Northern Sinfonietta con il tenore Ricci e il direttore Mastrangelo. Lo scorso anno l'ensemble e i solisti offrirono una prova magistrale. Sabato sarà di nuovo uno spettacolo straordinario di voci, musica e arte in omaggio all'icona della Beata Vergine Maria presente da 550 anni. Nuova occasione anche per proseguire con la raccolta fondi da destinare al sostegno del restauro della pala di Giambattista Tiepolo. Santa Tecla tornerà nel Duomo di Este, e l'attesa sarà ripagata con un capolavoro riportato al suo autentico originario splendore”.

Il direttore artistico Cristian Ricci: “Proposte di qualità sul territorio per rapporti culturali bilaterali con Federazione russa e Cina”. Grande concerto lirico-sinfonico per festeggiare i 550 anni di presenza dell’icona della Vergine Maria nella Basilica delle Grazie a Este sabato 8 settembre alle ore 21.

L’evento, organizzato nell’ambito della nuova rassegna “Este lirica”, è sostenuto dal Comune di Este e dalla Regione del Veneto, che attraverso la collaborazione con il Laboratorio lirico del Veneto hanno lanciato un ponte con le più prestigiose istituzioni musicali della Federazione Russa. Ospite della serata sarà l’Orchestra di San Pietroburgo “The St. Petersburg Northern Sinfonia” del Teatro Music Hall, diretta dal maestro Fabio Mastrangelo.

I solisti saranno il soprano Olga Ceremnykh, il mezzosoprano Anna Buslidze, il tenore Cristian Ricci e il baritono Zhu Zhentao che, accompagnati dall’orchestra, proporranno un ricco programma delle arie più celebri della tradizione sacra. Non mancheranno proposte di musica sacra meno nota al grande pubblico, per evocare momenti di intensa spiritualità anche grazie al volino solista di Margaret Lumetta. Presenta l’evento Federica Morello.

“Per Este abbiamo pensato ad un evento straordinario - commenta Cristian Ricci, direttore artistico di Este Lirica -. L’orchestra di San Pietroburgo sarà diretta dal maestro Fabio Mastrangelo, direttore dal grande carisma e dalla squisita sensibilità. Tra l’altro proprio l’italiano Mastrangelo, che vive stabilmente in Russia da molti anni- uno dei protagonisti indiscussi della scena culturale di questo grande Paese e direttore d’orchestra tra i più accreditati e stimati - ha assunto da qualche giorno un nuovo prestigiosissimo incarico. Dal 1 settembre è stato infatti nominato anche Direttore artistico dell’Orchestra filarmonica di Mosca e festeggerà questo suo nuovo incarico proprio nel primo concerto post nomina ad Este - spiega il tenore Ricci. La collaborazione con le più alte istituzioni musicali russe, oltre che con quelle cinesi- continua- fa del Laboratorio lirico del Veneto una grande fucina per rapporti bilaterali con grandi Paesi. La capacità che mettiamo a disposizione del territorio è finalizzata a proporre e organizzare momenti culturali e musicali di ampio respiro e di altissimo livello artistico, puntando su collaborazioni diverse e a un repertorio ampio e accessibile a tutti”.

L’esecuzione prevede arie e sinfonie per orchestra di Mozart, Gounod, Schubert, Haendel, Verdi, Bizet, Stradella, Pergolesi, Massenet e Respighi.

L’ingresso è libero. Saranno raccolte offerte a favore del restauro della pala di G.B. Tiepolo “Santa Tecla intercede per la liberazione di Este dalla peste”.

