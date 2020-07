Este lirica 2020: l’Orchestra regionale filarmonia veneta al chiostro di San Francesco di Este

Sarà inaugurato il prossimo 5 luglio, nella splendida cornice del Chiostro di San Francesco (ex Collegio Vescovile) il progetto musicale regionale “I Concerti della Rinascita. I Luoghi della Bellezza”, che vedrà protagonisti l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta dal maestro Marco Titotto, il soprano Claudia Pavone, il mezzosoprano Alice Marini e il direttore artistico di Este Lirica 2020 tenore Cristian Ricci.

L'evento

Il concerto è anche il primo evento del ricco calendario di iniziative realizzate dal Comune di Este in collaborazione con le associazioni del territorio. Appuntamento domenica 5 luglio, alle ore 20.45, presso il Chiostro di San Francesco (Ex Vescovile).

In caso di maltempo il Concerto si terrà domenica 12/07/20

Scarica il programma del concerto

«La musica, la letteratura, il cinema, il teatro, l’arte ci aiutano ad immaginare, scoprire, sognare e conoscere. Il programma degli Incontri d'Estate 2020 vuole accompagnare gli spettatori in un percorso di emozioni, sorprese e divertimento – afferma il sindaco Roberta Gallana -. Prima occasione di incontro è la serata di gala di domenica 5 luglio, con la quale inaugureremo una stagione estiva diversa dal solito, con alcune restrizioni e maggiore attenzione alla sicurezza, ma con tanta voglia di ritrovarci e condividere momenti speciali dopo i mesi di lockdown».

“Este lirica” apre dunque il calendario estivo con il concerto dell’Orchestra Filarmonia Veneta. La serata di gala sarà presentata da Federica Morello che introdurrà un brillante programma musicale dedicato a celebri sinfonie e romanze del grande repertorio lirico, che avrà il suo apice nel Brindisi da La Traviata di Giuseppe Verdi, quale inno alla bellezza e al gusto per la vita.

«Non poteva mancare Este, tra le location più rappresentative della bellezza delle Città venete, in questo tour musicale dedicato alla rinascita – dichiara il tenore Cristian Ricci, direttore artistico -. La difficile esperienza vissuta nel periodo di pandemia da Covid 19 ci ha insegnato che solo aggrappandoci all’arte e ai valori ispirati dal bello che ci circonda possiamo trovare la forza di rinascere. La Città di Este, nonostante le molteplici difficoltà organizzative, ha avuto la volontà di testimoniare, con un qualificato calendario di attività culturali, una vera e propria strategia di ripresa che partisse dalla musica e dalla cultura. Questo che presenteremo ad Este sarà il concerto numero “0” del tour regionale dei Concerti della rinascita. Grazie ad Este e a questo concerto si potranno collaudare tutte le procedure di messa in sicurezza del pubblico e dell’orchestra e concepire che il mondo tutto, in ogni suo aspetto, non è più quello di prima».

Il premio

Domenica sera sarà anche l’occasione per tributare il giusto riconoscimento a coloro che in piena emergenza Coronavirus hanno lavorato per la salute di tutti. Sarà conferito il premio “Femminilità 2020” al personale dell’Ospedale Madre Teresa di Calcutta, della Fondazione Santa Tecla e della Fondazione IREA Morini Pedrina per l'abnegazione, la professionalità e la generosità dimostrate nella gestione dell’emergenza COVID-19.

«Ogni anno, nella primavera, il Comune di Este organizza ”Femminilità” - ricorda l’assessore alle Politiche Sociali, Lucia Mulato -, una rassegna di eventi socio-culturali legati al mondo delle donne che quest’anno non è stato possibile realizzare. Abbiamo quindi deciso di cogliere l’occasione del concerto “della rinascita” per conferire il premio “Femminilità 2020” a coloro che si sono presi cura di noi e dei nostri cari nei momenti più difficili di questi ultimi mesi, con generosità e professionalità. Considerando, inoltre, che tutte e tre le strutture sono dedicate a figure femminili e che il premio è legato ad un contenitore di eventi “al femminile”, abbiamo invitato a ritirare il premio tre donne in rappresentanza di tutto il personale dei tre istituti».

Garantendo il distanziamento e le norme di sicurezza anti Covid, Este è quindi pronta a ripartire. Per ottemperare alle disposizioni, gli eventi si svolgeranno soprattutto nel bel Chiostro di S. Francesco, suggestivo luogo di cultura, istruzione e bellezza.

Il cartellone estivo, dedicato all'arte e alla cultura, prevede la rassegna cinematografica "Cinema sotto le stelle" per grandi e piccini, con ben due appuntamenti settimanali. Ci sarà poi il ciclo "Cinema? Sicuro!" per le rappresentazioni d'essay a cura dell'Associazione Culturale Dolfin-Boldù, e alcune attività originariamente programmate nella rassegna “Femminilità”.

Torna anche gli incontri letterari con multivisione "Il libro immaginato", giunti alla loro quarta edizione, e il festival internazionale di danza sportiva “Ballando sotto le stelle”.

Numerosi gli incontri dedicati al teatro e alla musica, anche con ospiti di eccezione come l'attore e comico Claudio Bisio e l'Orchestra di Padova e del Veneto.

Per far fronte a tutte le disposizioni anti-contagio e per garantire il distanziamento sociale, molti degli eventi in programma si svolgeranno proprio nel Chiostro dell'ex-collegio Vescovile, sufficientemente ampio per garantire il rispetto delle regole. Altri si terranno presso i Giardini del Castello e presso la Barchessa del Patronato Redentore.

I posti, esclusivamente a sedere, saranno limitati, per ottemperare alle norme anti contagio. Non sarà prevista la prenotazione, salvo diversa indicazione nel programma.

Entrate e uscite saranno contingentate per evitare assembramenti. Verrà garantita un'idonea igienizzazione dei luoghi e delle persone, con apposite soluzioni disinfettanti. Sarà d'obbligo indossare la mascherina in entrata e in uscita dal luogo dell’evento e ogni qualvolta non si possa garantire la distanza fisica di almeno un metro.

Dettagli ulteriori

Per il programma completo di "Incontri d'Estate" clicca qui.

Info web

