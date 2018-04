"Per un'etica del digitale", incontro del Festival Biblico in attesa di DIGITALmeet

Nell'ambito di DIGITALmeet, il festival italiano sul mondo del digitale che torna a Padova dal 17 al 21 ottobre, sabato 12 maggio in aula magna di palazzo Bo si svolge l'incontro "Per un'etica del digitale".

L'evento si svolge all'interno del Festival Biblico.

L'incontro

Per un'etica del digitale

Un manifesto per diffondere il Bene nell’ambiente digitale

con

Paolo Benanti (Pontificia Università Gregoriana),

Luciano Floridi (University of Oxford – Oxford Internet Institute),

Mauro Conti (Università di Padova),

Derrick de Kerckhove (University of Toronto)

Lucio Adrián Ruiz (Segreteria per la Comunicazione – Vaticano)

moderano

Gianni Potti (presidente Fondazione Comunica e founder DIGITALmeet),

Marco Sanavio (co-founder #digitaletica),

Martina Pastorelli (founder #digitaletica e presidente Catholic Voices Italia)

Temi

Fake news, gioco d’azzardo online, attacchi violenti nei social media, mancanza di rispetto nelle conversazioni Whatsapp... esiste un’etica del digitale?

Un’occasione per mettere il bene al centro delle relazioni digitali: esperti di comunicazione ed etica a confronto per diffondere alcuni principi guida dell’ambiente digitale e stimolare un orizzonte di impegno comune per docenti, formatori, professionisti, genitori, associazioni e istituzioni tramite la proposta di un manifesto etico dell’ambiente digitale.

Con la collaborazione di: Fondazione Comunica, #digitaletica, DIGITALmeet, Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi Di Padova.