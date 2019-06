Euganea Film Festival a Villa Draghi: serata di cinema e degustazioni

Prosegue il viaggio di Euganea Film Festival, la manifestazione itinerante tra i comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei che porta il cinema nei luoghi più suggestivi e incantevoli del territorio.

Mercoledì 26 giugno il festival si sposterà a Villa Draghi a Montegrotto Terme, splendida costruzione dallo stile neogotico e dal grande parco, che sorge isolata sulle pendici del Monte Alto.

A partire dalle ore 20.30 la grande terrazza ospiterà degustando i Colli e la Bassa a cura di Slow Food, con una selezione delle eccellenze agroalimentari e vinicole con i prodotti del territorio.

All’interno della villa sarà allestito uno spazio per la sezione dedicata al Concorso Internazionale Euganea VR, in cui la modernità incontra l’antico e immerge lo spettatore nel fantastico mondo della realtà virtuale.

Le altre proiezioni prenderanno invece il via alle ore 21.30 con i cortometraggi Train Hopper di Amèlie Hardy (Concorso Internazionale Cortometraggi di Fiction), il racconto di un ragazzo che attraversa l’America saltando da un treno merci all’altro e Dancing for You (Concorso Internazionale Cortometraggi Documentari) di Katarzyna Lesisz che ha per protagonista il dodicenne Wiktor, allievo di una rinomata scuola di ballo.

A seguire il documentario Il clan dei ricciai (Concorso Internazionale Lungometraggi Documentari) di Pietro Mereu, un film che racconta la storia di un gruppo di pescatori di Cagliari che hanno avuto problemi con la giustizia. Il boss di questo clan è Gesuino Banchero, disposto a dare un’altra occasione a questi uomini, offrendogli la possibilità di condurre la propria vita in modo onesto e aiutandoli ad integrarsi nuovamente nella comunità.

Ingresso libero e gratuito

