Euganei buskers festival al parco Cava delle More

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/659519814511316/

🤹‍♂ Prima edizione dell’Euganei Buskers Festival, il festival dedicato alla musica e alle discipline “on the road”. 🤹‍♂

🎸 Musica, spettacoli itineranti di giocoleria e tanto altro. 🎸

🎻 Possibilità di candidarsi con il proprio progetto musicale per suonare in uno dei vari punti adibiti del Parco inviando un messaggio alla pagina “Parco Cava delle More” con i link del vostro progetto. 🎻

🥁 Possibilità di candidarsi con la propria compagnia di spettacolo / magia / giocoleria inviando un messaggio alla pagina “Parco Cava delle More” con i link del vostro progetto. 🥁

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

::

Domenica 2 giugno - apertura ore 11;

Il parco è in Via Cava delle More - Monselice.

::

Vieni a scoprire tanti artisti di strada italiani e da tutto il mondo!

::

Ingresso a pagamento (euro 8, gratis per bambini sotto i 13 anni) con possibilità di portare il proprio pic-nic. Non sarà possibile introdurre vetro. Tutti gli spettatori sono invitati a riportare con sé eventuali rifiuti prodotti.

Ingresso senza prevendita: euro 10 direttamente all'ingresso.

Capienza a numero chiuso, consigliato l'acquisto di prevendita online nelle modalità riportate sotto. All'esaurimento dei biglietti online, non saranno disponibili biglietti d'ingresso il giorno stesso.

Ampio parcheggio organizzato interno ed esterno.

Area ristoro con cibo, bevande, birre e vino.

Il Parco è un luogo magico e prezioso dove vivono, in armonia con la natura, piccoli gruppi di alpaca, pony e mucche nane, oltre a diversi piccoli animali selvatici.

::

Ingresso

I biglietti per l’ingresso sono disponibili a numero chiuso in prevendita attraverso due circuiti. All'esaurimento dei biglietti online, non saranno disponibili biglietti d'ingresso il giorno stesso.

🎟️ Via Paypal/Bigcartel su https://cavadellemore.bigcartel.com/product/2-giugno-ingresso-a-euganei-buskers-festival

🎟️ Telefonicamente allo 06-0406 e pagamento in contanti nei Punti SisalPay (bar, tabacchi, edicole) oppure online con carta di credito e prepagata su https://www.diyticket.it/locations/507/parco-cava-delle-mor

Orari della giornata

H 11 - Apertura Parco.

H 12 - Inizio concerti e spettacoli itineranti



In base alle adesioni, il programma artistico sarà soggetto a aggiornamento.

::::::

Parcheggio

Auto / moto direttamente in Cava, vigilato: euro 3

Parcheggio libero e vigilato a 400 metri dal cancello della Cava. Indirizzo di riferimento: Via Isola Verso Monte, 46 - Monselice.

::::::

Il Parco Cava delle More è in via Cava delle More, a Monselice, sul versante occidentale del Monte Ricco. Posizione Maps: http://bit.ly/CavadelleMoreMaps

Segui il Parco anche su instagram.com/ParcoCavadelleMore

Info e contatti: https://cavadellemore.bigcartel.com/contact