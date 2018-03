Euganei Folk Fest, 25 aprile al Parco Cava delle More

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/199683433953817/

La prima edizione dell'Euganei Folk Fest si terrà mercoledì 25 aprile al Parco Cava delle More, sulle pendici del Monte Ricco, Colli Euganei: a 1900 metri dalla stazione di Monselice, un autentico scrigno di natura.

Ingresso libero!

Ampio parcheggio organizzato interno.

Grigliata a pranzo SOLO SU PRENOTAZIONE su cavadellemore.bigcartel.com

Area ristoro con panini, pizze, toast, bibite, birre artigianali, vini e prosecchi veneti, muffin, crostate e caffetteria.

Il Parco è un luogo magico e prezioso dove vivono, in armonia con la natura, piccoli gruppi di alpaca, pony e mucche nane.

I dettagli qui http://cavadellemore.bigcartel.com/

Orari della giornata:

H 11 ・ Apertura Parco.

H 12.30 ・ Pranzo con Grigliata mista - solo su prenotazione.

H 15 ・ Euganei Folk Fest with:

Nuovo Canzoniere Partigiano

Il Nuovo Canzoniere Partigiano nasce da un lavoro di ricerca e attualizzazione dei canti della Resistenza italiana. Percorsi sonori, che ricordano uno dei momenti più importanti della storia del popolo italiano.

Tobjah

Founder of the open collective project C+C=Maxigross, who perform across the US and Europe. Part of the Italian underground scene, playing with his post folk act Ancher and twee pop Klein Blue, running the label and recording studio Vaggimal Records and organising cultural events within his community. Artistic director of Lessinia Psych Fest, the International Festival of Folk and Psychedelic Music.

Ulisse Schiavo

Voce. Chitarra. Cassa. Miscela di rabbiosa dolcezza. Pizzica corde e apre l’occhio cieco dell’anima dannata.

Il Parco Cava delle More apre lunedì 2 aprile con la tradizionale Pasquetta sui Colli. Info evento: facebook.com/events/152243988807944

Il Parco Cava delle More è in via Cava delle More, a Monselice, sul versante occidentale del Monte Ricco. Posizione Maps: http://bit.ly/CavadelleMorePosizione

Evento organizzato dall'Associazione Culturale Il Coccodrillo di Padova / Info: sotterranei.stampa@gmail.com