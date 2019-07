Eugenio In Via Di Gioia, live al parco della Musica

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/341494413387138/

Dopo il successo del tour nei club gli Eugenio in Via Di Gioia tornano a Padova per infiammare l'estate del Parco della Musica!

Sabato 20 luglio ore 21.30

Parco della Musica – Padova

Opening: Joe D. Palma

● Biglietti disponibili su Ticketone: http://bit.ly/EugenioPdM a 19,55 + dp ●

Con due dischi all'attivo e numerosi “tutto esaurito” in pochissimi anni di attività, gli EUGENIO IN VIA DI GIOIA si possono considerare un piccolo fiore all'occhiello della scena musicale italiana.

Gli EUGENIO IN VIA DI GIOIA sono un gruppo di creativi capaci di immergersi in progetti diversi ma accumunati dallo stesso principio: la comunicazione. Un Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo di Gioia e Lorenzo Federici sviluppano percorsi formativi sulla creatività per i ragazzi delle scuole superiori e partecipano spesso ad iniziative di divulgazione scientifica, si occupano di riprese video, montaggi, lavori in grafica, illustrazioni e animazione (tra questi lavori anche “PAM-MAN”, il primo videogame musicale per una canzone) e nel loro curriculum hanno persino la produzione di uno spettacolo musicale-teatrale dedicato ai 40 anni della legge Basaglia.

Il nuovo album "Natura Viva", pubblicato da Virgin Records (Universal Music Italia) e registrato tra il mese di maggio 2018 e il mese di gennaio 2019, contiene 10 brani inediti tra cui i singoli che lo hanno anticipato “Altrove”, “Il tuo amico il tuo nemico tu” , “Cerchi” e il video di “CAMERA MIA”

A queste tracce si aggiungono: “Lettera al prossimo”, “Inizia a Respirare”, “Pace All’anima”, “Cerchi”, “Albero”, “Camera mia”, “Il Fine e la Luna”, “La misura delle cose”.

I Joe D. Palma nascono a Padova sul finire del 2016. Nel 2017 esce l’EP d’esordio “Generazione Brucaliffo” e inizia il lungo tour che li porterà a suonare in giro per l’Italia, aprendo, tra gli altri, i concerti di Frah Quintale, Coma Cose, Galeffi, Pop X, Colombre, Management del Dolore Post-Operatorio, Pinguini Tattici Nucleari e Giorgieness. Dopo il tour, inizia la scrittura del primo vero disco, in uscita per La Clinica Dischi/Artist First/NVK mgmt in autunno 2019. Ascolta i nuovi singoli “VHS” e “Pop Corn”.

