Euro League allo Stadio della Pallanuoto del Plebiscito

L'imperativo è lasciarsi alle spalle l'opaca prestazione di Catania e concentrarsi subito sul primo turno di Euro League che andrà in scena allo Stadio della Pallanuoto del Plebiscito da venerdì a domenica.

"Sarà un girone da giocare al meglio, con testa e cuore; un girone di ferro, sicuramente il più duro dei quattro, visto che non c’è una squadra cuscinetto. Questo ci deve dar ancora più concentrazione e stimoli. In questo periodo, avversari a parte, quello che dobbiamo fare è un lavoro su noi stessi. Abbiamo passato un inizio anno con dei problemi che avevamo previsto, ma sono assolutamente convinto che andrà sempre meglio con il passare del tempo, ragion per cui assume una grande importanza passare questo turno di coppa europea per scrollarci di dosso certe ombre": questo il Posterivo pensiero alla vigilia dell'appuntamento Europeo.

Così invece Barzon, DS delle Lantech girls: "Voglio una prova di carattere dalle ragazze. Dobbiamo rafforzare la nostra consapevolezza sul fatto che nonostante i tanti cambiamenti il gruppo c’è, così come la qualità e lo spessore. Il Centro Sportivo del Plebiscito è pronto ad ospitare un evento molto importante, a livello Europeo, questo è un motivo di onore e di vanto per tutti noi".

Questo il programma della tre-giorni di Euro League:

VENERDÌ 1 DICEMBRE

18 - Ekipe Orizzonte Catania – BVSC Zuglo Budapest

20 - ZVL Leiden – Lantech Plebiscito Padova

SABATO 2 DICEMBRE

17 - Ekipe Orizzonte Catania – ZVL Leiden

19 - Lantech Plebiscito Padova - BVSC Zuglo Budapest

DOMENICA 3 DICEMBRE

10 - BVSC Zuglo Budapest – ZVL Leiden

12 - Lantech Plebiscito Padova - Ekipe Orizzonte Catania

