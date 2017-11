Convegno gratuito Eurointerim Spa: “Apprendistato di primo livello in Veneto, un’opportunità”

Venerdì 15 dicembre, dalle ore 15 alle ore 18, avrà luogo il convegno gratuito “Apprendistato di primo livello in Veneto: un'opportunità per Studenti, Scuole e Imprese” organizzato dall’Agenzia per il Lavoro Eurointerim Spa presso la Sede Nazionale in Viale dell'industria 60 a Padova.

L'apprendistato di primo livello rappresenta nella normativa nazionale uno strumento di integrazione tra Formazione e Lavoro, che consente di conseguire i titoli dell'Istruzione e Formazione secondaria superiore. In Veneto è stato reso operativo con la D.G.R. 1050/16.

“Con questo incontro – spiega il Presidente di Eurointerim Spa Luigi Sposato - vogliamo far conoscere ad Aziende e Scuole un'opportunità finora poco conosciuta, che consentirà l'avvicinamento tra il mondo dell'Istruzione e le Aziende. L'Apprendistato di primo livello darà la possibilità ai giovani di mettere a frutto le conoscenze scolastiche nella prima esperienza di Lavoro e alle Aziende la possibilità di trasmettere ai futuri lavoratori l'importanza di mettere in relazione conoscenze tecniche ed esigenze organizzative”.

Interverranno: Elena Donazzan Assessore all'Istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità Regione Veneto, Silvano Marin Direttore CFP “Camerini-Rossi” e Ilaria Grigoletto Referente per la Formazione del CFP “Camerini-Rossi”, Romina Mazzetto Responsabile Area Consulenza di Eurointerim Spa.

Modera: Luigi Sposato, Presidente di Eurointerim Spa.

Durante l'evento sarà distribuita copia della Guida pratica: “Fare Apprendistato di primo livello in Veneto” redatta da Eurointerim Spa, Adapt e ANCL Regione Veneto.

Per informazioni consulenza@eurointerim.it

Per adesioni cliccare il seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-convegno-gratuito-apprendistato-di-primo-livello-in-veneto-39876429474