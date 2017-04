L’Europa e i giovani a sessant’anni dalla firma dei Trattati di Roma, incontro a Cadoneghe

L’Europa è un patrimonio da investire o soltanto una sterile eredità? Per l’unità europea, il cui senso e le cui prospettive sono oggi così duramente messi in discussione, il 2017 è un anno importante, perché vi si celebrano due anniversari: la firma dei Trattati istitutivi delle Comunità Europee (Roma 1957) e l’avvio del programma Erasmus (1987), che ha consentito a oltre 4 milioni di giovani europei di studiare e di formarsi nelle Università dell’Unione.

In occasione di questi due anniversari, con la conferenza “L’Europa e i giovani”, il Comune di Cadoneghe – in collaborazione con l’Università di Padova e con l’Associazione Xena – prova a “leggere” i sessant’anni dell’Europa unita alla luce dei possibili sviluppi delle politiche europee nei confronti delle nuove generazioni su tematiche come il lavoro e l’occupazione, l’istruzione e la formazione, l’integrazione e l’inclusione sociale.

Appuntamento giovedì 27 aprile nella sala consiliare del Municipio (ore 21, ingresso libero). Dopo i saluti del sindaco Michele Schiavo e dell’assessore alla Cultura Paola Venturato, all’incontro interverranno Tino Bedin (già Presidente della Commissione Unione Europea del Senato), Alessandra Petrina (Rector’s Advisor per l’Erasmus - Università degli Studi di Padova), Emiliano Bon (presidente dell’Associazione Xena Centro Scambi e dinamiche culturali di Padova), oltre a giovani partecipanti all’Erasmus e al Servizio Volontario Europeo, che racconteranno la propria esperienza.

La cittadinanza è invitata.

