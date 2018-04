L’Europa in Prato della Valle a Padova

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/162797361028672/

Vi aspettiamo a Padova presso Piazza Prato della Valle dal 29 aprile all'1 maggio per il consueto appuntamento con il Mercato Europeo!

Torna a Padova il mercato L’Europa in Prato domenica 29, lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio.

Tre giorni con 150 bancarelle internazionali con il mercato europeo in Prato della Valle dove non mancherano tante buone e curiose novità per tutti i visitatori.

