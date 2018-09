“L’Europa verso la disgregazione?” dibattito all’MPX

Venerdi 5 Ottobre ore 18.45 al cinema/teatro Pio X, via Bonporti 22 (zona Duomo) Massimo Cacciari e Umberto Curi “L’Europa verso la disgregazione: Elezioni 2019, ultima chiamata”.

Dettagli

“L’Europa – avvertono i relatori che hanno dato vita a due accorati appelli che stanno suscitando numerose adesioni e un importante dibattito - è sull’orlo di una drammatica disgregazione, alla quale l’Italia sta dando un pesante contributo, contrario ai suoi stessi interessi. La deriva sovranista, che in parte è anche il risultato delle politiche europee fin qui condotte, è il pericolo mortale che tutti i paesi europei stanno correndo. In Italia le pratiche e i linguaggi dei partiti di governo, in assenza di una vera opposizione, stanno configurando una sorta di pensiero unico intriso di rancore e risentimento, ma ciò nonostante c’è ancora un’opinione pubblica disponibile a discutere e a prendere iniziative ormai improrogabili per contrastare il rischio che si formi il più vasto schieramento di destra dalla fine della seconda guerra mondiale. Bisogna quindi mettersi subito in cammino, ma è indispensabile chiudere con il passato ed aprire nuove strade all’altezza della drammaticità della situazione, con una netta ed evidente discontinuità. Banco di prova per un’altra idea di Europa e per una nuova strategia sono le imminenti elezioni europee della primavera 2019”.

Il dibattito, aperto a tutta la cittadinanza, sarà moderato dal giornalista Enrico Ferri.

N.B. Non si tratta di una iniziativa di adesione agli appelli, ma di un momento di discussione aperto alla cittadinanza e a tutte le opinioni su questi temi.

Info web

https://www.facebook.com/events/500966447039583/