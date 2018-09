European Squash Challenge 2018 a Padova

Padova ospiterà nell’ambito dell’European Squash Challenge 2018 i due migliori giocatori europei in classifica mondiale PSA Squash: il francese Grégory Gaultier, ex campione del mondo attuale n° 7 del ranking, e il tedesco Simon Rösner numero 5 della classifica mondiale. I due campioni si sfideranno senza esclusione di colpi venerdì 14 settembre alle ore 19 sui campi dello Squash Club Padova (in via Makallè 73/A, Padova).

L’evento internazionale - promosso dallo Squash Club Padova con il patrocinio dell’assessorato allo sport - porterà nella città del Santo schiere di appassionati di questo sport giovane e dinamico, che sta facendo sempre più proseliti nel mondo.

“Un evento straordinario per Padova, che conferma il movimento sportivo in grande crescita della nostra città che ci ha catapultato, secondo un recente sondaggio del Sole24Ore, al primo posto fra i Comuni del Veneto in campo sportivo - così l’assessore allo sport Diego Bonavina - Il tutto grazie anche ad eventi come questo e alla grande passioni di chi li organizza. Portare a Padova i 2 migliori giocatori europei dello squash è motivo di grande orgoglio, una possibilità concreta di vedere da vicino i campioni di uno sport che entusiasma”.

Padova conta tanti appassionati e praticanti dello squash. In città ci sono numerosi club dove poter praticare questa disciplina, ma mai prima d’ora era stato organizzato un evento di questa portata. Il Direttore Tecnico della partita sarà Davide Bianchetti, ex numero 20 del ranking mondiale.

Grégory Gaultier (nato il 23 dicembre 1982 a Épinal in Francia ) vince il World Open Squash Championship 2015, il British Open per tre volte (2007, 2014 e 2017), il Qatar Classic nel 2011, gli US Open due volte (2006 e 2013), il Tournament of Champions nel 2009 e il PSA World Serie Finali tre volte (2008, 2009 e 2016). Ha raggiunto la finale del World Open nel 2006, 2007, 2011 e 2013 ed è stato il numero 1 della classifica mondiale nel 2009. Gaultier, affettuosamente conosciuto dai suoi amici come “il generale”, è attualmente il n. 7 della classifica mondiale.

Simon Rösner (nato il 5 novembre 1987 a Würzburg) raggiuge la Top Ten del ranking mondiale PSA nel 2014, diventando il più forte giocatore tedesco di tutti i tempi. Nel 2012 vince il Santiago Squash Open. Nel 2013 raggiunge i quarti di finale di un torneo delle World Series per la seconda volta. Nello stesso anno è medaglia d’argento ai World Games di Cali. Nel 2017 vince la medaglia d’oro ai World Games di Wroclaw, in Polonia. Nel gennaio 2018 diventa il primo giocatore tedesco a vincere un torneo della serie World PSA al Tournament of Champions di New York. Oggi è il numero 5 della classifica mondiale.

Lo Squash Club Padova, con tre perfetti campi da gioco in un ambiente di sano agonismo e divertimento, vuole portare avanti una serie di iniziative per promuovere e far conoscere sempre di più lo squash.

Programma dell’evento - 14 settembre 2018

Ore 18 - Spettacolo di ginnastica artistica con le atlete della scuola Ardor di Padova

Ore 19 - Partita Gaultier vs Rösner

Nell’ambito dell’evento verrà allestita una mostra fotografica

A conclusione del match, l’assessore Diego Bonavina premierà i due campioni

La festa proseguirà con un party serale.

Il 15 settembre Open Day: grande festa per far conoscere a tutti le attività dello Squash Club Padova

