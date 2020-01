Tutti gli eventi di gennaio al Caffè Letterario Treccani

Dopo un brevissima pausa post festività riapre con slancio il Caffè Letterario Treccani di Padova. E lo fa con la più innovativa delle sue proposte “Questa sera sono a cena con...”.

Martedì 14 dicembre sarà infatti possibile cenare con Leandro Barsotti, giornalista, scrittore, divulgatore della meditazione, e ideatore del Cantanatale. E’ possibile trascorrere la serata insieme a lui a partire dalle 20.30 cenando nel ristorante del locale, gustando i piatti preparati dallo chef Crocco. Il menu è alla carta

Nel corso della serata Leandro Barsotti parlerà e spiegherà che cosa è la meditazione e farà la sintesi e il racconto di cosa è stato il CantaNatale, intervallando e il tutto magari con qualche pezzo improvvisazione musicale. Conduce l'incontro Micaela Faggiani.

Venerdì 10 gennaio

Ad anticipare le serate a tema sarà ancora una volta l’arte.

Si inizia con “Arte, caffè e non solo”, una personale dei tre amici artisti Alberto Zampieri, Luca Pegoraro e Tino Brugnotto che verrà inaugurata venerdì 10 gennaio alle 18 e proseguirà per 15 giorni.

In esposizione oggetti artistici, fotografie musicali e scorci coloratissimi della città di Padova.

Giovedì 16 gennaio

Giovedì 16 gennaio alle 20.30 tornano anche le cene musicali del Ristorante Caffè Letterario con “Il comandante, il dottore, il, presidente” alias Walter Bravi, Gino Pirazzo e Stefano Santangelo.

Gino Pirazzo è chitarrista e cantante ma di professione è medico chirurgo. Comincia negli anni’80 a calcare le scene padovane e di tutto il nord Italia come membro del gruppo Beat Shop nato più di 30 anni fa per diffondere la musica dei Beatles e in particolare del Beat rock degli anni ‘60/70.

Nell’occasione suonerà assieme a Walter Bravi noto musicista padovano che ha lavorato con personaggi del calibro di Adriano Celentano, Alberto Radius, Lucio Battisti e Detto Mariano per ripercorrere la storia della musica pop rock italiana ed internazionale. Assieme a loro per l’occasione suonerà anche Stefano Santangelo componente del gruppo Mideando grande interprete del mandolino e grosso esponente della musica bluegrass del Norditalia.

L’appuntamento è alle 20.30 ed è consigliata la prenotazione.

Venerdì 17 gennaio

In maniera anti scaramantica, venerdì 17 a partire dalle 20.30 prende vita un inedito al Caffè Letterario Treccani, un appuntamento al femminile che conta.

Di scena “Il cantiere delle donne” il primo appuntamento di una serie di incontri dedicati alle donne che contano e che hanno voglia di costruire qualcosa, assieme, in città. Ideata da tra colleghe giornaliste Antonella Benanzato, Alessia Da Canal e Micaela Faggiani la cena incontro è aperto a tutte le donne che vogliono fare squadra, incontrarsi, realizzare nuovi progetti.

Anche qui è consigliata la prenotazione. Il menù è alla carta.

Infine due proposte letterarie tutte da scoprire.

Venerdì 24 gennaio

Il 24 gennaio alle 18 arriva il giornalista del Mattino di Padova Nicola Cesaro che presenterà il suo libro “La storia dei colli Euganei” un viaggio nel tempo che ha inizio tra le nebbie della preistoria e ci conduce fino ai giorni nostri, dall'Eocene superiore all'epopea romana, dal medioevo alla Prima guerra mondiale, dal dopoguerra ad oggi, narrando di antiche leggende, sanguinose battaglie, orribili delitti e misfatti. Un racconto costellato di personaggi straordinari, le cui gesta e le cui opere hanno segnato il volto e scritto il destino di uno dei territori più incantevoli e visitati del Veneto.

Giovedì 30 gennaio

Sempre sul versante musicale il 30 gennaio sempre alle 20.30 arriva l’altra cena musicale che questa volta sarà accompagnata da una mostra d’arte dedicata della durata di una giornata.

In scena i J & G project con “Viaggio nell'anima”. Giordano Salmaso & Giancarlo Stella daranno vita a questo progetto emozionale ripercorrendo le tappe dal cantautorato italiano al soul attraverso il blues. Padovano il primo, siciliano il secondo, provengono da diverse esperienze musicali che vanno dal blues al rock. Con questo progetto propongo in chiave acustica le diverse espressioni del “viaggio dell'anima” cantato dai vari autori.

Il concerto sarà associato ad una mostra di quadri di Michela Bellinazzi padovana “Artesenzaquartiere”.

Autodidatta, amante dell’arte figurativa, ritratti e paesaggi marittimi, in questa personale esce la sua natura per l’arte informale ispirata a Pollock. La sua è una tecnica astratta pura ricca di forti emozioni colorate simboliche e rappresentative : scorci di paesaggi, onde del mare, vulcani di fuoco.

Venerdì 31 gennaio

Infine a chiudere il gennaio del Caffè Letterario Treccani arriva venerdì 31 gennaio alle 18 Andrea Quadrani con il suo nuovo libro “Pensiamoci” „Il narratore conduce i lettori in una incredibile avventura, all’interno di un bistrot di Padova, sullo sfondo della storia d’amore tra due ragazzi simili nell’anima e nei mesi che si rincorrono gagliardi.

Andrea Quadrani è un romano importato a Padova. Nella città del Santo svolge tantissimi lavori , a contatto con “le anime”: autista di nobiluomini, rappresentante e Sommelier; quest’ultima attività praticata per venti anni in Locali di proprietà e non. Nel tempo, sviluppa quella che da sempre è stata la sua passione: scrivere. Convinto da una amica, apre un blog dove inserisce suoi racconti e poesie, perché è sicuro che “l’autore esiste solo se qualcuno lo legge”: http://spiritiarguti.blogspot.it

Pensiamoci è la sua quarta pubblicazione; dopo due libri di racconti brevi e poesie e Beviamoci (2017) di cui questo è la degna prosecuzione.

Al centro del nuovo libro ci sono le anime di chi lavora nel mondo della ristorazione. Dal cameriere al lavapiatti dal banconiere al titolare o ai sommelier. Mestiere del quale Quadrani stesso ne conosce peccati e virtù per averlo vissuto di persona

Info e prenotazioni

Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione.

Per info e prenotazioni 049/6750024 – 380/2391963

E-mail: info@caffeletterariotreccanipadova.it

Facebook https://www.facebook.com/caffeletterariopadova/

Gallery