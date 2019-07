Tutti gli eventi di agosto a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di luglio. (Info by Visit cittadella e mura di cittadella by historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

*Camminamento di ronda: orari di apertura

Passeggiata panoramica sopra le Mura di Cittadella a 15 metri d'altezza con musei lungo il percorso e nelle torri.

Aperto tutti i giorni

Lunedì – venerdì: dalle 9 alle 20, ultimo ingresso ore 19

Sabato e domenica: dalle 9 alle 21, ultimo ingresso ore 20

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

*Da venerdì 2 agosto a venerdì 9 agosto: Sagra di facca di Cittadella

Ricco bancone gastronomico con piatti della tradizione veneta, musica e balli.

Info: Pro Cittadella 0495970627

*Martedì 15 agosto, Ferragosto: camminamento di ronda aperto

Camminamento di Ronda visitabile con orario continuato dalle 9 alle 21.

Le Mura sono aperte fino al tramonto in un'atmosfera magica.

Ultimo ingresso 20.

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

*Martedì 15 agosto, Ferragosto: navighiamo Cittadella

Servizio noleggio barche elettriche nelle acque del fossato che circondano le Mura medievali.

Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Non serve prenotare, basta presentarsi all'imbarcadero tra Porta Vicenza e Porta Padova, in Riva 4 Novembre.

Costo euro 20, la barca è omologata per massimo 4 persone, Non serve patente nautica.

Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl

049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

*Da venerdì 16 a sabato 31 agosto: International music festival and masterclass

Presso Sala Consiliare di Villa Rina, via Riva del Grappa.

Ogni sera alle 20.30.

Info: Circle Symphony Orchestra www.circlesymphonyorchestra.it

*Da sabato 17 a venerdì 23 agosto: sagra di Santa Maria di Cittadella

Ricco bancone gastronomico con piatti della tradizione veneta, musica e balli.

Info: Pro Cittadella 0495970627

*Da venerdì 23 a martedì 27 agosto: sagra di Laghi di Cittadella

Ricco bancone gastronomico con piatti della tradizione veneta, musica e balli.

Info: 0495970627, info@procittadella.it

*Da venerdì 23 a mercoledì 28 agosto: sagra di Pozzetto di Cittadella

Ricco bancone gastronomico con piatti della tradizione veneta, musica e balli.

Info: Pro Cittadella 0495970627

*Ogni sabato e domenica: tramonti d'estate

5° edizione: il Camminamento di Ronda è aperto fino al calar della sera per ammirare le mura con la luce del tramonto in un'atmosfera magica.

Camminamento aperto fino alle 21. Ultimo ingresso 20.

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

*Da giugno a settembre: rassegna “Musica sotto le stelle”

Per le vie del centro storico concerti e intrattenimenti musicali.

Ogni sera dalle 21.

Info: 0495970627, info@procittadella.it

*Ogni lunedì: mercato

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12.30

Presso: centro storico

*Ogni giovedì: mercato km 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12.30

Presso: Piazza Pierobon

*Ogni terza domenica del mese: mercatino

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico