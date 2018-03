Tutti gli eventi di aprile a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di aprile.

🐰SCOPRI GLI EVENTI DI PASQUA E PASQUETTA A PADOVA E PROVINCIA🐣​

*CAMMINAMENTO DI RONDA: ORARI DI APERTURA

Passeggiata panoramica a 15 metri d'altezza con musei lungo il percorso.

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19, ultimo ingresso ore 18.

Biglietteria a Porta Bassano.

Info IAT 0499404485 turismo@comune.cittadella.pd.it

*DOMENICA 1 E LUNEDì 2 APRILE: PASQUA E PASQUETTA SULLE MURA

Camminamento di Ronda e Ufficio Turistico IAT aperti dalle 9 alle 19.

Passeggiata panoramica a 15 metri d'altezza con musei lungo il percorso.

Ultimo ingresso al Camminamento ore 18.

Biglietteria a Porta Bassano.

Info IAT 0499404485 turismo@comune.cittadella.pd.it

*MERCOLEDì 4 APRILE: STAGIONE DI PROSA NAZIONALE

Con Stefano Accorsi: “Favola Del Principe Che Non Sapeva Amare”

Ore 21

Presso Teatro Sociale.

Info 3480090061 info@procittadella.it

*DA DOMENICA 8 A DOMENICA 22 APRILE: LA SANITA' NELLA GRANDE GUERRA

In occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale una mostra con reperti originali sul tema sanità durante la Grande Guerra a cura dei conuigi Cerato.

In collaborazione con il Comune di Cittadella e il Comitato Centenario Grande Guerra del Cittadellese.

Presso la Chiesa del Torresino

Orari: Lunedì 9-12.30, Martedì- venerdì 15-19, Sabato-domenica 9-12.30/15-19

Ingresso libero.

Info: comitatograndeguerracittadella@gmail.com

*DAL 28 APRILE AL 12 MAGGIO: CONCORSO MUSICALE CITTA' MURATA

Concorso musicale internazionale con concerti e conferenze aperti al pubblico.

La manifestazione si rivolge a studenti di musica di tutto il mondo.

SABATO 28 E DOMENICA 29 APRILE

Sez I Pianoforte Solisti/Piano Soloists

Villa Gallarati Scotti, Fontaniva

DOMENICA 29 APRILE

(eventuale prova con Pianista accompagnatore VEN 28)

Sez II Archi Solisti/String Soloists

Villa Rina

MARTEDI’ 1 MAGGIO

(eventuale prova con Pianista accompagnatore LUN 30 APRILE)

Sez III Fiati Solisti/Wind Soloists

Torre di Malta

SABATO 28 APRILE

Sez IV Chitarra Solisti/Guitar Soloists

Torre di Malta

DOMENICA 29 APRILE

Sez V Fisarmonica/Accordeon

Torre di Malta

Info: concorsocittamurata@gmail.com

https://concorsocittamurata.com/

*SABATO 14 E DOMENICA 15 APRILE: MERCATINO BELL'ITALIA

Prodotti enogastronomici da ogni parte d'Italia.

Ore 9-19, ingresso libero.

Presso Piazza Pierobon

*DOMENICA 22 APRILE: AUTOEXPO

Esposizione di auto d'epoca e non in centro storico.

Info Pro Cittadella 0495970627

*MARTEDì 25 APRILE: ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

Camminamento di Ronda e Ufficio Turistico IAT aperti dalle 9 alle 19.

Ultimo ingresso al Camminamento ore 18.

Info IAT 0499404485 turismo@comune.cittadella.pd.it

*DA SABATO 28 APRILE AL 3 GIUGNO: SULLE ORME DI MARCO POLO

Una mostra dedicata ad uno dei più grandi viaggiatori dell'occidente.

L’esposizione vuole essere un veicolo per conoscere le affascinanti Vie del Corallo, delle Spezie, dell’Incenso e della Seta, riscoprendo le carovaniere come arterie lungo le quali è passata la storia dell’uomo.

Aperta tutti i giorni: 8.30 - 12.30 / 16.30 - 19.30

Tutti i Sabato e l’1 Maggio: 8.30 - 12.30 / 16.30 – 22.30

Prezzi: 4 euro adulti / 3 euro ragazzi da 6 a 18 anni / gratis per bambini fino a 6 anni /

3 euro per scolaresche o per gruppi di adulti minimo 15 persone su prenotazione.

Presso: Chiesa del Torresino, Porta Padova.

Organizzata da ArtAp di Villa del Conte.

Info: Ufficio Turistico IAT Cittadella 0499404485

*OGNI LUNEDI: MERCATO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12.30

Presso: centro storico

*OGNI GIOVEDì: MERCATO KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12.30

Presso: Piazza Pierobon

*OGNI TERZA DOMENICA DEL MESE: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci, degli hobbisti e creatori d'ingegno.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

*SU PRENOTAZIONE: NOLEGGIO BARCA SUL FOSSATO

Barca a remi e motore elettrico attorno al fossato che circonda le mura.

Su prenotazione all' Ufficio Turistico IAT.

Tel IAT 0499404485

EVENTI NEL CITTADELLESE

FONTANIVA

SU PRENOTAZIONE:

Visite guidate a Villa Gallarati Scotti. Visita al parco, alla Chiesetta e alcuni interni della Villa.

Info 0499404485 turismo@comune.cittadella.pd.it

CITTADELLA-SAN GIORGIO IN BOSCO

SU PRENOTAZIONE:

Visite guidate a Villa Bolzonella. Visita al parco, alla Chiesetta, al caseificio con degustazione di formaggi prodotti dall'azienda agricola. Info 0499404485 turismo@comune.cittadella.pd.it

GALLIERA VENETA

SU PRENOTAZIONE:

Visite guidate al parco storico di Villa Imperiale e attività didattiche per gruppi di famiglie.

Info 0499404485 turismo@comune.cittadella.pd.it