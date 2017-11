Tutti gli eventi di dicembre a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di dicembre.

CAMMINAMENTO DI RONDA: ORARI DI APERTURA

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17, ultimo ingresso ore 16

IAT 049.9404485 - turismo@comune.cittadella.pd.it

DA VENERDì 8 A DOMENICA 10 DICEMBRE: PRESEPE VIVENTE SOPRA LE MURA

Il Presepe viene messo in scena sopra le mura sul Camminamento di Ronda, con la partecipazione di più di trenta figuranti in abito filologico dell’epoca romana. Saranno presenti pastori, guardie, soldati, popolani, i Re Magi e la Natività.

Ingresso al camminamento a pagamento senza maggiorazioni (da 3 a 5 euro)

dalle 10 alle 16; al termine, piccolo corteo lungo le vie del centro

IAT 049.9404485 - turismo@comune.cittadella.pd.it

DICEMBRE: BABBO NATALE IN PIAZZA

Babbo Natale sarà in piazza Scalco nella sua casetta di Natale per ricevere le lettere dai bambini dalle 16 alle 18.

Pro Cittadella 049.5970627

DOMENICA 17 DICEMBRE: MARATONINA CITTÀ MURATA

Dodicesima edizione della maratonina di Cittadella

Gara nazionale FIDAL 21,097 km di corsa su strada: partenza competitiva ore 10 centro storico.

Inoltre maratonina aperta a tutti con tre tipologie di percorso (6 -12 - 21 km) con iscrizioni direttamente in loco; partenza non competitiva dalle 8 alle 9.30.

Iscrizioni online su www.maratoneticittadellesi.it

334.3118052 - 339.6294208 - 348.4444004

DOMENICA 24 DICEMBRE: AUGURI DI NATALE IN PIAZZA

Il gruppo Alpini di Cittadella offre cioccolata calda e vin brulè in piazza Pierobon, dopo la messa di Natale a mezzanotte

DALL’8 DICEMBRE AL 7 GENNAIO: MOSTRA DEI PRESEPI

Esposizione di Presepi artigianali creati da appassionati e da alunni delle scuole.

Chiesa del Torresino - Porta Padova

inaugurazione venerdì 8 dicembre, ore 11.

orari: sabato 15.30-18.30 e domenica 10-12.30 e 15.30-18.30, durante la settimana aperta su prenotazione.

Pro Cittadella 049.5970627

DAL 1° DICEMBRE ALL’8 GENNAIO: PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO

in piazza Pierobon

Orari e prezzi:

fino al 23 dicembre e dal 7 gennaio: lun-ven 15-19.30, sab 10-13/14-23, dom 10-13/14-21

dal 24 dicembre al 6 gennaio: lun-ven 10-13/14.30-19.30; sab 10-13/14-23; domeniche, Santo Stefano ed Epifania 10-13/14-21; Natale e Capodanno 15-21.

Noleggio pattini 2 euro, ingresso in pista a pagamento (da 4 a 6 euro) valido due ore.

DA DOMENICA 9 APRILE A DOMENICA 5 NOVEMBRE : BRUNO MUNARI - ARIA | TERRA

L'arte di Bruno Munari (Milano, 1907-1998) appare come un eccezionale complesso di pittura, scultura, sperimentazioni nelle tecniche più varie e innovative; e ancora grafica, design, editoria, fino a giungere a quella dedizione verso i laboratori per bambini in cui va riconosciuto un precoce superamento dell'opera d'arte chiusa a favore della fluente processualità del fare.

Aperto tutti i giorni, escluso lunedì

Palazzo Pretorio

049.9413474 - info@fondazionepretorio.it

OGNI LUNEDI: MERCATO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

ore 8-12.30 - centro storico

OGNI GIOVEDì: MERCATO KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

ore 8-12.30 - piazza Pierobon

*IL MERCATINO DELLA TERZA DOMENICA DEL MESE A DICEMBRE NON SI SVOLGE

EVENTI NEL CITTADELLESE

PIAZZOLA SUL BRENTA

DOMENICA 8 OTTOBRE: MANI CREATIVE

Mercatino dell'Artigianato Artistico

ore 9-18.30 - piazza Camerini, ingresso gratuito

ULTIMA DOMENICA DEL MESE: MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO

ore 9-18.30 - piazza Camerini, ingresso gratuito

FONTANIVA

SU PRENOTAZIONE

Visite guidate a Villa Gallarati Scotti: visita al parco, alla chiesetta e alcuni interni della villa.

049.9404485 - turismo@comune.cittadella.pd. it

CITTADELLA-SAN GIORGIO IN BOSCO

SU PRENOTAZIONE

Visite guidate a Villa Bolzonella: visita al parco, alla chiesetta, al caseificio con degustazione di formaggi prodotti dall'azienda agricola

049.9404485 - turismo@comune.cittadella.pd. it

GALLIERA VENETA

SU PRENOTAZIONE

Visite guidate al parco storico di Villa Imperiale e attività didattiche per gruppi di famiglie

049.9404485 - turismo@comune.cittadella.pd. it