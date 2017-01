Tutti gli eventi a Cittadella nel mese di febbraio

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di febbraio.

*CAMMINAMENTO DI RONDA: ORARI DI APERTURA

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17, ultimo ingresso ore 16.

Info IAT 0499404485 turismo@comune.cittadella.pd.it



*DA SABATO 17 DICEMBRE 2016 A LUNEDì 20 FEBBRAIO 2017: JAILHOUSE ROCK

Mostra di arte contemporanea a Palazzo Pretorio curata da Guido Bartorelli. Tre artisti padovani hanno realizzato un progetto specifico per gli spazi di Palazzo Pretorio, in particolare le prigioni. Tre di queste celle sono “sovvertite” dalle installazioni site-specific di Guiotto, Lazzaretto e Panzarini.

Jailhouse Rock, titolo di una famosa canzone di Elvis Presley, sintetizza lo spirito dell’operazione, che ribalta il luogo della reclusione, dell’isolamento e dell’immobilità trasformandolo nel luogo della libertà dell’arte.

Ingresso libero.

Aperto tutti i giorni, escluso lunedì mattina e il martedì.

Orari: 10 – 12.30 | 16 – 19.30

Presso Palazzo Pretorio, via Marconi, 30 Cittadella

Info e contatti: 049 9413474 - info@fondazionepretorio.it



*SABATO 4 FEBBRAIO: CITTADELLA FESTIVAL BAROCCO

“Italia e Mitteleuropa” Soprano: Ornella Carnio, Martina Garlet; Fortepiano: Giulia Faverin, Riccardo Favero, Emanuela Paludet, Veronica Violetto; Flauto: Giulia Negro; Chitarra: Nicola Mazzon; Violino: Emanuele Marcante. Musiche di: Gluck, Bach, Haydn, Carulli, Brahms, Schubert, Chopin.

A cura della Filarmonica Cittadellese.

Ingresso libero.

Ore 20.30

Presso Chiesa del Torresino, porta Padova

Info: 049 9401291



*DOMENICA 5 FEBBRIAO: DOMENICHE A TEATRO

La domenica pomeriggio una rappresentazione teatrale per bambini.

“La Gallinella Rossa” a cura di TCP. euro 4- 6.

Presso: Teatro sociale di Cittadella.

Inizio spettacolo ore 16.

Info 3480090061 info@procittadella.it



*MARTEDì 7 FEBBRAIO: STAGIONE DI PROSA NAZIONALE

“Quel Pomeriggio di un Giorno da Star” con Tedeschi e D’Aquino.

Ore 21

Presso: Teatro Sociale

Info: Pro Cittadella: Tel. 049 5970627 - Teatro Sociale: Tel. 348 0090061

www.arteven.it - www.procittadella.it



*SABATO 11 FEBBRAIO: CITTADELLA FESTIVAL BAROCCO

“Barocco tre la Mura” Allievi del corso di musica da camera e prassi storica

Musiche di: Vivaldi, Bach, Mozart, Handel.

A cura della Filarmonica Cittadellese.

Ingresso libero.

Ore 20.30

Presso Chiesa del Torresino, porta Padova

Info: 049 9401291



*DOMENICA 12 FEBBRIAO: DOMENICHE A TEATRO

La domenica pomeriggio una rappresentazione teatrale per bambini.

“Il Giro del Mondo in 80 giorni” a cura di Fondazione Teatro Ragazzi

e Giovani Onlus . euro 4- 6.

Presso: Teatro sociale di Cittadella.

Inizio spettacolo ore 16.

Info 3480090061 info@procittadella.it



*MARTEDì 21 FEBBRAIO: STAGIONE DI PROSA NAZIONALE

“Il Bagno” con Stefania Sandrelli e Amanda Sandrelli.

Ore 21

Presso: Teatro Sociale

Info: Pro Cittadella: Tel. 049 5970627 - Teatro Sociale: Tel. 348 0090061



*23 FEBBRAIO: GIOVEDì GRASSO

Carnevale del Bambino: intrattenimenti per i bambini, Piazza Pierobon ore 15.30.

Camminamento di Ronda aperto 9-17 ultimo ingresso 16