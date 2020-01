Tutti gli eventi di febbraio a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di gennaio. (info by Visit cittadella e mura di cittadella by historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

*Camminamento di ronda: orari di apertura

Passeggiata panoramica sopra le Mura di Cittadella a 15 metri d’altezza con musei lungo il percorso.

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17, ultimo ingresso ore 16.

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl

049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

Stivalaccio Teatro “Raperonzolo”

Presso il Teatro Sociale

Ore 16

Prenotazioni e info: Pro Cittadella info@procittadella.it 0495970627

*Mercoledì 5 febbraio: stagione di prosa nazionale

Con Paolo Rossi “Il Re anarchico e i fuorilegge di Versailles”

Presso il Teatro Sociale

Ore 21

Prenotazioni e info: Pro Cittadella info@procittadella.it 0495970627

*Domenica 9 febbraio: Dante sopra le mura

Maratona Dantesca a Cittadella in Campo della Marta:

Primo Canto della Divina Commedia recitato da 800 persone sopra le Mura storiche della città.

Info e iscrizioni: www.dante800.it

Nando e Maila “Kalinka - Il circo russo come non l’avete mai visto”

Presso il Teatro Sociale

Ore 16

Prenotazioni e info: Pro Cittadella info@procittadella.it 0495970627

*Venerdì 14 febbraio: San Valentino a Cittadella

Panorama Romantico Cittadellese a 30 metri d’altezza.

Per una romantica serata con il vostro partner, non lasciatevi sfuggire l’emozione suggestiva di ammirare Cittadella notturna dal belvedere della Torre di Malta.

Da sopra la torre medievale, venite a trascorrere un’esperienza magica.

Ingresso euro 3

dalle ore 21 alle ore 24

Presso Torre di Malta / Porta Padova /Stradella del Cristo

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl

049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

* Domenica 16 febbraio: mercatino

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

Compagnia degli Istanti / CSB: “Principe Ranocchio”

Presso il Teatro Sociale

Ore 16

Prenotazioni e info: Pro Cittadella info@procittadella.it 0495970627

*Mercoledì 19 febbraio: Dante sopra le mura per le scuole

Maratona Dantesca per le scuole a Cittadella: Primo Canto della Divina Commedia recitato dagli studenti sopra le Mura storiche della città.

Info e iscrizioni: www.dante800.it

*Giovedì 20 febbraio: giovedì grasso

Carnevale del Bambino: animazione per bambini con Chilly Peperoncino Rosso.

Presso Piazza Pierobon

Ore 15.30

Info Pro Cittadella 0495970627

*Giovedì 20 febbraio: Geofilm Festival

Festival cinematografico di medio-cortometraggi con tematiche ambientali.

I soggetti trattati sono Terra, Acqua, Fuoco, Aria.

Terza Edizione “Speciale 800 anni” per l’assegnazione del Premio Internazionale di Cinematografia “The Golden Earth”.

Il Festival durerà fino a novembre 2020.

Ore 20.45

Presso la Sala Convengni della Torre di Malta, via Stradella del Cristo.

Info: cosentinorocco@yahoo.it http://www.metricacorto.altervista.org/

*Sabato 22 febbraio: stagione di prosa nazionale

Con Luigi Lo Cascio, Sergio Rubini “Dracula”

Presso il Teatro Sociale

Ore 21

Prenotazioni e info: Pro Cittadella info@procittadella.it 0495970627

*Martedì 25 febbraio: martedì grasso

Sfilata di carri allegorici nelle vie del centro. Partenza dal Viale della Stazione alle 14.30.

Luna park in Villa Rina.

Testamento e Fogo dea Vecia in piazza Pierobon con fuochi d’artificio ore 21.

Info Pro Cittadella 0495970627

*Venerdì 28 febbraio: inaugurazione mostra

Inaugurazione della Mostra “Cittadella e Il Veneto Nella Commedia Di Dante” con una lettura dantesca a cura di Giacomo Rossetto di Teatro Bresci.

Ore: 20.30

Presso: Teatro Sociale

Info Teatro 3480090061

*Dal 28 febbraio al 5 aprile: Cittadella e il Veneto nella commedia di Dante

Mostra dedicata ai personaggi veneti citati da Dante nella Divina Commedia, e ai luoghi visitati da Dante nella sua permanenza in Veneto durante il sue esilio.

La mostra rientra all’interno delle iniziative per la celebrazione degli 800 anni dalla fondazione delle Mura di Cittadella.

Durante la mostra ci saranno degli spettacoli di teatro esperienziale con attori che coinvolgeranno direttamente il visitatore.

Organizzata da Ass.ArtAp, CRUT, la scuola Waldorf Aurora, in collaborazione con L’ufficio Turistico IAT e Libreria Vettori.

Orari: da martedì a domenica ore 8.30 – 12.30 / 15 – 18.30; lunedì chiuso.

Ticket “Percorso dantesco”: adulti euro 4; ragazzi da 6 a 18 anni e gruppi superiori a 15 persone euro 3; bambini fino a 6 anni gratis.

Il biglietto è acquistabile online o direttamente in mostra.

Ticket spettacolo domenicale: adulti euro 7; ragazzi da 6 a 18 anni euro 5; bambini fino a 6 anni gratis.

Presso: Chiesa del Torresino, Porta Padovana.

Info per scuole: Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl

049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

Info per gruppi di adulti o singoli: 338 097 6287 – info@dante800.it

* Lunedi 3 – 10 – 17 – 24 febbraio: mercato

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli.

Ore: 8-12.30

Presso: centro storico

* Giovedì 6 – 13 – 20 – 27 febbraio: mercato km 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12.30

Presso: Piazza Pierobon