Tutti gli eventi di gennaio a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di gennaio. (info by Visit cittadella e mura di cittadella by historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

*Mercoledì 1 gennaio: ufficio turistico Iat e camminamento di ronda aperti

dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso 16)

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl

049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

*Camminamento di ronda: orari di apertura

Passeggiata panoramica sopra le Mura di Cittadella a 15 metri d’altezza con musei lungo il percorso.

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17, ultimo ingresso ore 16.

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl

049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

*Per tutto il mese di gennaio: pista di pattinaggio su ghiaccio

Orari:

Fino al 6 gennaio 2020: lun-dom 10-24, 1 gen 15-24.

Dal 7 gennaio 2020: lun – giov 15-20, ven 15-24, sab 10-24, dom 10-22.

Prezzi:

Lun-Ven (escluso festivi) Intero euro 6 ingresso, noleggio euro 2. Fino ai 12 anni ingresso euro 5, noleggio euro 2.

Sab-dom e festivi Intero euro 7 ingresso, noleggio euro 2. Fino ai 12 anni ingresso 6 euro, noleggio euro 2.

Il biglietto ha validità 2 ore

Possibilità di abbonamento

Info www.pattinaggiosulghiaccio.com 3478705573

*Venerdì 3 e sabato 4 gennaio : concerto

Del Coro della Filarmonica Cittadellese “Voice in Soul Choir” (Direttore artistico Andrea Colloredo).

Ore 21 al Teatro Sociale

*Domenica 5 gennaio: teatro per bambini

Compagnia dei Somari / AriaTeatro: “Il piccolo clown”

Presso il Teatro Sociale

Ore 16

Prenotazioni e info: Pro Cittadella info@procittadella.it 0495970627

*6-7-8 gennaio: Epifania a Cittadella

Sarà il “Weekend della Befana”: in Piazza Pierobon un mercatino di dolciumi e tante sorprese per i più piccoli.

Attività pensate per il divertimento delle famiglie e dei piccini.

Potrete trovare: animazione, laboratori, spettacoli di burattini, giochi di una volta in legno, ludoteca, area selfie con neve.

Il Mercatino della Befana con dolci leccornie.

Ore 15

Piazza Scalco

Info: info@spazioe20.com

*Dall’ 8 dicembre al 6 gennaio: mostra dei presepi

Esposizione di Presepi Artigianali creati da appassionati e dagli alunni delle scuole.

Presso la Chiesa del Torresino – Porta Padova.

Inaugurazione venerdì 8 dicembre ore 11.

Orari:

Domeniche, Natale e S. Stefano 10- 12.30 e 15.30 – 18.30

Sabati e Capodanno 15.30 - 18.30

Durante la settimana aperta su prenotazione.

Info Pro Cittadella: Tel. 0495970627

*Venerdì 10 gennaio: stagione di prosa nazionale

Con Corrado Tedeschi e Martina Colombari, “Montagne russe”

Presso il Teatro Sociale

Ore 21

Prenotazioni e info: Pro Cittadella info@procittadella.it 0495970627

*Da sabato 11 a domenica 26 gennaio: mostra al Torresino

“Love” onlus, in collaborazione con la Pro-Loco locale e il patrocinio del Comune di Cittadella, promuove una mostra unica nel suo genere con le riproduzioni di alcuni degli ex voto del Santuario della Madonna di Perasto (attuale Montenegro).

Inaugurazione Sabato 11 ore 20.

Orari: mart-ven 15.30-18.30, sab e dom: 10-12/15.30-18.30.

Alla Chiesa del Torresino

Info: Comune di Cittadella 0499413411

*Domenica 12 gennaio: teatro per bambini

Il Baule Volante / Accademia Perduta / Romagna Teatri: “L’acciarino magico”

Presso il Teatro Sociale

Ore 16

Prenotazioni e info: Pro Cittadella info@procittadella.it 0495970627

*Mercoledì 15 gennaio: stagione di prosa nazionale

Con Nancy Brilli, “A che servono gli uomini”

Presso il Teatro Sociale

Ore 21

Prenotazioni e info: Pro Cittadella info@procittadella.it 0495970627

*Giovedì 16 gennaio: Geofilm Festival

Festival cinematografico di medio-cortometraggi con tematiche ambientali.

I soggetti trattati sono Terra, Acqua, Fuoco, Aria.

Terza Edizione “Speciale 800 anni” per l’assegnazione del Premio Internazionale di Cinematografia “The Golden Earth”.

Il Festival durerà fino a novembre 2020.

Ore 20.45

Presso la Sala Convengni della Torre di Malta, via Stradella del Cristo.

Info: cosentinorocco@yahoo.it http://www.metricacorto.altervista.org/

*Domenica 19 gennaio: mercatino

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

*Domenica 19 gennaio: teatro per bambini

Il Gruppo del Lelio “Peter Pan”

Presso il Teatro Sociale

Ore 16

Prenotazioni e info: Pro Cittadella info@procittadella.it 0495970627

*Domenica 26 gennaio: teatro per bambini

Polpetta e Caramella presentano “I musicanti di Brema”

Presso il Teatro Sociale

Ore 16

Prenotazioni e info: Pro Cittadella info@procittadella.it 0495970627

*Lunedi 6 - 13 – 20 – 27 gennaio: mercato

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli.

Ore: 8-12.30

Presso: centro storico

*Giovedì 2 – 9 – 16 – 23 - 30 gennaio: mercato km 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12.30

Presso: Piazza Martiri del Grappa