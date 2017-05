Tutti gli eventi a Cittadella nel mese di giugno

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di maggio.

CAMMINAMENTO DI RONDA: ORARI DI APERTURA

Aperto tutti i giorni

lunedì - venerdì: dalle 9 alle 20, ultimo ingresso ore 19

sabato e domenica: dalle 9 alle 21, ultimo ingresso ore 20

049.9404485 - turismo@comune.cittadella.pd. it

2 GIUGNO: FESTA DELLA REPUBBLICA

Passeggiata panoramica a 15 metri d'altezza con musei lungo il percorso e nelle torri.

Orario continuato 9-21, ultimo ingresso 20.

Dalle 18 alle 20: "Tramonto in Musica" passeggiata al tramonto con sottofondo di musica medievale.

Ingresso e biglietteria a Porta Bassano.

DA VENERDì 2 A DOMENICA 4 GIUGNO: CIRCUS

Festival degli artisti di strada.

Venerdì serata di apertura con spettacoli e musica in piazza Pierobon dalle 20 alle 22.

Sabato spettacoli dalle 20 alle 24 in tutto il centro storico.

Domenica spettacoli dalle 15 alle 20 in tutto il centro storico.

Spettacolo interattivo itinerante “Alice nel paese delle meraviglie” ad orari cadenzati ogni 30 minuti

Partenza da Palazzo Pretorio, a seguire Casa del Capitano e Torre di Malta:

2 e 4 giugno ore 10.30-12 e 15-19; 3 giugno ore 15-19

Costo 6 euro

Jar Creative Group: 393.8182049

DOMENICA 4 GIUGNO: FIABE TEATRALI, FIABRICA IN RESIDENZA

Progetto di Teatro e Pedagogia realizzato da Fiabrica in collaborazione con Fondazione Palazzo Pretorio.

“Cappuccetto” approfondendo il lavoro fatto da Bruno Munari, in mostra a Palazzo Pretorio, effettuando un lavoro di ricerca sulla figura di Cappuccetto.

Seguirà un intervento di Amnesty International, incentrato sul tema dei diritti dei minori.

Ore 15 e in replica ore 18

Palazzo Pretorio - via Marconi, 30

Info e prenotazioni: organizzazione@fiabrica.it - 348.6391732 - www.fiabrica.it

VENERDì 9 E SABATO 10 GIUGNO: CAMMINAMENTO BY NIGHT

In occasione del quinto anniversario della fine dei lavori di restauro delle Mura e del Camminamento di Ronda medievale il Camminamento sarà aperto anche di notte in entrambe le sere.

Dalle 21 alle 24, ultimo ingresso 23.

TERZO WEEKEND DI GIUGNO: FESTA DELLE RANE A SANTA CROCE BIGOLINA

Manifestazione gastronomica con specialità rane e varie pietanze della tradizione veneta.

Località Santa Croce Bigolina di Cittadella.

DA DOMENICA 9 APRILE A DOMENICA 5 NOVEMBRE:

BRUNO MUNARI, ARIA|TERRA

L'arte di Bruno Munari (Milano, 1907-1998) appare come un eccezionale complesso di pittura, scultura, sperimentazioni nelle tecniche più varie e innovative; e ancora grafica, design, editoria, fino a giungere a quella dedizione verso i laboratori per bambini in cui va riconosciuto un precoce superamento dell'opera d'arte chiusa a favore della fluente processualità del fare.

Aperto tutti i giorni, escluso lunedì.

Orari: Mar-Ven 10-12.30 e 15-19, Sab-Dom 10-12.30 e 16-19.30

Palazzo Pretorio - via Marconi, 30

Info e contatti: 049.9413474 - info@fondazionepretorio.it

OGNI SABATO E DOMENICA: TRAMONTO IN MUSICA

Camminamento di Ronda aperto con sottofondo musicale medievale per ammirare le mura con la luce del tramonto in un'atmosfera magica.

Dalle 19 alle 21. Ultimo ingresso 20.

DA GIUGNO A SETTEMBRE: RASSEGNA “MUSICA SOTTO LE STELLE”

Per le vie del centro storico concerti e intrattenimenti musicali.

Ogni sera dalle 21.

SU PRENOTAZIONE NOLEGGIO BARCA SUL FOSSATO

Barca a remi e motore elettrico attorno al fossato che circonda le mura.

Costo 15 euro.

Prenotazioni: 049.9404485.

OGNI LUNEDÌ: MERCATO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12.30

Centro storico

OGNI GIOVEDì: MERCATO KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12.30

Piazza Pierobon

OGNI TERZA DOMENICA DEL MESE: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci, degli hobbisti e creatori d'ingegno.

Ore: 8-18

Centro storico

***

EVENTI NEL CITTADELLESE

PIAZZOLA SUL BRENTA

OGNI DOMENICA: INFOPOINT E NOLEGGIO BICI

in piazza Camerini

Info e prenotazioni: 342.1443336 - info@historiatourism.it

SECONDA DOMENICA DEL MESE: MANI CREATIVE

Mercatino dell'Artigianato Artistico.

Dalle 9 alle 18:30.

Piazza Camerini, ingresso gratuito.

ULTIMA DOMENICA DEL MESE: MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO

Dalle 9 alle 18.30. Piazza Camerini, ingresso gratuito.

FONTANIVA

DOMENICA 11 GIUGNO: DOMENICHE MUSICALI DI VILLA GALLARATI SCOTTI

Visita guidata al parco e alla villa, a seguire concerto di F. Sormani (Pianoforte), G. Zanocco (Violino) e D. Baldin (Corno).

Ore 14 visita guidata, ore 15.30 concerto

Costo 12 euro a persona, prevendita obbligatoria da acquistare all'Ufficio IAT di Cittadella.

Villa Gallarati Scotti, via Marconi

049.9404485 - turismo@comune.cittadella.pd. it

SU PRENOTAZIONE: VISITE GUIDATE A VILLA GALLARATI SCOTTI

Visita al parco, alla chiesetta e alcuni interni della villa.

049.9404485 - turismo@comune.cittadella.pd. it

GALLIERA VENETA

SU PRENOTAZIONE: VISITE AL PARCO DI VILLA IMPERIALE

Visite guidate al parco storico di villa Imperiale e attività didattiche per gruppi di famiglie.

049.9404485 - turismo@comune.cittadella.pd. it