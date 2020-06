Tutti gli eventi di giugno e luglio a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di giugno e di luglio. (info by Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

L'ufficio Turistico IAT di Cittadella è aperto tutti i giorni 9-13/15-19 per consigliarvi nella scoperta di Cittadella e del Veneto, per ricominciare a viaggiare, soprattutto nella nostra meravigliosa regione.

*Camminamento di ronda sopra le mura: orari di apertura

Passeggiata panoramica sopra le Mura di Cittadella a 15 metri d'altezza all'aria aperta.

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, ultimo ingresso un'ora prima della chiusura.

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl

049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

*da sabato 30 maggio a domenica 23 agosto: Cittadella e il Veneto nella commedia di dante

Mostra dedicata ai personaggi veneti citati da Dante nella Divina Commedia, e ai luoghi visitati da Dante nella sua permanenza in Veneto durante il sue esilio.

La mostra rientra all'interno delle iniziative per la celebrazione degli 800 anni dalla fondazione delle Mura di Cittadella. Durante la mostra ci saranno degli spettacoli di teatro esperienziale con attori che coinvolgeranno direttamente il visitatore. Organizzata da Ass.ArtAp, CRUT, la scuola Waldorf Aurora, in collaborazione con l'Ufficio Turistico IAT e Libreria Vettori.

Orari: da martedì a domenica ore 16-19.30; lunedì chiuso.

Ticket “Percorso dantesco”: adulti euro 4; ragazzi da 6 a 18 anni euro 3; bambini fino a 6 anni gratis.

Il biglietto è acquistabile online o direttamente in mostra.

Ticket spettacolo domenicale: adulti euro 7; ragazzi da 6 a 18 anni euro 5; bambini fino a 6 anni gratis.

Presso: Chiesa del Torresino, Porta Padovana.

Info: 338 097 6287 – info@dante800.it

*Tutti i giovedì: shopping sotto le stelle

Ogni giovedì negozi aperti fino alle 23.

Servizio di ristorazione e bar attivo in tutto il centro storico.

Info: Comune di Cittadella 0499413411

*Giovedì 18 giugno e giovedì 23 luglio: Geofilm Festival

Festival cinematografico di medio-cortometraggi con tematiche ambientali.

I soggetti trattati sono Terra, Acqua, Fuoco, Aria.

Terza Edizione "Speciale 800 anni" per l'assegnazione del Premio Internazionale di Cinematografia "The Golden Earth".

Il Festival durerà fino a novembre 2020.

Si può seguire in diretta online dalla pagina facebook "Geofilm Festival Terza Edizione"

Info: cosentinorocco@yahoo.it http://www.metricacorto.altervista.org/

*Ogni lunedì di luglio: Antiche mura teatro Festival

Rassegna teatrale a cura di Teatro Bresci

Presso il Teatro all'Aperto in Campo della Marta

Inizio spettacolo ore 21.30, ingresso a offerta libera.

Evento che fa parte dei festeggiamenti per gli 800 anni di Cittadella.

Info: Teatro Bresci www.teatrobresci.it info@teatrobresci.it

*Ogni martedì di luglio: luoghi comuni Festival

Rassegna teatrale a cura di Teatro Bresci

Presso il Teatro all'Aperto in Campo della Marta

Inizio spettacolo ore 21.30

Evento che fa parte dei festeggiamenti per gli 800 anni di Cittadella.

Info: Teatro Bresci www.teatrobresci.it info@teatrobresci.it

*Tutti i lunedì: mercato

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12.30

Presso: centro storico

*Tutti i giovedì: mercato km 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12.30

Presso: Piazza Pierobon

