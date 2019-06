Tutti gli eventi di luglio a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di luglio. (Info by Visit cittadella e mura di cittadella by historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

Dettagli

*Camminamento di ronda: orari di apertura

Passeggiata panoramica sopra le Mura di Cittadella a 15 metri d’altezza con musei lungo il percorso e nelle torri.

Aperto tutti i giorni.

Lunedì – venerdì: dalle 9 alle 20, ultimo ingresso ore 19

Sabato e domenica: dalle 9 alle 21, ultimo ingresso ore 20

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl

049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

*Martedì 2-9-16-23 luglio: luoghi comuni festival

Spettacoli teatrali che mettono il Veneto in scena: teatro di qualità che parla di noi e del nostro territorio, del Veneto della tradizione e di quello di oggi.

Presso Teatro all’Aperto in Campo della Marta

Salottino pre spettacolo ore 20.30, inizio spettacolo ore 21.30

Ingresso gratuito.

In caso di pioggia lo spettacolo si svolge al Teatro Sociale.

Info Comune di Cittadella 0499413411

*Venerdì 5 luglio: cittadell’emozioni

Concerto di musica live: Sasha Torrisi canta Lucio Battisti.

Nel concerto vengono rivisitati in chiave rock, personale e contemporanea i grandi successi di Lucio Battisti. Lo spettacolo è accompagnato da una suggestiva scenografia di luci realizzata per il tour che ha già toccato, con successo, numerose città in tutta Italia e si snoda tra brani travolgenti e ballabili come “Dieci Ragazze” ed “Un’Avventura« e altri emotivamente più coinvolgenti come “E Penso a Te” ed “Emozioni”.

Info: Vivi Cittadella www.vivicittadella.it

*Da venerdì 5 a martedì 9 luglio: sagra di Ca’ Onorai

Bancone gastronomico, luna park, musica e balli.

INFO: Pro Cittadella 0495970627

*Sabato 6 luglio: notte dei saldi e camminamento di ronda by night

In occasione della notte dei saldi il Camminamento di Ronda sarà aperto anche di notte dalle 21 alle 24 ultimo ingresso ore 23.

Negozi aperti in centro fino a mezzanotte, musica e spettacoli nelle vie del centro, street food con prodotti tipici del territorio e non.

Info Camminamento: 0499404485 cittadella@historiatravel.it

Info Notte dei Saldi: www.vivicittadella.it

*Domenica 7 luglio: boxe in piazza

Grandi campioni si affrontano sul ring allestito in Piazza Pierobon.

Ore 21

Info: E-vent info@e-vent.biz

*Sabato 13 luglio: cena di gala in bianco

Cena di Gala in Piazza Pierobon per gli 800 anni della fondazione della città.

Iscrizioni aperte a tutti.

Info Pro Cittadella 0495970627 info@procittadella.it

*Sabato 13 luglio: miss heart

Presso Teatro all’Aperto in Campo della Marta

Ore 21

Info Pro Cittadella 0495970627 info@procittadella.it

*Domenica 14 luglio: grand prix città murata

Evento sportivo ciclistico, trofeo internazionale.

34° Giro del Medio Brenta- 2^ prova.

Info Comune di Cittadella 0499413411

*Venerdì 19 luglio: notte del fuoco

In centro storico spettacoli scenici e coreografici con il fuoco come protagonista.

Danze, coreografie di ispirazione medievale e virtuosismi circensi.

Info Vivi Cittadella www.vivicittadella.it

*Da sabato 20 a lunedì 22 luglio: sagretta del carmine

Sabato 20 dalle 19.30 Cibo e bevande tradizionali, mercatino con prodotti artigianali, musica, intrattenimenti per bambini. Il ricavato andrà in beneficenza.

Domenica 21 dalla mattina: mercatino

Lunedì 22 ore 21: Tombola

Presso il viale della Stazione di Cittadella

INFO: Pro Cittadella 0495970627

*Da venerdì 26 a mercoledì 31 luglio: sagra di San Donato

Ricco bancone gastronomico con piatti della tradizione veneta.

Area giovani con concerti live, band di liscio, tombola, pesca di beneficenza.

INFO: Pro Antica Pieve proanticapieve@gmail.com

*Venerdì 26 luglio: miss citta’ murata

Presso Teatro all’Aperto in Campo della Marta

Info Comune di Cittadella 0499413411

*Sabato 27 luglio: 80 voglia summer party

Una serata imperdibile con tantissima musica targata Anni 80!

Ospite live: Maggie Reilly storica voce di Mike Oldfield ci proprorrà le mitiche “Moonlight Shadow”, “Foreign Affair” e “To France”.

Live Band: Evolution, DJ della serata : DJ Gaddamix

Presentano: Amy Ambros e Oscar Piattell, Ingresso libero.

Presso Piazza Perobon. Ore 20-01

*Ogni sabato e domenica: tramonti d’estate

6° edizione: il Camminamento di Ronda è aperto fino al calar della sera per ammirare le mura con la luce del tramonto in un’atmosfera magica.

Camminamento aperto fino alle 21. Ultimo ingresso 20.

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

* Da giugno a settembre: rassegna “Musica sotto le stelle”

Per le vie del centro storico concerti e intrattenimenti musicali.

Ogni sera dalle 21.

* Ogni lunedi: mercato

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12.30

Presso: centro storico

* Ogni giovedì: mercato km 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12.30

Presso: Piazza Pierobon

* Ogni terza domenica del mese: mercatino

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico