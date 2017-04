Tutti gli eventi a Cittadella nel mese di maggio

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di maggio.

CAMMINAMENTO DI RONDA: ORARI DI APERTURA

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19, ultimo ingresso ore 18

Info IAT 0499404485 turismo@comune.cittadella.pd. it

DOMENICA 1 MAGGIO: CAMMINAMENTO DI RONDA APERTO

Passeggiata panoramica a 15 metri d'altezza con musei lungo il percorso e nelle torri. Orario continuato 9-19, ultimo ingresso 18.

Ingresso e biglietteria a Porta Bassano.

DOMENICA 7 MAGGIO: COMICS

Manifestazione per gli appassionati di fumetti e cartoni animati, fantasy.

Festival del fumetto e sfilata Cosplay.

Ore 9-18

Presso: Centro storico

Info Flashlab: info@ufficiostampa.org

DOMENICA 7 MAGGIO: FIABE TEATRALI, FIABRICA IN RESIDENZA

Progetto di Teatro e Pedagogia realizzato da Fiabrica in collaborazione con Fondazione Palazzo Pretorio.

“Cappuccetto” approfondendo il lavoro fatto da Bruno Munari, in mostra a Palazzo Pretorio, effettuando un lavoro di ricerca sulla figura di Cappuccetto.

Seguirà un intervento di Amnesty International, incentrato sul tema dei diritti dei minori.

Ore 15 e in replica ore 18

Presso Palazzo Pretorio via Marconi, 30 Cittadella

Info e prenotazioni: organizzazione@fiabrica.it 3486391732 www.fiabrica.it

DOMENICA 21 MAGGIO: FIABE TEATRALI, FIABRICA IN RESIDENZA

Progetto di Teatro e Pedagogia realizzato da Fiabrica in collaborazione con Fondazione Palazzo Pretorio.

“Lacrima” è il risultato di inchieste in diverse zone d'Italia colpite da calamità naturali, che si sviluppa in fasi di riflessione sul rapporto uomo-natura attraverso il Teatro No Giapponese, in collaborazione con Monique Arnaud.

Ore 15 e in replica ore 18

Presso Palazzo Pretorio via Marconi, 30 Cittadella

Info e prenotazioni: organizzazione@fiabrica.it 3486391732 www.fiabrica.it

GIOVEDì 18 MAGGIO: MILLE MIGLIA A CITTADELLA

Partenza da Brescia, passaggio a Desenzano, Sirmione, al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, Verona, Vicenza, Cittadella (nel pomeriggio dalle 16.30), Asolo, Castelfranco Veneto, dove sono previste due prove speciali, si chiuderà a Padova, dove la prima auto giungerà intorno alle 21.15.

Info: info@1000miglia.com

SABATO 20 MAGGIO: LA NOTTE EUROPEA DEI MUSEI

Apertura notturna del Museo Civico Archeologico e del belvedere della Torre di Malta. Introduzioni storiche gratuite al Museo.

Dalle ore 20.30 alle 23.30 presso Strada del Cristo, Porta Padova.

Ingresso gratuito al museo, ingresso al belvedere € 3.

DA VENERDì 19 A DOMENICA 21 MAGGIO: CITTADELLABITARE

Fiera dell'edilizia del “made in Cittadella”. Nuovi materiali e tecnologie ecosostenibili per la casa.

Ore 9-18 presso Piazza Pierobon. Ingresso libero.

Info: tel. 3929252552 mail. cittadellabitare@gmail.com

DOMENICA 28 MAGGIO: RADUNO VESPA CLUB A 2 TEMPI

5° Raduno nazionale Vespa a 2 Tempi, iscrizione completa € 25,00.

Dalle ore 9 alle 10.30 sosta in piazza Pierobon e partenza.

Info: info@vespaclub2tempi.it tel. 3391411129

DA DOMENICA 9 APRILE A DOMENICA 5 NOVEMBRE : BRUNO MUNARI: ARIA|TERRA

L'arte di Bruno Munari (Milano, 1907-1998) appare come un eccezionale complesso di pittura, scultura, sperimentazioni nelle tecniche più varie e innovative; e ancora grafica, design, editoria, fino a giungere a quella dedizione verso i laboratori per bambini in cui va riconosciuto un precoce superamento dell'opera d'arte chiusa a favore della fluente processualità del fare.

Aperto tutti i giorni, escluso lunedì.

Orari: Mart-Ven 10-12.30 | 15-19, Sab-Dom 10-12.30 | 16-19.30

Presso Palazzo Pretorio, via Marconi, 30 Cittadella

Info e contatti: 049 9413474 - info@fondazionepretorio.it

SU PRENOTAZIONE NOLEGGIO BARCA SUL FOSSATO

Barca a remi e motore elettrico attorno al fossato che circonda le mura. € 15.

Per prenotazioni e informazioni: 0499404485.

OGNI LUNEDI: MERCATO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12.30

Presso: centro storico

OGNI GIOVEDì: MERCATO KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12.30

Presso: Piazza Pierobon

OGNI TERZA DOMENICA DEL MESE: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci, degli hobbisti e creatori d'ingegno.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

EVENTI NEL CITTADELLESE

PIAZZOLA SUL BRENTA

DOMENICA 14 MAGGIO: MANI CREATIVE

Mercatino dell'Artigianato Artistico.

Dalle 9 alle 18.30. Piazza Camerini, ingresso gratuito.

ULTIMA DOMENICA DEL MESE: MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO

Dalle 9 alle 18.30. Piazza Camerini, ingresso gratuito.

FONTANIVA

SU PRENOTAZIONE: VISITE GUIDATE A VILLA GALLARATI SCOTTI

Visita al parco, alla Chiesetta e alcuni interni della Villa.

Info 0499404485 turismo@comune.cittadella.pd. it

GALLIERA VENETA

SU PRENOTAZIONE: VISITE AL PARCO DI VILLA IMPERIALE

Visite guidate al parco storico di Villa Imperiale e attività didattiche per gruppi di famiglie.

Info: 0499404485 turismo@comune.cittadella.pd. it