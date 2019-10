Tutti gli eventi di ottobre a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di ottobre. (Info by Visit cittadella e mura di cittadella by historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

*Camminamento di ronda: orari di apertura

Passeggiata panoramica sopra le Mura di Cittadella a 15 metri d’altezza con musei lungo il percorso e nelle torri.

Aperto tutti i giorni.

Ora solare: dalle 9 alle 17, ultimo ingresso ore 16

Ora legale: dalle 9 alle 18, ultimo ingresso ore 17

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

*Tutte le domeniche di ottobre: navighiamo Cittadella

Servizio noleggio barche elettriche nelle acque del fossato che circondano le Mura medievali.

Il servizio è attivo ogni domenica e il lunedì della Fiera Franca (lunedì 28) dalle 10 alle 17.

Non serve prenotare, basta presentarsi all’imbarcadero tra Porta Vicenza e Porta Padova, in Riva 4 Novembre.

Costo euro 20, la barca è omologata per massimo 4 persone, non serve patente nautica.

Info:Visit Cittadella e Mura di Cittadella by Historia Travel Srl

049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

* Venerdì 4, 11, 18 ottobre: Festival dedicato a Bartolomeo Cristofori

Presso Torre di Malta e Villa Rina

Info: Filarmonica Cittadellese, www.filarmonicacittadellese.com

*Sabato 5, 12, 19, 25, 26 ottobre: rassegna teatro amatoriale

Ore 21

Presso Teatro Sociale

Info Pro Cittadella: info@procittadella.it

*Dal 5 al 15 ottobre: mostra accademia aperta

L’arte declinata in acquarello, olio e acrilico, tecniche sperimentali, incisione e disegno nelle opere degli allievi dell’associazione Accademia Aperta che hanno completato il percorso didattico.

Presso la Chiesa del Torresino

info: www.comune.cittadella.pd.it

* Domenica 13 ottobre: F@Mu giornata nazionale della famiglie al museo.

In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo il Camminamento di Ronda offre un’attività gratuita all’interno del percorso.

Attività adatta ai bambini dai 6 ai 12 anni, accompagnati dai genitori.

Presso: Camminamento di Ronda, ingresso a Porta Bassano.

Orario: dalle 14 alle 18.

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella.

Historia Travel Srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

*Sabato 12 e domenica 13 ottobre: festa della zucca

Sabato dalle 15 e domenica tutto il giorno laboratori didattici per bambini.

Sabato e domenica musica live.

Performance di pittori locali, esposizione artigianale di hobbisti, mostra di attrezzi agricoli di una volta, mostra e concorso delle zucche.

Stand eno-gastronomico con piatti tradizionali e innovativi a cura dei Ristoratori del Cittadellese sabato a cena e domenica a pranzo e a cena.

Info www.comune.cittadella.pd.it

*Dal 17 al 29 ottobre: Mostra Veneti Antichi

Presso la Chiesa del Torresino

info: www.comune.cittadella.pd.it

* Sabato 26 ottobre: camminamento by night per la fiera

h 21 apertura del camminamento di ronda di notte con illuminazione di luci (ultimo ingresso ore 23). Biglietteria a Porta Bassano.

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella.

Historia Travel Srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

* Da sabato 26 a lunedì 28 ottobre: fiera franca

tradizionale Fiera Franca Cittadellese, programma:

Sabato 26 ottobre:

- Camminamento di Ronda sempre aperto con orario continuato (9 - 17)

- Luna Park presso l’area degli impianti sportivi per il divertimento dei più piccoli

- Mostra Mercato di macchine agricole, per giardinaggio e area dedicata alle Ass.ni di Categoria lungo gli spalti di Riva dell’Ospedale

- Ore 16 Inaugurazione dei lavori di riqualificazione di Borgo Bassano

- Ore 18 Inaugurazione del TENDONE ed dell’area EXPO nel Piazzale di Villa Rina con taglio del nastro

- Ore 18 Tendone aperto con stand gastronomico in Villa Rina con i tipici piatti veneti ed Expo

- Dalle ore 21 alle 23 Camminamento di Ronda aperto in notturna

Domenica 27 ottobre:

- Camminamento di Ronda sempre aperto con orario continuato (9 – 18)

- Dalle 10 alle 17 Barche elettriche a noleggio sul fossato

- Dalle ore 9 In centro storico bancarelle, lungo le rive fino agli impianti sportivi e mercato di prodotti tipici

- Mostra Mercato di macchine agricole, per giardinaggio e area dedicata alle Ass.ni di Categoria lungo gli spalti di Riva dell’Ospedale

- Luna Park presso l’area degli impianti sportivi per il divertimento dei più piccoli

- Ore 10 Tendone aperto con stand gastronomico in Villa Rina con i tipici piatti veneti ed Expo

- Ore 16 tradizionale Tombola di beneficenza in piazza Pierobon a cura del Centro Residenziale Anziani di Cittadella

Lunedì 28 ottobre:

- Dalle ore 06 Allestimento dell’ Antico Mercato del Bestiame - Zona Cimitero di Cittadella

- Camminamento di Ronda sempre aperto con orario continuato (9 - 18)

- Dalle 10 alle 17 Barche elettriche a noleggio sul fossato

- Dalle ore 9 In centro storico bancarelle, lungo le rive fino agli impianti sportivi e mercato di prodotti tipici

- Ore 10 Inaugurazione dell’Antico Mercato del Bestiame - Zona Cimitero di Cittadella

- Ore 10 Tendone aperto con stand gastronomico in Villa Rina con i tipici piatti veneti ed Expo

- Mostra Mercato di macchine agricole, per giardinaggio e area dedicata alle Ass.ni di Categoria lungo gli spalti di Riva dell’Ospedale

- Luna Park presso l’area degli impianti sportivi per il divertimento dei più piccoli

- Ore 21.30 Spettacolo pirotecnico e incendio delle mura - Borgo Treviso.

Info: Visit Cittadella e Mura di Cittadella.

Historia Travel Srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it

* Ogni lunedi: mercato

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12.30

Presso: centro storico

* Ogni giovedì: mercato km 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12.30

Presso: Piazza Pierobon

* Ogni terza domenica del mese: mercatino

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico