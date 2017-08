Tutti gli eventi a Cittadella nel mese di settembre

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di settembre.

CAMMINAMENTO DI RONDA: ORARI DI APERTURA

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19, ultimo ingresso ore 18

Info IAT 0499404485 turismo@comune.cittadella.pd.it



DA SABATO 2 A DOMENICA 24 SETTEMBRE: EXTRA MURUM

Arte Contemporanea tra le Mura.

Grazie alla partecipazione di artisti provenienti da tutta Italia, la collettiva “diffusa” si delinea quale momento significativo e di confronto sulla ricerca attraverso un medium particolare: l’argilla, ossia la materia prima della ceramica. In un circuito che unisce 5 città murate venete, la possibilità di osservare un dialogo tra un tema comune, tecniche differenti, poetiche di respiro internazionale e luoghi rappresentativi della storia.

Asolo (Sala della Ragione con Marta Palmieri e Fabio Amoroso), Bassano del Grappa (Corpo di Guardia del Castello degli Ezzelini con Ana Cecilia Hillar e Simone Negri), Castelfranco Veneto (Torre Civica con Elisa Confortini e Giorgio Di Palma), Cittadella (Torre di Malta con Sara Dario e Maurizio Mastromatteo) e Marostica (Castello Inferiore con BAUM e Isabella Breda).

Ingresso: a Porta Bassano, la mostra è visitabile lungo

il percorso del Camminamento di Ronda.

Costo: biglietto del Camminamento euro 5 - euro 3.

Orari: tutti i giorni dalle 9 alle 19, ultimo ingresso ore 18.

Info: Ufficio IAT Cittadella 0499404485 – www.lampicreativi.it



DA DOMENICA 9 APRILE A DOMENICA 5 NOVEMBRE : BRUNO MUNARI: ARIA|TERRA

L’arte di Bruno Munari (Milano, 1907-1998) appare come un eccezionale complesso di pittura, scultura, sperimentazioni nelle tecniche più varie e innovative; e ancora grafica, design, editoria, fino a giungere a quella dedizione verso i laboratori per bambini in cui va riconosciuto un precoce superamento dell’opera d’arte chiusa a favore della fluente processualità del fare.

Aperto tutti i giorni, escluso lunedì.

Orari: Mart-Ven 10-12.30 | 15-19, Sab-Dom 10-12.30 | 16-19.30

Presso Palazzo Pretorio, via Marconi, 30 Cittadella

Info e contatti: 049 9413474 - info@fondazionepretorio.it



DA VENERDì 15 A DOMENICA 17 SETTEMBRE: RISTORANDO SOTTO LE MURA

I Ristoratori del Cittadellese propongono i piatti della tradizione veneta rivisitati in chiave moderna, assieme agli artigiani della birra. Tre serate con i migliori prodotti del territorio che potrete gustare ai giardini pubblici, con accesso da Porta Vicenza.

Info: ilfilandino@hotelfilanda.it - ristoratoridelcittadellese@gmail.com



SABATO 23 E DOMENICA 24 SETTEMBRE: XXI° RIEVOCAZIONE MEDIEVALE

L’Associazione Arme Dame e Cavalieri organizza a Cittadella la Rievocazione Storica,

quest’anno giunta alla XXI° edizione!

Cittadella Historica: Rievocazione Medievale tra storia, cultura e spettacolo con Gruppi Storici. Un viaggio attraverso tre secoli dal XII al XIV.

“Et usque in saeculum ante saeculum post Liberationem Cittadellae”.

SABATO 23:

16.30 Apertura Rievocazione con vita nel villaggio, mercato medievale, antichi mestieri artigianali, taverne per il ristoro dei viandanti, giochi e musici itineranti, accampamento militare con animazione di uomini d’arme, accampamenti di arceria storica. Presso i Giardini Pubblici tra porta Padova e Porta Vicenza.

17 Inaugurazione ufficiale con autorità cittadine

17.30 Spettacolo di falconeria

18 Animazione e spettacoli itineranti di musici e giullari, teatro di strada

18.30 Celebrazione della Santa Messa all’aperto (Giardini Pubblici)

21.15 Spettacolo con Rievocazione dell’Assedio per rendere libera Cittadella.

DOMENICA 24:

9.30 Gara di tiro con l’arco storico tra Porta Vicenza e Porta Bassano

10 Apertura ambientazioni ai giardini pubblici e lungo Via Indipendenza, mercato medievale e antichi mestieri, accampamenti ed ambientazioni, giochi, musici, giullari, taverna per il ristoro. Presso i Giardini Pubblici tra porta Padova e Porta Vicenza.

16 Spettacolo con Ricevimento dei Liberatori da Porta Padova, corteo storico lungo le vie del centro, liberazione dei prigionieri dalle carceri della Torre di Malta. Esibizioni di scherma tra i campioni degli uomini d’arme, musici, giullari, tamburi storici. Sfilata dei cavalieri e torneo cavalleresco con giochi equestri cortesi.

19.30 Congedo dei Liberatori, fiaccolata in corteo storico lungo le vie della città.

DA GIUGNO A SETTEMBRE: RASSEGNA “MUSICA SOTTO LE STELLE”

Per le vie del centro storico concerti e intrattenimenti musicali.

Ogni sera dalle 21.

info: Pro Cittadella 0495970627

SU PRENOTAZIONE NOLEGGIO BARCA SUL FOSSATO

Barca a remi e motore elettrico attorno al fossato che circonda le mura. euro 15.

Per prenotazioni e informazioni: 0499404485.

OGNI LUNEDI: MERCATO

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12.30

Presso: centro storico

OGNI GIOVEDì: MERCATO KM 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12.30

Presso: Piazza Pierobon

OGNI TERZA DOMENICA DEL MESE: MERCATINO

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci, degli hobbisti e creatori d’ingegno.

Ore: 8-18

Presso: centro storico

EVENTI NEL CITTADELLESE



PIAZZOLA SUL BRENTA

DOMENICA 10 SETTEMBRE: MANI CREATIVE

Mercatino dell’Artigianato Artistico.

Dalle 9 alle 18.30. Piazza Camerini, ingresso gratuito.



DOMENICA 10 SETTEMBRE: PASSEGGIATE PATRIMONIALI

Due passi nella storia di Piazzola sul Brenta, percorsi in centro storico con appassionati del territorio.

Tema affrontato: I luoghi del ‘900 all’epoca di Paolo Camerini.

Ritrovo ore 10 presso Bike Rental km 75, in piazza Camerini.

Biglietto unico euro 3 escluso l’ingresso a Villa Contarini.

In caso di pioggia evento annullato.

Info Ekta 3402519430 / 3804106941



ULTIMA DOMENICA DEL MESE: MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Dalle 9 alle 18.30. Piazza Camerini. Ingresso gratuito.



OGNI DOMENICA: INFOPOINT E NOLEGGIO BICI

in Piazza Camerini.

Info e prenotazioni: 3421443336; info@historiatourism.it



FONTANIVA

DOMENICA 10 SETTEMBRE: DOMENICHE MUSICALI DI VILLA GALLARATI SCOTTI

Visita guidata al parco e alla Villa, a seguire concerto dal tema “Il Suono Romantico della Musica da Camera” con musiche di Schumann e Brahms interpretate da F. Sormani (Pianoforte), G. Zanocco (Violino) e D. Baldin (Corno).

Ore 14 visita guidata, ore 15.30 concerto

euro 12 a persona, prevendita obbligatoria da acquistare all’Ufficio IAT di Cittadella.

Presso: Villa Gallarati Scotti, via Marconi

Info: 0499404485 turismo@comune.cittadella.pd.it



SU PRENOTAZIONE: Visite guidate a Villa Gallarati Scotti. Visita al parco, alla Chiesetta e alcuni interni della Villa.

Info: 0499404485 turismo@comune.cittadella.pd.it



CITTADELLA-SAN GIORGIO IN BOSCO

SU PRENOTAZIONE: Visite guidate a Villa Bolzonella. Visita al parco, alla Chiesetta, al caseificio con degustazione di formaggi prodotti dall’azienda agricola. Info: 0499404485 turismo@comune.cittadella.pd.it



GALLIERA VENETA

SU PRENOTAZIONE: Visite guidate al parco storico di Villa Imperiale e attività didattiche per gruppi di famiglie.