Tutti gli eventi di settembre a Cittadella

Di seguito tutti i principali eventi che animeranno il comune di Cittadella durante il mese di settembre. (Info by Visit cittadella e mura di cittadella by historia travel srl 049.9404485, e-mail: cittadella@historiatravel.it, www.muradicittadella.it).

Dettagli

*Camminamento di ronda: orari di apertura

Passeggiata panoramica sopra le Mura di Cittadella a 15 metri d'altezza con musei lungo il percorso e nelle torri.

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19, ultimo ingresso ore 18

*Tutte le domeniche di settembre: navighiamo Cittadella

Servizio noleggio barche elettriche nelle acque del fossato che circondano le Mura medievali.

Il servizio è attivo ogni domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Non serve prenotare, basta presentarsi all'imbarcadero tra Porta Vicenza e Porta Padova, in Riva 4 Novembre.

Costo € 20, la barca è omologata per massimo 4 persone, Non serve patente nautica.

*Venerdì 6 settembre: festa di fine estate

Serata dell'arte circense: molti artisti si esibiranno in uno spettacolo unico e indimenticabile.

Acrobati, funamboli, giocolieri, equilibristi...

Info Vivi Cittadella www.vivicittadella.it

*Sabato 21 settembre: il Rinascimento a Cittadella

In occasione della Rievocazione Rinascimentale di domenica 22 settembre, si tiene un convegno storico incentrato sul periodo del 1500 a Cittadella: “Dal Sanseverino Al Malatesta, Cittadella Agli Albori Del 500”

Organizzatori: Pro Cittadella

Ore 21 in Teatro Sociale

Info Pro Cittadella 0495970627

info@procittadella.it

*Da sabato 21 a domenica 29 settembre: alla scoperta di una corte rinascimentale

Visite guidate gratuite ai luoghi di Lucrezia e di Violante, esposizione di documenti ed oggetti d’epoca e proiezione del docufilm ‘Violante Bentivoglio Malatesta e il palazzo Pretorio’

A Palazzo Pretorio

Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 (escluso il lunedì)

Visite guidate gratuite a Palazzo Pretorio nei giorni e orari:

sabato 21 e domenica 22 settembre ore 10.30 e 11.30

venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 settembre ore 15.30, 16.30, 17.30

domenica 29 settembre visita straordinaria ore 21.00

*Domenica 22 settembre: rievocazione rinascimentale

Cortei in abiti storici e sbandieratori alle ore 10 e alle ore 17 presso il centro storico

Mostra di piante officinali e medicamentose in uso nel 1500 dalle ore 10 in Piazza Pierobon

Palazzo Pretorio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 esposizione di documenti ed oggetti d’epoca e proiezione del docufilm ‘Violante Bentivoglio Malatesta e il palazzo Pretorio’ e visite guidate gratuite ore 10.30 e 11.30

Atrio Di Palazzo Pretorio Ore 18.00 Concerto Del Gruppo Dolce Consort Ensemble

Duomo Di Cittadella Ore 20.45 Concerto Del Gruppo Polymnia E Dolce Consort Ensemble

*Domenica 22 settembre: concerto corale

In occasione della Rievocazione Rinascimentale si terranno due concerti.

Gruppo Vocale Polymnia e Dolce Concert Ensemble.

Ore 20.45 in Duomo

*Domenica 29 e lunedì 30 settembre: Cittadella Artevino

Vino e Arte un binomio che non siamo certo noi a scoprire, ma che ha un fascino eterno.

50 produttori da tutto il territorio italiano per oltre 250 vini. Aree food, birrifici artigianali, caffè, spirits, sensorial & aera esterna smoke curata dal Club Ambasciatori dell'Italico.

Degustazioni guidate dal Sommelier Master Class Antonio Scorsone.

Degustazioni a pagamento, incluso il biglietto d'ingresso per il Camminamento di Ronda, la passeggiata panoramica sopra le mura di Cittadella, solo per i primi 500 visitatori.

Domenica dalle 10 alle 20. Lunedì dalle 11 alle 17.

Presso: Villa Colombara di Cittadella, Via Colombara 72.

Ingresso a pagamento in cassa o in prevendita online nel sito www.cittadellartevino.it

*Da giugno a settembre: rassegna “Musica sotto le stelle”

Per le vie del centro storico concerti e intrattenimenti musicali.

Ogni sera dalle 21.

*Ogni lunedi: mercato

Mercato cittadino settimanale con ogni genere di articoli

Ore: 8-12.30

Presso: centro storico

*Ogni giovedì: mercato km 0

Mercato degli agricoltori e produttori del Cittadellese

Ore: 8-12.30

Presso: Piazza Pierobon

*Ogni terza domenica del mese: mercatino

Mercatino dell’antiquariato, del biologico, delle pulci.

Ore: 8-18

Presso: centro storico