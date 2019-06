Vigonza d'Estate: musica, laboratori, teatro, feste e sagre

Vigonza d'Estate: musica, laboratori, teatro, feste & sagre

Eventi ed appuntamenti dal 17 maggio al 27 settembre 2019

Un unico contenitore per tutti gli eventi e gli appuntamenti che accompagneranno l'estate vigontina.

Scarica il programma completo

FESTE/EVENTI

31 maggio 2019 al 2 giugno 2019

Rievocazione storica Medioevale

Ass. Il Mosaico e Parrocchia di Peraga

Castello dei Da Peraga

Sabato 9 giugno

Dalle 9 alle 13

Geocaching

Caccia al tesoro in bicicletta lungo le terre della Tergola

Partenza dal Castello dei Da Peraga, partecipazione gratuita previa

prenotazione tel 049/8274276

mail: museo.geografia@unipd.it

iscrizione entro il 3/06/2019

Domenica 23 giugno

Ore 18

Salvo Sottile presenta il suo ultimo libro “Prima dell’alba”.

A seguire pic chic nel parco (prenotazione obbligatoria) e serata di osservazione astronomica. A cura di Villeggendo, Polisportiva Union Vigonza e Gruppo Astrofili Salese.

Parco retrostante il Borgo di Vigonza

Dal 4 al 28 luglio

(ven. sab. dom. ore 15.30/18.30)

Mostra quattro artisti italiani Ass. Nazionale Incisori Italiani

Villa del Castello dei Da Peraga

Ingresso libero

26 luglio - 4 agosto

Sapori di mare

Ass. Teatro&Music

Borgo di Vigonza

Ingresso libero

Domenica 22 settembre

Buskers

Festa degli artisti di strada

Borgo di Vigonza

Ingresso libero

23 settembre - 13 ottobre

Mostra fotografica

“Francesco Danesin”

Ass. Portello - Università Aperta Vigontina

Villa del Castello dei Da Peraga

Ingresso libero

Venerdì 27 settembre

Maratona di lettura Borgo di

Vigonza

LABORATORI

Gioca l’estate 2019

Ass. Dire fare fantasticare là fuori!

e improvvisamente...

Fuori come la libertà di esplorare il parco, di fare esperienze selvatiche, di fantasticare in mezzo alla natura.

Ci si ritrova dentro una favolosa avventura: si sperimenta, si costruisce, si prova, in tanti modi e materiali diversi. I bambini sperimenteranno e vivranno avventurosi incontri e ascolteranno storie speciali in mezzo alla natura del parco.

Laboratori per bambini (dai 4 ai 10 anni) accompagnati dai loro genitori o chi ne farà le veci

Partecipazione gratuita previa prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni tel 3284236771

mail: info@direfarefantasticare.it

Castello dei Da Peraga

Giovedì 27 giugno - dalle ore 17 alle ore 18.30

Giovedì 4 luglio - dalle ore 17 alle ore 18.30

Lunedì 8 luglio - dalle ore 17 alle ore 18.30

Giovedì 11 luglio - dalle ore 20.30 alle ore 22

Lunedì 15 luglio - dalle ore 17 alle ore 18.30

Giovedì 18 luglio - dalle ore 17 alle ore 18.30

Giovedì 25 luglio - dalle ore 17 alle ore 18.30

Lunedì 9 settembre - dalle ore 17 alle ore 18.30

Giovedì 12 settembre - dalle ore 17 alle ore 18.30

MUSICA

Sabato 15 giugno

Ore 18

The sound of stone. Concerto del Maestro Luca Paccagnella

Sala consiliare c/o Castello dei Da Peraga

Ingresso libero

Venerdì 21 giugno

ore 20.30

MusicaSolidale: giornata mondiale della musica e della lotta alle leucemie/Polisportiva Tergola

Castello dei Da Peraga

Ingresso libero

Sabato 29 giugno

Ore 21

Concerto CORI & DANZE

Coro Serenissima

Castello dei Da Peraga

Ingresso libero

Domenica 30 giugno

Ore 18

Omaggio a Leonardo: concerto per chitarra a 7 manici del M° Franco Guidetti.

Castello dei Da Peraga

Ingresso libero

Domenica 7 luglio

Ore 18

Concerto “Melante e il suo tempo”

Baroque Ensemble Sans Souci

Castello dei Da Peraga

Ingresso libero

Dal 18 al 21 luglio

Pionca Rock

Parrocchia di Pionca

Pionca di Vigonza

Domenica 1 settembre

Ore 18

The sound of stone. Concerto del Maestro Luca Paccagnella

Sala consiliare c/o Castello dei Da Peraga

Ingresso Libero

14-15 settembre

Rock @ the castle

Ass. Mosaiko Promusic

Castello dei Da Peraga

Ingresso libero

SAGRE

Dal 17 al 27 maggio

Sagra di busa

Dal 14 giugno al 18 giugno

Sagra di san vito

Dal 11 al 16 luglio

Sagra di Codiverno

Dal 23 agosto al 28 agosto

Sagra di Vigonza

Dal 30 agosto al 4 settembre

Sagra di Perarolo

Dal 6 settembre all’11 settembr

Sagra di Pionca

TEATRO

Venerdì 28 giugno

Ore 21

“Camera a ore”

Compagnia Teatro dell’Attorchio

Ass. Teatro dei Curiosi

Castello dei Da Peraga

Ingresso a pagamento

Sabato 6 luglio

Ore 21

“Chiave per due”

Compagnia Attori in Prima Linea

Ass. Teatro dei Curiosi

Castello dei Da Peraga

Ingresso a pagamento

Giovedì 11 luglio

ore 21

“Homo Ludens”

Compagnia Malmadur

Codiverno di Vigonza

Ingresso a pagamento

Sabato 13 luglio

Ore 21

“Trucchi e inganni. L’ospedale dei malanni”

Gruppo teatrale La Ribalta

Ass. Teatro dei Curiosi

Castello dei Da Peraga

Ingresso a pagamento

Venerdì 19 luglio

Ore 21

“Ruzante : pavan an…?”

Bel Teatro

Ass. Teatro dei Curiosi

Castello dei Da Peraga

Ingresso a pagamento

PER INFO

Ufficio Cultura

Tel. 049 8090325

E-mail: ass.cultura@comune.vigonza.pd.it

www.comune.vigonza.pd.it

Per lo spettacolo teatrale “Homo Ludens”

Info e prenotazioni

Tel. 371 1926476 - E-mail: info@echidnacultura.it

Per gli altri spettacoli teatrali

Info e prenotazioni

Tel. 347 8736793 - E-mail: info@teatrodeicuriosi.it

Allegati