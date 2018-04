Manifestazioni, mostre, esposizioni: tutti gli eventi a Este dal 25 aprile al 1 maggio

Dal 25 aprile, con l’apertura della mostra fotografica, va in scena al Chiostro delle Consolazioni il festival “Dal dire al fare per cambiare. Acqua preziosa risorsa”

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

“Giorni densi di appuntamenti per valorizzare la nostra città e il nostro territorio – afferma il sindaco Roberta Gallana -. Iniziative pensate per animare la città e l’economia del territorio, richiamare turisti, promuovere le nostre tradizioni e sensibilizzare i cittadini sull’importanza centrale di adottare stili di vita sostenibili e rispettosi dell’ambiente, con un occhio di riguardo alle nostre radici più vere”.

🇮🇹 25 APRILE 2018: TUTTI GLI EVENTI A PADOVA E PROVINCIA 🇮🇹

Il 25 aprile, torna “Este in Arte”. Dalle ore 10 alle 19, gli artisti delle associazioni Momart, Arteuganea e Spazio d’Arte Ro.Sa esporranno lungo le vie del centro storico le loro opere trasformando Este in una galleria d’arte a cielo aperto.

Giovedì 26 e venerdì 27 aprile, presso il Chiostro delle Consolazioni, si celebra l’ottava edizione del festival di buone pratiche dedicato alle scuole, “Dal dire al fare per cambiare”, quest’anno incentrato sul tema “acqua preziosa risorsa”.

Domenica 29 aprile, la sessantaseiesima edizione della Domenica Ecologica, con il mercato sostenibile e le numerose iniziative collaterali animerà il centro storico insieme al ricco programma della seconda Festa dell’Agricoltura e dell’economia circolare, kermesse dedicata al mondo agricolo tra cultura, tradizioni enogastronomiche, spettacoli ed intrattenimenti.

“Sono oltre 180 gli studenti iscritti al festival “Dal dire al fare” di quest’anno che si svolgerà presso il Chiostro delle Consolazioni ed è dedicato alla risorsa acqua – annuncia l’assessore all’ambiente Sergio Gobbo -. Per la prima volta è stato indetto il concorso fotografico sul tema del festival: l’acqua come risorsa da preservare. I ragazzi hanno realizzato foto emblematiche e di richiamo sull’importanza di questa preziosa risorsa, le sue qualità e le problematiche connesse al suo utilizzo”.

Presso il Chiostro delle Consolazioni, la cittadinanza potrà condividere le idee, i progetti e le proposte formulate dagli studenti per cercare di utilizzare in modo più consapevole la risorsa acqua, partendo anche dalle piccole azioni quotidiane.

Le 28 fotografie selezionate, stampate a cura dell’Amministrazione comunale, sono esposte dal 25 al 30 aprile presso la “Sala delle Colonne” del Chiostro delle Consolazioni.

In questi anni, il percorso formativo continuo ha visto coinvolte alcune migliaia di studenti di tutte le fasce di età, nell’elaborazione di piani, idee e strategie per un futuro sostenibile dei luoghi nei quali viviamo, attraverso numerose testimonianze di coerenza, di equilibrio, intelligenza, responsabilità.

Nel corso delle ultime edizioni sono stati trattati molteplici argomenti, tutti collegati fra di loro dal filone della sostenibilità ambientale e sociale. Si tratta di un vero e proprio percorso di collaborazione tra Scuola e Comune che dà voce ai giovani cittadini, pensato per le scuole e costruito insieme a loro.

Info web

https://www.facebook.com/EsteinFiore/

https://www.facebook.com/FESTA-Dellagricoltura-1457900320910133/

https://www.facebook.com/esteculturaeventi/

Gallery