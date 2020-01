LaFeltrinelli di Padova, tutti gli eventi in programma a febbraio

Di seguito tutti gli eventi e gli incontro culturali in programma a LaFeltrinelli di Padova ne mese di gennaio.

Scarica il programma completo

Martedì 4 febbraio – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Croce sul cuore

In un aldilà che è anche un “aldiqua”, due anime ancora in attesa di un corpo si conoscono, si amano e si promettono di rivedersi anche nella vita che verrà. Questo è il racconto dei vagabondaggi, degli incontri e delle tragicomiche avventure di una delle due anime. Dove sarà finita l’altra? In che corpo albergherà? Walter Petrone presenta Croce sul cuore (Feltrinelli Comics).

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Nero come la notte

Tullio Avoledo presenta Nero come la notte (Marsilio). Il libro racconta le vicende di Sergio Stokar, poliziotto, che nel profondo Nord-Est finisce in mezzo a una comunità di immigrati irregolari, divenendone in poco tempo una specie di sceriffo. In un’Italia appena dietro l’angolo Sergio Stokar scoprirà che l’orrore si nasconde in luoghi e persone insospettabili. Interviene Matteo Strukul.

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Una donna normale di Roberto Costantini

Roberto Costantini presenta Una donna normale (Longanesi). Aba Abate è una donna normale, con un marito e un figlio. La sua esistenza scorre nella più normale tranquillità, ma nasconde un segreto: è una funzionaria dei servizi segreti. Riuscirà a portare a termine la delicata missione che gli è stata assegnata?

Martedì 11 febbraio – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Pubblicità: moda e guerra

Apparentemente moda e guerra rinviano a due linguaggi contrapposti: pur avendo in comune la rilevanza della propaganda, l’una vende la vita, l’altra la morte. Siamo il campo di battaglia di molteplici guerre culturali, capitanate dai marchi, dalle multinazionali, dai mercati. Aiuta a fare chiarezza in merito Fabiana Gabellini presentando Pubblicità: moda e guerra (Linea Edizioni) con Lisa Marra.

Mercoledì 12 febbraio - ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Nella pietra e nel sangue

XIII Canto dell’Inferno. Girone dei suicidi. Dante si trova a camminare in una

selva tremenda. Incontra Pier delle Vigne, il più grande autore di prosa latina del Medioevo e uomo di fiducia di Federico II, prima di essere condannato per tradimento e suicidarsi. Ma quale fu il motivo del suo tradimento? Come si concretizzò? Dario Arata, giovane studioso di Dante, inizia a indagare. Gabriele Dadati presenta Nella pietra e nel sangue (Baldini+Castoldi) insieme a Matteo Strukul e Valentina Berengo.

Giovedì 13 febbraio – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

L’orrore a Red Hook. La chiamata di Cthulhu

L’organo blasfemo che risuona dalle segrete di una chiesa sconsacrata di Red Hook, a New York, preannuncia la chiamata del sacerdote di R’lyeh: Cthulhu. In questo volume si raccolgono i due racconti chiave, “La chiamata di Cthulhu” (1926) e “L’orrore a Red Hook” (1925), che segnarono in Lovecraft il passaggio dal gotico quotidiano all’orrore cosmico, dalla metropoli babelica alla ritrovata Providence fino al gelido Oltre. Daniele Corradi, curatore del volume, ne parla oggi presentando L’orrore a Red Hook (Jouvence).

@Caffè Pedrocchi, sale storiche - via VIII Febbraio, 7

Cena di San Valentino al Caffè Pedrocchi

Cena letteraria di San Valentino al Caffè Pedrocchi, ispirata agli autori francesi più amati, pubblicati da Feltrinelli.

Per info e prenotazioni: Caffè Pedrocchi - www.caffepedrocchi.it

Kidz - Domenica 16 febbraio – ore 11

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Alessandro e il topo meccanico

Francesco Fazio attende tutti i bambini dai 4 anni di età per giocare e leggere insieme Alessando e il topo meccanico (Babalibri). Il topolino Alessandro incontra un topolino meccanico e diventa suo amico. Alessandro è triste perchè il topolino meccanico è amato da tutti mentre lui viene scacciato via con la scopa, così chiede alla lucertola magica di trasformare anche lui in un giocattolo per essere amato da tutti. Ma alla fine scoprirà la vera amicizia.

@Caffè Pedrocchi, sala Rossini - via VIII Febbraio, 7

Incontro con Massimo Carlotto

Appuntamento con Massimo Carlotto che nella splendida cornice del Caffè Pedrocchi presenta il suo nuovo libro La signora del martedì (E/O). Tre personaggi che la vita ha maltrattato, tre esseri umani sui quali la società si accanisce proprio perché più deboli, ma che troveranno il coraggio di difendersi. Il libro affronta non solo il lato oscuro e criminale della società ma esorta ad andare in profondità.

Mercoledì 19 gennaio – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Democrazia

Quasi tutti gli Stati al mondo si definiscono democratici, ma lo sono davvero? La democrazia muore “per abuso di se stessa” come sosteneva già Platone? Ne parla oggi l’autore Alessio Morosin in occasione della presentazione di Democrazia (Cleup) con Mario Bertolissi. Capire il complesso mondo delle varie esperienze democratiche che nel tempo si sono conosciute, e che ancora oggi sono motivo di un dibattito assai vivace è doveroso, oltre che necessario.

Giovedì 20 febbraio – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Un viaggio chiamato psicoterapia

Due donne incontratesi per caso hanno scelto di andare oltre i pregiudizi e i clichè scrivendo un libro sulla psicoterapia, che le coinvolge in prima persona, in modo chiaro e semplice, per tutti. Oggi Alessandra Parentela e Michela Longo presentano Un viaggio chiamato psicoterapia (CTL Livorno).

Venerdì 21 febbraio – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Il cinema del terrore

Giulio Zoppello presenta Il cinema al tempo del terrore (Viola Editrice). Il XXI secolo è senza ombra di dubbio il secolo del terrorismo islamico, delle guerre al terrore. Dagli attentati dell’11 settembre fino alle recenti offensive dell’ISIS, il mondo ha visto, respirato e vissuto immagini condizionate dal fondamentalismo islamico. Le nostre vite sono cambiate: il nostro modo di vedere il mondo, di interpretarlo, il nostro rapporto con gli altri e le diverse culture del globo è cambiato. E il cinema? L’autore dialoga con Enzo Mosca.

Martedì 25 gennaio – ore 18

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Lettere dall’Ashram

Il 12 marzo 1930 Gandhi partì insieme a settantanove studenti del suo ashram di Sabarmati per raggiungere la costa ed estrarre qualche grammo di sale dall’acqua marina, in aperta violazione delle leggi sul monopolio imposte dall’Inghilterra.

Fu arrestato e condannato. Nel periodo di prigionia scrisse quindici lettere in cui esponeva il suo pensiero riguardo alla non violenza, al coraggio e al rispetto per tutte le religioni. La curatrice del volume Brunilde Neroni incontra oggi il pubblico e presenta Lettere dall’Ashram (Lindau).

Mercoledì 26 febbraio – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Personal Book Shopper

Appuntamento con Gioia e Valentina, le Personal Book Shopper, che con il gruppo di lettura della Feltrinelli scelgono lo stato d’animo da indagare attraverso la lettura.

Giovedì 27 febbraio – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Né arrivo né partenza

Sara Zanferrari presenta Né arrivo né partenza (Liberodiscrivere). Raccolta di poesie in cui l’autrice mette a frutto, senza rinunce, la lezione delle piccole cose, presentando profumi di buono come i cornetti della nonna, circondati da tazze, piatti, di un gozzaniano “azzurro di stoviglia”. Non trascura nemmeno la lezione dei cantautori più vicini alla vera poesia, in particolar modo il richiamo è a Fabrizio De Andrè. Presenta Valentina Berengo.

Venerdì 28 febbraio - ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

L’officina della formazione di Paolo Volpe

La libreria è una miniera di serendipity, dove cercare e trovare l’inatteso.

In questo appuntamento Paolo Volpe ci farà ragionare sul rapporto tra la mente e la comunicazione proponendo letture interdisciplinari sull’argomento.

Info web

Per tutti gli eventi l'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Info, iscrizione alla newsletter e modifiche sono verificabili sul sito www.lafeltrinelli.it

https://www.lafeltrinelli.it/fcom/smartphone/home/pages/puntivendita/negozi.html?location=Padova

https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/puntivendita/negozi.html?location=Padova&type=events

https://www.lafeltrinelli.it/fcom/smartphone/home/pages/puntivendita/negozi.html?location=padova

Gallery