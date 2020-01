LaFeltrinelli di Padova, tutti gli eventi in programma a gennaio

Di seguito tutti gli eventi e gli incontro culturali in programma a LaFeltrinelli di Padova ne mese di gennaio.

Martedì 14 gennaio – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Quella voce poco fa

Saveria Chemotti presenta Quella voce poco fa (Iacobelli). Nel 1914 in una valle tra Verona e il Trentino Tilde nasce malformata. Figlia di una donna considerata una fattucchiera. Contro ogni pronostico, sopravvive. Tra la Prima e la Seconda guerra mondiale, quando troppi uomini sono morti in guerra e le donne devono ingegnarsi per sopravvivere, Tilde, rassegnata alla sua “diversità”, se ne sta sui monti cercando di sopravvivere come tutti. Ma la Storia bussa prepotentemente alla sua porta quando incontra un brigante gentile, che vive rubando e poi distribuendo ai contadini affamati cibo e generi di prima necessità. Lui, Adamo, saprà vedere oltre la bruttezza del corpo di Tilde e per lei si arruolerà come volontario per la guerra di Abissinia in cambio del perdono dei suoi reati. Presenta Carla Menaldo.

Mercoledì 15 gennaio – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7 Dall’argento al pixel

È finita un’era. Dopo centoventicinque anni, nelle sale cinematografiche è avvenuto il cambiamento. Non si distinguono più, per trasparenza sulla pellicola, le migliaia di figurine formate dall’argento e dai pigmenti colorati, tutto è diventato digitale, compresso, virtuale e costruito nell’alternanza velocissima di milioni di punti, ovvero di pixel all’interno di una ordinatissima e minutissima griglia. Ma quello della proiezione è solo l’ultimo anello di una catena che sta trasformando il linguaggio

più diretto tra quelli inventati nei secoli dall’uomo. Carlo Montanaro ne parla oggi con Gian Piero Brunetta presentando Dall’argento al pixel. Storia della tecnica del cinema (Linea Edizioni).

Venerdì 17 gennaio – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Spillo&Ettore

Gianluca Marinelli presenta Spillo & Ettore (Morellini). In un condominio di via Goito a Padova, Spillo, Gigio e Lella, tre amici molto diversi ma assai legati tra

loro, vivono un’esistenza tanto precaria quanto funzionale alla loro spensierata filosofia di vita. Spillo è l’uomo più pigro e inconcludente che esista al mondo, finché un giorno, leggendo svogliatamente i soliti annunci di lavoro sul giornale, rimane folgorato: un’agenzia investigativa cerca un collaboratore! Spillo inizia quindi la sua carriera da investigatore privato sulle tracce di cani scomparsi e mariti fedifraghi, ma presto si ritrova tra le mani casi ben più scottanti, che lo portano a utilizzare un istinto insospettabile e modalità ben poco ortodosse: da un finto suicidio a un giro di strozzinaggio in cui, per forza di cose, si sentirà coinvolto in prima persona. Presenta Annalisa Celeghin

@Caffè Pedrocchi, sala Rossini, via VIII Febbraio, 15

Parla con Dario. Brunori Sas

laFeltrinelli celebra l’uscita del nuovo lavoro discografico di Brunori Sas con uno speciale tour in esclusiva che si snoda per tutta Italia tra librerie e luoghi inediti delle nostre città. Cantautore da sempre disincantato, Brunori Sas torna sulla scena, a quasi tre anni dall’uscita di A casa tutto bene, con Cip!, un disco che non rinuncia alla forza delle parole e che racconta l’anima introspettiva e sincera del cantautore.

Acquista il cd dal 10 gennaio alla Feltrinelli di via S. Francesco, 7 e ritira il pass* che dà accesso prioritario all’evento.

*1 pass per ogni cd acquistato fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il cd sarà disponibile anche presso il caffè Pedrocchi che ospita l’evento.

Mercoledì 22 gennaio – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Autonomia, una riforma necessaria

Concepite per generare discontinuità rispetto al passato, tutte le ipotesi di riforma dell’attività delle Regioni ordinarie hanno suscitato enorme clamore, ma quali sono le conseguenze utili per il Paese? L’obiettivo di tradurre in pratica un sogno del Costituente, valorizzando il principio del buon andamento - ossia buon governo e buona amministrazione - non è stato raggiunto. Perché? E quali sono le mosse giuste per non perdere oggi un’altra preziosa occasione? Mario Bertolissi presenta Autonomia. Ragioni e prospettive di una riforma necessaria (Marsilio). Dialoga con Simonetta Rubinato e Adina Agugiaro.

Giovedì 23 gennaio - ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Le parole ritrovate. Il “fareassieme” nella salute mentale

Le Parole ritrovate sono un movimento che negli ultimi vent’anni ha cercato di rivoluzionare la salute mentale in Italia. Lo ha fatto in maniera «dolce», attraverso la passione e l’impegno di migliaia di persone. La rivoluzione di Le Parole ritrovate si ispira a un principio: fare in modo che anche utenti e familiari abbiano voce e ruolo e siano coinvolti nelle decisioni che contano, attraverso l’approccio diventato noto come “fareassieme”. Un principio semplice, ma non scontato. Renzo De Stefani, Roberto Cuni e Rosaria Murtas presentano il libro Le parole ritrovate. La rivoluzione dolce del “fareassieme” nella salute mentale (Erickson).

Venerdì 24 gennaio – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Le avventure di Giovanni Battista Belzoni

Maria Beatrice Autizi presenta Giovanni Battista Belzoni (Editoriale Programma). Uno dei personaggi più avventurosi e interessanti della storia di Padova. Fu lui a trovare l’ingresso del grandioso tempio di Abu Simbel, della piramide di Chefren e

a scoprire molte tombe reali, tra cui quella del faraone Sethi I, una delle più vaste

e belle dell’Egitto. Belzoni è considerato un pioniere dell’egittologia e i suoi disegni, ancora oggi, sono una guida preziosa. La sua vita fu talmente ricca di avventure e di scoperte da ispirare a George Lucas il personaggio cinematografico di Indiana Jones nel film I predatori dell’arca perduta. L’autrice dialoga con Adina Agugiaro.

Kidz - Domenica 26 gennaio – ore 11

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Lumachina. Lettura animata e laboratorio

Francesco Fazio attende tutti i bambini dai 4 anni di età per giocare e leggere insieme Lumachina (Algra). I sentimenti del bambino, alle prese con la scoperta del mondo, sono raccontati attraverso l’avventura di due lumachine che, accettando la loro natura lenta ma riflessiva, affrontano, non senza timori, la complessità della vita e del tempo. Gelsomina e Mirabella compiono un viaggio di conoscenza, imparando che l’essere lente, come una lumaca, può essere una risorsa.

Martedì 28 gennaio - ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

L’officina della formazione di Paolo Volpe

La libreria è una miniera di serendipity, dove cercare e trovare l’inatteso.

In questo appuntamento Paolo Volpe ci farà ragionare sul rapporto tra la mente e la comunicazione proponendo letture interdisciplinari sull’argomento.

Mercoledì 29 gennaio – ore 18.30

la Feltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Personal Book Shopper

Appuntamento con Gioia e Valentina, le Personal Book Shopper, che con il gruppo di lettura della Feltrinelli scelgono lo stato d’animo da indagare attraverso la lettura.

Mercoledì 29 gennaio – ore 18.30

@Caffè Pedrocchi, sala Rossini - via VIII Febbraio, 15

Incontro con Helga Schneider

Appuntamento con la storia al Caffè Pedrocchi: Helga Schneider presenta il suo nuovo libro Per un pugno di cioccolata e altri specchi rotti (Oligo Editore). Dieci racconti che narrano vicende di fame, sofferenza, speranza, miseria, memoria, guerra e solidarietà. Le vicende del Nazismo e del Terzo Reich raccontate nel modo sublime dei grandi scrittori: partendo da personaggi della quotidianità. Dentro pagine di lucida disamina dell’animo umano troviamo aguzzini che si intrecciano a fanciulle indifese, spie e anziani nascosti per sfuggire alla morte, donne eroiche e soldati fragili.

Presenta Attilio Motta.

Giovedì 30 gennaio – ore 18.30

la Feltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Conoscere l’industria alimentare

Ludovico Ferro presenta (Ri)conoscere l’industria alimentare (Franco Angeli).

Dove finisce l’artigianato e dove incomincia l’industria alimentare? Una riflessione su come agisce l’imprenditore industriale e su quali sono le tipologie di aziende operanti nel settore, individuando modelli adeguati alla distinzione e nuove forme di sviluppo e di strategia imprenditoriale. L’autore dialoga con Emmanuele Massagli. Modera l’incontro Cadigia Assan.

