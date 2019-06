LaFeltrinelli di Padova, tutti gli eventi in programma a giugno

Di seguito tutti gli eventi e gli incontro culturali in programma a LaFeltrinelli di Padova ne mese di giugno.

Tutti gli eventi si tengo a la Feltrinelli Libri e Musica di via San Francesco, 7 se non diversamente indicato

Lunedì 3 giugno – ore 18

kidz – “Genere: Felicità”

Riccardo Aldighieri incontra i lettori e firma le copie di Genere: felicità (Feltrinelli UP)

Da quando a tre anni gli viene diagnosticata la Pci, la Paralisi cerebrale infantile, per Riccardo tutto cambia. Successivamente però inizia a capire chi è davvero quando sente che quello che vuole è vivere, amare, prende le sue paure, le sue debolezze e riesce a trasformarle in forza. Un importante messaggio contro l’intolleranza, il bullismo, il pregiudizio.

Info web https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/

pages/puntivendita/eventi/Padova/2019/

Giugno/Incontro-Conriccardo-Aldighieri-29505.html

Martedì 4 giugno – ore 18

Incontro con Saveria Chemotti

Saveria Chemotti presenta A che punto è il giorno (Apogeo Editore)

Una raccolta di racconti che abbraccia un decennio di scritture brevi, tessere inedite che compongono un mosaico inconsueto di giorni diversi, tra ieri e oggi.

Presenta Valentina Berengo.

Info web https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/

pages/puntivendita/eventi/Padova/2019/

Giugno/A-Che-Punto-E--Il-Giorno-29507.html

Mercoledì 5 giugno – ore 18

“La Serenissima e le città venete”

Maria Beatrice Autizi presenta La Serenissima e le città venete (Editoriale Programma). La storia della gloriosa città, la Serenissima, che per i commerci e per la cultura fu per secoli il più importante degli Stati italiani e uno dei più importanti d'Europa. Rispetto ad altre ricostruzioni culturali e storiche di Venezia, questa vi aggiunge, col contributo di valenti storici, i rapporti della Dominante con Padova, Vicenza, Verona, Treviso e Belluno.

Info web https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/

pages/puntivendita/eventi/Padova/2019/

Giugno/La-Serenissima-29508.html

Giovedì 6 giugno – ore 18

“Psicoterapie nella vertigine del cambiamento”

Graziella Fava Vizziello presenta Psicoterapie nella vertigine del cambiamento (Cleup). Il testo descrive ciò che viene fatto nei servizi territoriali in Neuropsichiatria dell'età evolutiva e di Psicologia clinica, ricchi di operatori che da sempre cercano spazi in cui trovarsi e discutere i propri modi di intervento confrontandoli con quelli dei colleghi. Dialoga con Adriano Favero e Michela Gatta.

Info web https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/

pages/puntivendita/eventi/Padova/2019/

Giugno/Graziella-Fava-Vizziello-29509.html

Venerdì 7 giugno – ore 18

“L’officina della formazione” di Paolo Volpe

La libreria è una miniera di serendipity, dove cercare e trovare l’inatteso. In questo appuntamento Paolo Volpe ci farà ragionare sulla possibilità di comunicare con l’empatia analizzando alcuni saggi di Daniel Goleman.

Info web https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/

pages/puntivendita/eventi/Padova/2019/

Giugno/Officina-Della-Formazionedi-Paolo-Volpe-29510.html

Lunedì 10 giugno - ore 18

"Fili di pensieri" di Eva Simonetti

Eva Simonetti presenta Fili di pensieri (Minerva Edizioni) Una raccolta di racconti che, attraverso le brevi vicende di personaggi sempre diversi, inquadra alcuni aspetti delle relazioni tra persone e induce a riflettere sul rapporto tra gli esseri umani e le proprie convinzioni. La raccolta si apre con una riflessione sulla scrittura e si conclude con una riflessione sulla parola. In mezzo, episodi di donne e uomini che aprono piccole finestre su grandi problemi: dall'amicizia alla gelosia, dall'omosessualità alla concezione della donna, dalla sottomissione alla dignità, dall'ossessione alla meraviglia.Presenta Adina Agugiaro

Info web https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/

pages/puntivendita/eventi/Padova/2019/

Giugno/Fili-Di-Pensieri-29511.html

Martedì 11 giugno – ore 18

“Paolo Zardi e la gente che non esiste”

Paolo Zardi presenta La gente non esiste (NEO Edizioni).

In ognuno dei ventisette racconti è condensato tutto il mondo di oggi, fosco, oscuro e oscurantista; contrapposto a quello di ieri, fatto dalle promesse, spesso non mantenute, di fine Novecento. Una denuncia in modo letterario della mancanza di sensibilità della nostra realtà, mettendo a nudo la borghesia di oggi.

Presenta Valentina Berengo.

Info web https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/

puntivendita/eventi/Padova/2019/

Giugno/La-Gente-Non-Esiste-29513.html

Mercoledì 12 giugno – ore 18

“L’ultimo Carnevale” di Paolo Malaguti

Paolo Malaguti presenta L’ultimo carnevale (Solferino)

19 febbraio 2080, martedì grasso: sullo sfondo di una Venezia non più agibile, evacuata e trasformata nella più attrattiva Venice Park si mescolano allucinazione e realismo, tenerezza e mistero, proiettando il passato in un futuro prossimo che somiglia vertiginosamente al nostro. Dialoga con Francesco Jori.

Info web https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/

puntivendita/eventi/Padova/2019/Giugno/

L-Ultimo-Carnevale-29581.html

Mercoledì 12 giugno – ore 18.30

Sala Verde - Caffè Pedrocchi, via VIII Febbraio, 2.

Personal Book Shopper

Appuntamento con Gioia e Valentina, le Personal Book Shopper, che con il gruppo di lettura della Feltrinelli scelgono lo stato d’animo da indagare attraverso la lettura.

Info web https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/

puntivendita/eventi/Padova/2019/Giugno/

Personal-Book-Shopper-29516.html

Venerdì 14 giugno – ore 18

“Stelle Minori”, incontro con Mattia Signorini

Mattia Signorini presenta "Stelle Minori" (Feltrinelli).

Vent’anni dopo un tragico incidente, Zeno, insegnante in un liceo, sta per sposarsi. Sente che è arrivato il momento di fare i conti con il passato, perché solo lui conosce la verità su quell’episodio, in cui ha trovato la morte il suo amato professore. Un caleidoscopio di segreti e svelamenti, in cui il bandolo di una possibile verità sfugge pagina dopo pagina. Presenta Valentina Berengo.

Info web https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/

pages/puntivendita/eventi/Padova/2019/

Giugno/Stelle-Minori-29517.html

Lunedì 17 giugno – ore 18

“Guerra ai prof!”, incontro con Andrea Maggi

Leonardo si diverte a escogitare brutti scherzi. Forse, grazie a Lucia, la ragazzina più giudiziosa e brava della classe, Leonardo riuscirà a trovare il modo di cavarsi dai guai. Oggi Andrea Maggi, professore del Collegio “Reality” per la RAI, presenta il suo libro, edito da Feltrinelli UP. Acquista il libro alla Feltrinelli di via San Francesco 7 e ritira il pass* che dà accesso al firmacopie.

*1 pass per ogni cd acquistato fino a esaurimento.

Info web https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/

pages/puntivendita/eventi/Padova/2019/

Giugno/Incontro-Con-Andrea-Maggi-29519.html

Mercoledì 19 giugno – ore 18

“L’imperfezione? E’ una storia naturale!”

Incontro con Telmo Pievani

Telmo Pievani presenta Imperfezione. Una storia naturale (Raffaello Cortina Editore)

Noi siamo il risultato di una serie di imperfezioni che hanno avuto successo. Il nostro cervello e il nostro genoma, due tra i sistemi più complessi che la natura abbia prodotto, sono pieni di imperfezioni. Sono le strutture imperfette a farci capire come funziona l’evoluzione.

Presenta Pietro Greco.

Info web https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/

pages/puntivendita/eventi/Padova/2019/

Giugno/Incontro-Con-Telmo-Pievani-29520.html

Venerdì 21 giugno – ore 18

“L’ultimo messaggio di Leonardo”

Maria Pirulli e Stefano Ferrio presentano L’ultimo messaggio di Leonardo (Skira)

Nel 1482 Leonardo giunse a Milano per lavorare alla corte di Ludovico il Moro e soggiornò ospite della famiglia De Predis. Tra i sette fratelli De Predis c'era anche Cristoforo, eccellente miniaturista, che, nato sordo, si esprimeva per mezzo di "certi segni". La ricostruzione dello straordinario e insospettabile dialogo tra arte e linguaggio.

Info web https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/

pages/puntivendita/eventi/Padova/2019/

Giugno/L-Ultimo-Messaggio-Dileonardo-29521.html

Martedì 25 giugno – ore 18

“L’inconsueta Penelope” di Maria Grazia Ciani

Maria Grazia Ciani presenta "La morte di Penelope" (Marsilio).

Riprendendo e ampliando una versione narrata da Apollodoro, Maria Grazia Ciani, grecista e traduttrice dell'Odissea, ci regala una Penelope inedita e segreta, attraverso il volto, i gesti e il desiderio di una delle figure più celebri e affascinanti della mitologia. Presenta Valentina Berengo.

Info web https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/

pages/puntivendita/eventi/Padova/2019/

Giugno/Maria-Grazia-Ciani-29522.html

Giovedì 27 giugno – ore 18

La scienza nascosta nei luoghi di Padova

Telmo Pievani e Pietro Greco presentano La scienza nascosta nei luoghi di Padova (Padova University Press). 33 luoghi segnati dalla scienza, antichi e nuovi: dai segreti di Palazzo Bo, sede dell’Università, alle apparecchiature avveniristiche con le quali oggi si cercano cure innovative contro il cancro. Perché da otto secoli la vocazione profonda di Padova è proprio la scienza. O meglio, la conoscenza.

Info web

Per tutti gli eventi l'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Info, iscrizione alla newsletter e modifiche sono verificabili sul sito www.lafeltrinelli.it

https://www.lafeltrinelli.it/fcom/smartphone/home/pages/puntivendita/negozi.html?location=Padova

https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/puntivendita/negozi.html?location=Padova&type=events

https://www.lafeltrinelli.it/fcom/smartphone/home/pages/puntivendita/negozi.html?location=padova