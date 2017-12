Tutti gli eventi del Natale a Cittadella

Di seguito tutte le iniziative legate al periodo delle festività natalizie in programma a Cittadella.

MERCATINO DI NATALE

Sabato 2 e domenica 3 dicembre e durante il weekend dell'Immacolata

dalle 9 alle 19 in piazza Scalco

ACCENSIONE DELL'ALBERO

Domenica 3 dicembre alle ore 17 in piazza Pierobon

MOSTRA DEI PRESEPI

Tradizionale mostra dei presepi alla Chiesa del Torresino

inaugurazione venerdì 8 dicembre alle ore 11

L'esposizione a cura dalle scuole dell'infanzia e primarie di Cittadella resterà aperta al pubblico fino al 6 gennaio con i seguenti orari: sabato dalle 15.30 alle 18.30, domenica e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle15.30 alle 18.30.

PRESEPE VIVENTE SULLE MURA

Dall'​8 al 10 dicembre dalle 10 alle 16 sul Camminamento di Ronda

Seconda edizione del Presepe vivente sopra le mura con trenta figuranti tra pastori, guardie, soldati, popolani, Re Magi e Natività che metteranno in scena un presepe in carne e ossa.

BABBO NATALE IN PIAZZA

Babbo Natale arriva in piazza per incontrare tutti i bambini

Nei giorni 8-9-10, 13, 16-17, 20-21 dicembre dalle 16 alle 18 in piazza Scalco