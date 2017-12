Tutti gli eventi del Natale a Selvazzano Dentro

Il comune di Selvazzano presenta il calendario delle iniziative in programma per le festività natalizie, dall'8 dicembre al 6 gennaio.

🎁🎄 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI NATALE A PADOVA 🎁🎄

Nella nuova piazza Al Lavoratore, dove sono appena terminati i lavori di restyling che hanno cambiato il volto a un luogo storico della città di Selvazzano Dentro, arrivano le casette delle associazioni di volontariato del territorio, che ogni anno animano il Mercato Natalizio con tante iniziative rivolte a grandi e piccini e idee regalo per un Natale all’insegna dell’aggregazione e della solidarietà.

Quest’anno, però, si realizza un altro piccolo sogno: avere a Selvazzano Dentro uno stadio del ghiaccio che animerà la cittadina per tutto il periodo natalizio.

NATALE DELLE ASSOCIAZIONI

Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre, dalle ore 10 alle ore 18, nella nuova piazza Al Lavoratore di Tencarola le associazioni si raccontano e organizzano un mercatino con: artigianato natalizio, cereali dalle zone del terremoto in Centro Italia, libri, bigiotteria, magliette, sacchi di nocciole, oggettistica fatta a mano, tessile casa e bimbo, oggettistica in legno con polvere di ceramica, ricamo a mano, prodotti agricoli, artigianato dall'America Latina e informazioni sui servizi proposti.

Per i bambini ci saranno truccabimbi, sculture di palloncini, la magia delle bolle la possibilità di fare delle passeggiate con i pony, mntre tutti sarà aperto lo chalet ristoro a cura della Pro Loco.

CONCORSO FOTOGRAFICO

Novità di quest'anno è il concorso "Scatta la foto e Vinci", un viaggio fotografico che premierà le tre foto più significative all’interno del Natale delle Associzioni, si svolgerà da venerdì 8 a domenica 10 dicembre nell’area antistante il centro civico Baracca.

Tre giorni, dalle 10 alle 18, durante i quali i partecipanti potranno scattare foto che avranno come tema la coesione, lo spirito di volontariato, la condivisione, ma anche gli aspetti più divertenti e simpatici.

La premiazione si terrà domenica 10 dicembre alle ore 17.

Le fotografie, al massimo tre, dovranno essere spedite direttamente alla casella di posta elettronica ctrpdinamuraro@dinamuraro.it con un titolo, per chi volesse una breve descrizione del proprio pensiero, nome e cognome di chi ha realizzato lo scatto. Se trattasi di minore, sarà il genitore a inviare le fotografie autorizzarne la pubblicazione (liberatoria).

Si accetteranno le fotografie pervenute entro le ore 12 di domenica 10 dicembre. Tutto il materiale ricevuto sarà

sottoposto all’attenzione di una giuria composta da quattro persone che selezioneranno le tre fotografie che più rappresentano il tema o anche le più creative.

PROGRAMMA

Mercatini natalizi della solidarietà con le associazioni del territorio

dall'8 al 10 dicembre - piazza Al Lavoratore - Tencarola

366.5736229

Autunno in lirica il fascino del Belcanto - Angeli e Cherubini

9 dicembre, ore 21 - Auditorium San Michele Selvazzano Dentro

[ingresso libero]

049.8733826

Concerto associazione culturale Fantalica con il trio jazz della Banda di Selvazzano

15 dicembre, ore 20.30 - Centro civico Fabio Presca

[ingresso libero]

366.5736229

Festa della Biblioteca

17 dicembre, ore 10-12.30 e 15-18.30 - palazzo Eugenio Maestri

Autunno in lirica il fascino del Belcanto - Gala lirico: Tra Romanticismo e Verismo

23 dicembre, ore 21 - Auditorium San Michele Selvazzano Dentro

049.8733826

Babbi Bike

24 dicembre. partenza da Tencarola alle ore 14

348.4103384 - ilgruppovacanze@libero.it

Festa della Befana con la Banda di Selvazzano

6 gennaio, ore 15.30 - Auditorium San Michele Selvazzano Dentro

333.4260175

Gallery