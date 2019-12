Urban Christmas: il Natale in via Giotto con live music, performers, art, food e shopping

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2446269368925020/

Lo Street Party di Natale nel distretto più alternativo di Padova.

Live music ● performers ● art ● food ● shopping

Un Festival di Natale nei weekend del 14 e il 15 dicembre ed il 21 e 22 dicembre nel cuore del distretto più underground di Padova, Via Giotto.

La “Carnaby Street” di Padova, dall’anima indie e centro delle tendenze alternative della città, riunisce vintage e streetwear store, tattoo shop e molto altro proponendo uno street party gratuito, aperto a tutti, nei weekend precedenti al Natale, all’insegna di live music, arte, cultura, shopping e street food.

✪ Sabato 14/12 dalle ore 17 alle 21:

➡ Live painting di Street-Art “Sunday graffiti hall of fame”

Dalle lettere all’immagine, dall’Hip Hop all’ Hardcore, da Milano a Padova, Jam di Chill, Hardcore, Lettering e Figurativo

➡ Live Band: Hope At The Bus Stop (alternative rock-pop), Powered by Studio 2 - Recording Studio

Gruppo alternative rock/alternative pop formato nel 2013 da quattro giovani ragazzi. La loro musica originale guarda al pop e al rock d’autore moderno e di scuola britannica

✪ Domenica 15/12 dalle ore 17 alle 21:

➡ Live Band: The Fireplaces (folk rock)

Gruppo folk- rock anni ’50, con chiare influenze blues, tra tradizione popolare d’oltre oceano e british invasion. I The Fireplaces propongono brani propri ma anche traditional folk americani e reinterpretano brani di Bruce Springsteen, Neil Young, Rolling Stones, Tom Petty, Bob Dylan, Beatles, America, John Fogerty e altri ancora.

---

✪ Sabato 21/12 ore 17 alle 21:

➡ Live Band: Supernova - Oasis Tribute Band

Supernova, celebre cover band degli Oasis, proporrà alcuni pezzi dell’iconico gruppo britannico.

➡ Teatro con Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo

Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo, Spettacolo live sulle mura cinquecentesche di Padova.

In esclusiva per Via Giotto, Andrea Pennacchi, rinomato attore e l'ospite più acclamato di "Propaganda Live" su La7 proporrà uno spettacolo dedicato alla città di Padova recitato sulle note del celebre chitarrista Giorgio Gobbo.

✪ Domenica 22/12 ore 18 alle 21:

➡ Live Band: Venere (indie, dream pop)

Band che si ispira alla musica dei gruppi d’oltreoceano ma che strizza l’occhio anche alle nuove tendenze dell’indie italiano, con forti ispirazioni dream pop e neo psichedeliche creando un sound innovativo e originale. I loro testi trattano del quotidiano e del personale in maniera enigmatica ma a volte anche sfacciata, rendendoli accessibili a tutti gli ascoltatori.

➡ Live Band: Seville - band (indie rock e pop)

La loro musica è un mix di indie rock e pop, con contaminazioni dei Black Keys, Pink Floyd e Beatles. Hanno suonato nei festival e nei club più importanti della scena musicale veneziana indipendente e anche all’estero, impegnati in tour europei fino a toccare la Danimarca.

🍔🍺 Street food & birra artigianale:

Tutti gli appuntamenti saranno accompagnati da un punto ristoro con degustazione di birre artigianali a cura di Foramoda e fast food firmato Garage Burger 66.

Evento realizzato con la collaborazione del Comune di Padova, Assessorato al Commercio e alle attività produttive

A cura di: Vintage Factory

Thanks to: Studio 2 - Recording Studio, Superfly Lab

Via Giotto is

Urban Christmas è un evento ufficiale di Natale a Padova

