Tutte le iniziative di Natale del fine settimana a Selvazzano Dentro

Weekend prenatalizio ricco di iniziative e di appuntamenti nella Città di Selvazzano Dentro.

VENERDÌ 15 DICEMBRE

Venerdì 15 dicembre alle ore 20.30 si terrà l’inaugurazione di “Go City” la terza opera d’arte del progetto “Arti Urbane” in collaborazione con l’Associazione culturale Fantalicainstallata presso il Centro Civico Presca e per l’occasione è in programma l’esibizione del trio jazz della Banda di Selvazzano.

“Una Città in evoluzione coloratissima – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – che cresce in termini di relazioni e Comunità anche grazie alla condivisione di momenti culturali ed artistici”.

SABATO 16 DICEMBRE

Sabato 16 dicembre alle ore 10.15 presso la Sala Archeologica De Zanche di Palazzo Eugenio Maestri il nostro Concittadino Mario De Tata presenta il suo libro “Non solo poesie, dal cuore di uno scugnizzo”.

Alle ore 15 presso gli Impianti Sportivi “Ceron” è in programma il saggio di Natale dell’A.S.D. Athlegym 2008 assicurando un pomeriggio di danza, musica, esibizioni di altissimo livello.

DOMENICA 17 DICEMBRE

Domenica 17 dicembre alle ore 10.30 al Centro Civico Presca si svolgerà la Cerimonia di consegna di sei cani guida per non vedenti organizzata dall’Associazione Puppy Walker.

Inoltre si festeggerà il Primo Compleanno di Palazzo Eugenio Maestri con molti eventi a partire dalle 10.30 della mattina di Domenica dove grandi e piccini potranno sperimentarsi con laboratori, lezioni concerto e letture animate.

Al pomeriggio è previsto uno spettacolo di magia e si terrà l’Inaugurazione della Mostra dei Presepi Artistici a cura di un nostro Concittadino Stefano Facchin.

“Sarà un fine settimana di festa – aggiunge l’Assessore alla Cultura della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – di mille iniziative dove ciascuno potrà trovare un momento di interesse e un’occasione di incontro. Singoli individui e numerose realtà aggregative hanno lavorato assieme per offrire a tutti i Cittadini proposte divertenti ed interessanti che ci stanno accompagnando a festeggiare il Natale che è ormai alle porte “.

Domenica 17 dicembre alle ore 19.15 ci sposteremo agli Impianti Sportivi “Ceron” dove l’Associazione di ginnastica e danza “Il Cerchio” festeggerà i suoi 20 anni di attività con uno spettacolo a favore dell’Associazione L’Isola che C’è che sostiene l’hospice pediatrico di Padova.

“A coronamento di un programma eccezionale – ricorda il Vice Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Bruno Saponaro – sarà in funzione, come tutti i giorni, la meravigliosa pista di pattinaggio nella nuova Piazza “Al Lavoratore” a Tencarola con il Mercatino della Solidarietà e tante idee regalo in questa atmosfera natalizia”

