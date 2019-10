LaFeltrinelli di Padova, tutti gli eventi in programma a novembre

Di seguito tutti gli eventi e gli incontro culturali in programma a LaFeltrinelli di Padova ne mese di novembre.

Martedì 5 novembre – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Occhi viola

Catapultato in un piccolo paese di campagna per risolvere un semplice caso di omicidio, il commissario Sammarchi si troverà a districare una matassa di eventi che si snoda lungo molti anni, ricostruendo una vicenda dove mistero e realtà si intrecciano in modo inestricabile. Fabio Mundadori presenta Occhi viola (Bacchilega).

Mercoledì 6 novembre – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Incontro con Francesco Recami

Francesco Recami presenta La verità su Amedeo Consonni (Sellerio). Una postmoderna commedia degli equivoci che si prende gioco dei luoghi comuni che imperversano, anche nei romanzi gialli, in un mix vertiginoso di generi diversi: mistero, avventura, fantasy, mitologia e perfino horror. Dialoga con Valentina Berengo.

Venerdì 8 novembre – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Candeggina

Veronica Chiossi presenta la raccolta poetica Candeggina (Ensemble).

Versi leggeri che narrano delle piccole gestualità quotidiane, ma anche di mare e grandi città, in atmosfere ora rarefatte ed eteree, ora brutali e taglienti. Una raccolta di versi impreziosita dal testo in inglese a fronte. Presenta Gigliola Selsi.

Sabato 9 novembre – ore 18

@Teatro Verdi, via dei Livello, 32

Il sillabario alpino di Mauro Corona e Matteo Righetto

Incontro con Mauro Corona e Matteo Righetto che nel settecentesco teatro Verdi conversano di montagna ed esistenza, presentando Il passo del vento. Sillabario alpino (Mondadori). Il dialogo tra due punti di vista influenti e differenti che hanno in comune l’amore per la natura, il desiderio di avventura, lo spirito di solidarietà e del rispetto per la vita in tutte le sue manifestazioni.

Kidz - Domenica 10 novembre – ore 11

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Tutti i fili invisibili della natura

Mario Ronzani prendendo spunto dal libro Altri fini invisibili della natura (Lapis) illustrerà attraverso uno spassoso laboratorio perché ad esempio la mela annurca deve la sua fortuna alla cacca dei cavalli e perché il mostro di Loch Ness è legato ai cervi delle Highlands scozzesi. Un mix di rigorosa divulgazione scientifica e aneddoti spassosi, per far scoprire ai bambini incredibili storie dal mondo naturale.

Martedì 12 novembre – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Omaggio a Manlio Cortelazzo

Nel centesimo anniversario della nascita del linguista Manlio Cortelazzo, maestro sempre in grado di trasmettere ai più giovani l’entusiasmo per la lingua italiana e non solo, Gianna Marcato presenta Itinerari dialettali (Cleup), con l’intento di raccogliere una delle sue numerose provocazioni culturali: l’invito a guardare a quell’italiano “popolare” che cammina con la storia. Con Nicoletta Maraschio e Laura Vanelli.

Mercoledì 13 novembre – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Vecchiaia per principianti

Considerato che l’Italia si contende con il Giappone il primato di nazione con più elevate speranze di vita, tuttavia, il dilatarsi del tempo delle nostre vite apre scenari nuovi e preoccupanti: come affrontare nel giusto modo le ultime decadi dell’esistenza? Ne parla Alberto Cester che presenta Vecchiaia per principianti (Laterza). Non esiste una sola vecchiaia: naturalmente in parte il nostro destino è segnato dai geni che abbiamo avuto in eredità dai nostri genitori. Moltissimo però dipende da noi, dal nostro stile di vita, dalla scelta di vivere al meglio una stagione che può anche dare molti frutti. Presenta Alberto Beggiolini.

Giovedì 14 novembre - ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Rosso sabbia

Michele Carpinetti presenta Rosso Sabbia (Cleup). La storia di una folle guerra voluta dagli italiani coinvolgerà, travolgendola, l’intera comunità di un piccolo paese delle Dolomiti. Un giovane avvocato cercherà di ripristinare verità e giustizia, svelando misteri che giacevano da molti anni nel cassetto dei pregiudizi.

Presenta Leonardo Zucchini.

Venerdì 15 novembre – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Diario di resistenza gattesca

Opportunisti, coccoloni, interessati, catalizzatori di positività, egoisti, agili, imprevedibili, protettori di energia spirituale, eleganti, odiosi... i termini usati per descrivere i gatti variano dalla più manifesta antipatia, a qualcosa di simile all’adorazione. Li illustra con brio Barbara Cremaschi nel presentare Cosa fa quest’intrusa in casa mia? (Il Prato Editore). Dialoga con Federica Savio.

Lunedì 18 novembre – ore 18.30

@Caffè Pedrocchi, sala Rossini - via VIII Febbraio, 7

Armocromia: i consigli di Rossella Migliaccio

Quante volte ci capita di sentirci spenti, incapaci di esprimere la luce che sentiamo brillare in noi? Diamo la colpa ad innumerevoli cose ma non siamo consapevoli che la ragione è un’altra: i colori. Ma come capire quali sono i colori giusti per noi? Il segreto c’è e ce ne par- la Rossella Migliaccio che al Caffè Pedrocchi presenta il suo libro Armocromia (Vallardi). Conoscere il linguaggio segreto dei colori può cambiarci la vita, rendendoci più sicuri, più belli e, di conseguenza, più felici.

Martedì 19 novembre – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Leopardi e il mito moderno dell’infinito

Il professore Alberto Folin avanza una nuova lettura dell’Infinito, collocando questo capolavoro assoluto della letteratura universale all’interno di un duplice contesto: quello della formazione poetica e filosofica di Leopardi e quello dell’epoca romantica italiana ed europea in cui il poeta visse. Presenta Il celeste confine (Marsilio) dialogando con Giangiorgio Pasqualotto e Adone Brandalise.

Venerdì 22 novembre – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Luce delle muse

Oggi il linguaggio è ridotto a mero strumento per soddisfare bisogni o finalità pratiche: spesso ci serviamo delle parole in modo distratto e frettoloso, senza comprenderne il significato e l’origine. La parola ispirata dei poeti e dei sapienti della Grecia invece è insieme ordine e bellezza, realizzazione della realtà e tensione alla verità. Lo spiega Davide Susanetti nel presentare il suo nuovo libro Luce delle Muse (Bompiani).

Domenica 24 novembre – ore 11

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

La nuova inquisizione

Carlo Legaluppi presenta La nuova inquisizione (Alter Ego). In una corsa contro il tempo e contro nemici che sembrano provenire da ogni parte, l’ex capitano delle SAS, sir. Alex Martini-Miller, viene coinvolto nelle indagini sulla misteriosa sparizione di Melissa, sua ex fiamma. In un rocambolesco susseguirsi di scontri, Alex dovrà mettere a repentaglio la propria vita, non solo per salvare la pelle ma anche e soprattutto per

ritrovare se stesso. Presenta Alessandro Noseda.

Martedì 26 novembre – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Nessuno uccide la morte

Con Nessuno uccide la morte (Fandango) Leonardo Palmisano ci regala la seconda avventura del bandito più scorretto, più ricercato e più leale della letteratura italiana. Mentre camorristi e ’ndranghetisti cercano di spartirsi il territorio il bandito Mazzacani si mette sulle tracce di chi ha rapito l’amico Elia, determinato a trovarlo prima di loro e prima delle forze dell’ordine. Ma qualcosa in quello che scopre non lo convince. Con l’autore dialoga Massimo Carlotto.

Mercoledì 27 novembre – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Personal Book Shopper

Appuntamento con Gioia e Valentina, le Personal Book Shopper, che con il gruppo di lettura della Feltrinelli scelgono lo stato d’animo da indagare attraverso la lettura.

Mercoledì 28 novembre – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Banche, banchieri e sbancati

Renzo Mazzaro presenta Banche, banchieri e sbancati (Laterza). La lista dei fallimenti bancari degli ultimi anni è lunga e imbarazzante per il sistema finanziario italiano. Per le centinaia di migliaia di risparmiatori coinvolti è stata una tragedia

di cui ancora non si vede la fine. Questo libro è la prima inchiesta a raccontarne meccanismi e responsabilità. Presenta Paolo Coltro.

Venerdì 29 novembre – ore 18.30

laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

Piazza Fontana, la strage degli innocenti

Maurizio Dianese e Gianfranco Bettin ritornano a parlare della strage impunita, lunga ormai cinquant’anni. Pur consapevoli del contesto storico, vanno ancora

una volta a Mestre, a Paese, a Spinea, ad Arzignano e attraversano la nebbia della provincia di Padova, di Vicenza e di Treviso. Perché è qui che bisogna tornare per cercare le ragioni della morte di persone innocenti. Gli esplosivi di quelle bombe vengono dal Nord-est. Dialogano con Vittorio Borraccetti.

Sabato 30 novembre – ore 17.30

@ Caffè Pedrocchi, sala Verde - via VIII Febbraio, 7

Boa, Bag of seeds. Live

Lorenzo Bonarini, aka Boa, presenta Bag of Seeds. Il nuovo album autoprodotto, in collaborazione con Alberto Cagol, aka Nevo spazia dalla ballata blues al grunge. Ogni brano è un seme diverso che germoglia lontano. Una sporta di semi lanciata al mondo. Boa lo presenta oggi con un mini-live.

