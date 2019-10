LaFeltrinelli di Padova, tutti gli eventi in programma a ottobre

Di seguito tutti gli eventi e gli incontro culturali in programma a LaFeltrinelli di Padova ne mese di ottobre.

Tutti gli eventi si tengo a la Feltrinelli Libri e Musica di via San Francesco, 7 se non diversamente indicato

Fiera delle parole

Giovedì 3 ottobre laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

ore 17 Marco Amerighi

Le nostre ore contate di Marco Amerighi (Mondadori).

In collaborazione con Progetto Giovani Padova.

ore 18.30 Nicola De Cilia

Geografie di Comisso. Cronaca di un viaggio letterario (Ronzani) di Nicola De

Cilia. L’autore dialoga con Mauro Sambi.

Venerdì 4 ottobre laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

ore 18 Marco Quarin

Sopra non appare alcun cielo (Robin Edizioni) di Marco Quarin.

Sabato 5 ottobre laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

ore 18 Sergio Gnudi e Ivano Artioli

‘68 quei giorni del maggio (Danilo Montanari Editore)

di Sergio Gnudi e Ivano Artioli. Interviene con Flavio Zanonato.

Domenica 6 ottobre laFeltrinelli Libri e Musica – via San Francesco, 7

ore 11 Ginevra Lamberti

Perché comincio dalla fine (Marsilio) di Ginevra Lamberti.

Interviene Nicolò Menniti-Ippolito.

ore 16 Anna Dalton

La ragazza con le parole in tasca (Garzanti) di Anna Dalton.

Con Anna Cortelazzo.

ore 17.30 Marco Buticchi

Stirpe di navigatori (Longanesi) di Marco Buticchi. Partecipa Cristina Sartori.

Il programma completo su www.lafieradelleparole.it

Venerdì 4 ottobre – ore 17.30

@Caffè Pedrocchi – Sala Bianca - via VIII Febbraio, 15

I diritti dei bambini

Maria Elisa Antonioli presenta Vedo, ascolto, parlo...ti aiuto (Edizioni La Meridiana). Nonostante siano state rilevate e studiate le varie forme di maltrattamento e le gravi conseguenze sull’evoluzione fisica e psicologica del minore, tuttora la violenza sui bambini e sugli adolescenti è un fenomeno sottostimato e sottovalutato, se non negato, dalla società attuale. Dialoga con Carmen Muraro e Massimo Osler.

Martedì 8 ottobre - ore 18.30

L’invenzione degli animali

In una società in cui ogni cosa è decisa dagli imperativi dell’economia, l’azienda più grande del mondo ha riunito le migliori giovani menti del continente con il compito di inventare un progetto di ibridazione genetica: l’obiettivo è porre le basi per un allevamento su larga scala di animali donatori di organi. Paolo Zardi presenta L’invenzione degli animali (Chiarelettere) un thriller inaspettato che ha il coraggio di guardare in faccia gli aspetti più oscuri del contemporaneo. Con Valentina Berengo.

Mercoledì 9 ottobre – ore 18.30

Nessun pasto è gratis

Lorenzo Forni presenta Nessun pasto è gratis (Il Mulino). La volontà dei politici di soddisfare le domande crescenti degli elettori li spinge a promettere e implementare politiche che gli economisti valutano spesso come inefficaci e insostenibili. C’è invece un principio fondamentale in economia che va sempre rispettato, ed è il vincolo di bilancio che determina le politiche macroeconomiche sostenibili, quelle che si possono adottare senza rischiare di scivolare verso una crisi. Dialoga con Cesare Dosi.

Giovedì 10 ottobre – ore 18.30

L’identità aziendale: valori e prospettive

Che cos’è la marca? Che cos’è il brand? La distinzione di questi concetti, spesso confusi, apre una nuova visione sul marketing, che riporta al centro l’azienda come territorio vivo, di persone, storie, momenti di difficoltà, scelte importanti. Samuel Gentile presenta Identità di marca. Viaggio alla scoperta dei propri valori e della propria identità aziendale (Dario Flaccovio Editore) insieme a

Francesco Sordi.

Venerdì 11 ottobre – ore 18.30

Enrico Berlinguer: l’attualità del pensiero

Pierpaolo Farina presenta Casa per casa, strada per strada (Zolfo Editore). A decenni di distanza da quel tragico 7 giugno 1984, quando il segretario del Pci venne colpito da un ictus durante un comizio a Padova, le idee di Berlinguer risultano ancora straordinariamente attuali, in un mondo così diverso da quello in cui lui ha vissuto.

Domenica 13 ottobre – ore 18.30

Niccolò Fabi in libreria

Oggi Niccolò Fabi in libreria per incontrare i fan e presentare il suo nuovo album Tradizione e tradimento (Universal). Considerato uno dei migliori cantautori italiani, continua a percorrere una propria strada maestra intima, onesta, minimale che rifugge ogni omologazione radiofonica. Acquista il cd alla Feltrinelli di via San Frencesco 7 e ritira il pass che dà accesso

prioritario al firmacopie. *1 pass per ogni cd acquistato fino a esaurimento

Lunedì 14 ottobre – ore 18.30

Distratti dal silenzio

Stefano Dal Bianco presenta Distratti dal silenzio (Quodlibet). I poeti meritano ascolto? O qualcuno sta abdicando al proprio ruolo? Questo libro raccoglie le diverse meditazioni di uno dei protagonisti della poesia italiana dagli anni Ottanta a oggi. Saggi e interventi in cui la consapevolezza sul proprio fare non impedisce di parlare anche a nome dei compagni di strada. Una forma rara di testimonianza, che oscilla tra la dedizione al silenzio e la volontà di condivisione del dire, come fa la poesia. Dialoga con Giulio Mozzi.

Giovedì 17 ottobre – ore 18.30

Bauhaus, cento anni dopo

Il centesimo anniversario del Bauhaus (1919-2019) rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sulla natura e sull’eredità di uno dei fenomeni più dinamici e significativi che abbiano animato la sperimentazione artistica del Novecento. Nonostante la ricchezza e l’ampiezza di studi sull’argomento, un vasto orizzonte culturale sul quale l’istituzione del Bauhaus si staglia è rimasto per lo più inesplorato. Alberto Giacomelli presenta Bauhaus absconditum (Mimesis) e dialoga con Marcello Ghilardi e Giovanni Gurisatti.

Venerdì 18 ottobre – ore 18.30

Raphael

Il racconto di un inedito Raffaello, il pittore più importante del suo tempo, colto nella sua dimensione intima. Un thriller raffinato che è insieme un romanzo storico, d’amore e di formazione, sullo sfondo di un mondo minacciato dal buio del fanatismo. Con l’autore interviene Brunilde Neroni.

Kidz - Domenica 20 ottobre – ore 11

Sebastian’s chronicles: lo scrigno d’avorio

Stella Nosella attende tutti i bambini per il racconto della nuova avventura di Sebastian: al Museo Archeologico di Venezia è custodito un misterioso scrigno d’avorio. Tra passaggi segreti, trabocchetti ed enigmi da risolvere, riuscirà Sebastian a proteggere il suo segreto?

Mercoledì 23 ottobre – ore 18.30

Profondo Nordest

Maurizio Dianese presenta Profondo Nordest (Milieu). Dopo aver analizzato in profondità gli aspetti della malavita autoctona, l’inchiesta si occupa delle infiltrazioni mafiose nei territori industriali del Nord, la vera miniera d’oro dell’economia criminale di camorra, mafia e ‘ndrangheta in questi ultimi anni. La criminalità del Nord lavora in una zona grigia, fatta di silenzi, affari redditizi, controllo delle istituzioni e di una robusta omertà da parte di tutti. Dialoga con Vittorio Borraccetti.

Giovedì 24 ottobre – ore 18.30

Welfare 4.0. Competere responsabilmente

Le aziende che puntano all’eccellenza sono quelle in grado di coniugare la massimizzazione dei profitti con il reale miglioramento della vita delle persone. Le aziende che hanno uno scopo nobile sono aziende con un’anima che aiuta a stimolare l’impegno e la passione dei dipendenti, incoraggiare il cambiamento e l’innovazione continua. Giampietro Vecchiato presenta Welfare 4.0, competere responsabilmente (Franco Angeli) dialoga con Paolo Volpe.

Venerdì 25 ottobre – ore 18.30

Cambiamenti di stato

Giovanni Sato presenta Cambiamenti di stato (Biblioteca dei Leoni). Vengono portati in versi i rapporti tra le persone determinanti e potenzialmente salvifici, che nei legami di affetto e d’amore, di simpatia e di solidarietà, possono ribaltare, in qualsiasi momento e contro ogni apparenza contraria, la situazione con la forza rigeneratrice della loro umanità.

Lunedì 28 ottobre – ore 18.30

Un tempo per ogni cosa

È certamente esperienza comune che esistono momenti della giornata in cui ognuno di noi si sente più o meno in forma nelle proprie attività quotidiane. Qualcuno preferisce le ore del mattino, qualcun’ altro invece ama la notte. Ma quanti sanno che tutto questo ha solidissime basi scientifiche? Roberto Manfredini presenta Un tempo per ogni cosa (Piemme) e dialoga con Giovannella Baggio.

Martedì 29 ottobre – ore 18.30

L’officina della formazione di Paolo Volpe

La libreria è una miniera di serendipity, dove cercare e trovare l’inatteso. In questo appuntamento Paolo Volpe ci farà ragionare sul genio di Leonardo Da Vinci e delle innumerevoli possibilità che ha il nostro cervello.

Mercoledì 30 ottobre – ore 18.30

Personal Book Shopper

Appuntamento con Gioia e Valentina, le Personal Book Shopper, che con il gruppo di lettura della Feltrinelli scelgono lo stato d’animo da indagare attraverso la lettura.

Info web

Per tutti gli eventi l'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Info, iscrizione alla newsletter e modifiche sono verificabili sul sito www.lafeltrinelli.it

https://www.lafeltrinelli.it/fcom/smartphone/home/pages/puntivendita/negozi.html?location=Padova

https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/puntivendita/negozi.html?location=Padova&type=events

https://www.lafeltrinelli.it/fcom/smartphone/home/pages/puntivendita/negozi.html?location=padova

