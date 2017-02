Tutti gli eventi di febbraio a Ponte San Nicolò

Febbraio a Ponte San Nicolò: tutte le attività, le manifestazioni e gli eventi del mese.

30 gennaio-12 febbraio, Atrio del Municipio

Rassegna "Oltre i confini" – Progetto SPRAR

Mostra interattiva “Ismael: non sono pericoloso, sono in pericolo” e mostra fotografica “Oltre i confini” di Francesco Malavolta.

Mercoledì 1, ore 20.45 - Patronato parrocchia di Roncaglia

Rassegna "Oltre i confini" – Progetto SPRAR

Primo incontro di autonarrazione in collaborazione con le parrocchie; riservato ai giovani dai 18 ai 30 anni.

Giovedì 2, ore 20.45 - Centro civico M. Rigoni Stern

Presentazione del libro di Massimo Toffanin "Come nasce un Sindaco. Cesarino Crescente e l’impegno sociale e politico"

Con Francesco Jori e Silvio Scanagatta, alla presenza dell’autore

Venerdì 3, ore 20.45 - Sala civica Unione Europea

Rassegna "Oltre i confini" – Progetto SPRAR - Amministrazione comunale

Proiezione film “Io sono Lì” di Andrea Segre

Domenica 5, ore 16.30 - Sala civica Unione Europea

Rassegna teatrale "Ragazzi a teatro!" a cura dell’associazione Terracrea

"Pinocchio", compagnia Bam! Bam! Teatro

Ingresso: 5 euro; gratis fino ai 4 anni.

Prenotazioni: Compagnia Terracrea 349.3896741 - ass.terracrea@libero.it

Mercoledì 8, ore 20.45- Patronato parrocchia di Roncaglia

Rassegna "Oltre i confini" – Progetto SPRAR

Primo incontro di autonarrazione in collaborazione con le parrocchie; riservato ai giovani dai 18 ai 30 anni.

Giovedì 9, dalle ore 14.30 - Parco Vita

Visita guidata al museo della Specola di Padova

Ingresso: 5 euro

Info: L. Ruzza 348.9990081, Sede Lega PD Est 049.717002

Giovedì 9, ore 20.45 - Centro Civico M. Rigoni Stern

Presentazione del libro di Antonia Arslan "Lettera a una ragazza turca"

A cura del Circolo letterario “Ponte San Nicolò”, alla presenza dell’autrice

Venerdì 10, ore 20.45 - Sala civica Unione Europea

Rassegna "Oltre i confini" – Progetto SPRAR - Amministrazione Comunale

Proiezione docufilm “Dove vanno le nuvole” di Massimo Ferrari.

Ingresso gratuito

Sabato 11, ore 21 - Sala civica Unione Europea

Rassegna teatrale "PonTeatro" a cura della Compagnia della Torre

"Le scostumate" di Carlo Goldoni - Compagnia Sottosopra

Domenica 12, ore 16.30 - Sala civica Unione Europea

Rassegna teatrale "Ragazzi a Teatro!" a cura dell’associazione Terracrea

"Capitan Spaccanave nel mare dei pupazzi", Compagnia Teatro Invisibile

Ingresso: euro 5, gratis fino ai 4 anni.

Prenotazioni: Compagnia Terracrea 349.3896741 - ass.terracrea@libero.it

Mercoledì 14, ore 15 - Centro Sociale Pino Verde

Incontro con le coppie che festeggiano le nozze d’oro (1967 - 2017) con intrattenimento musicale.

Associazione Pino Verde

Venerdì 17, ore 21 - Sala civica Unione Europea

Spettacolo teatrale "Un sogno andaluso. Omaggio a Federico Garcia Lorca"

Teatro Laterale di Padova e Accademia del Flamenco “Faralà”

Ingresso euro 8.

Info: info@teatrolaterale.it - 338.1633326

Venerdì 17, ore 20.45 - Centro civico M. Rigoni Stern

Proiezione docufilm sull’eccidio di Villadose “Presi a caso”, di Alberto Gambato e Laura Fasolin

Saranno presenti gli autori

ANPI – Sezione di Ponte San Nicolò

Domenica 19, dalle 9 alle 13 - P.zza Liberazione, via Giorato, via Firenze

Mercatino "Roba vecia in piassa" a cura della Pro Loco

Domenica 19, dalle 13 - Centro

12esimo Carnevale in Piazza

dalle 13.45 sfilata lungo la statale, arrivo in Piazza Giovanni Paolo II alle 15.30 con buffet e premiazioni.

Comitato Carnevale, Associazione Pro Loco, Amministrazione Comunale

Mercoledì 22, ore 17.45 - Biblioteca Comunale

Libri in libertà: incontro del Gruppo di Lettura

Info: Biblioteca Comunale 049.8961532 - biblioteca@comune.pontesannicolo.pd.it

Giovedì 23, ore 16.30 - Centro Sociale Pino Verde

Conferenza “Gas-energia elettrica: cos’è cambiato dal 1 gennaio 2017”

Interviene Mara Bedin, presidente Federconsumatori di Padova

Giovedì 23, ore 20.45 - Centro civico M. Rigoni Stern

Presentazione del libro di Bruno Maran "Dalla Jugoslavia alle repubbliche indipendenti: cronaca postuma"

Incontro promosso dal Gruppo di Lettura della Biblioteca, alla presenza dell’autore

Venerdì 24, dalle 18 - Altri Cieli e Centro Amici del Mondo

Giornata del Risparmio Energetico

ore 18: Aperitivo a lume di candela da Altri Cieli – viale del Lavoro

ore 19: Dibattito e a seguire cena a lume di candela da Amici del Mondo

Dal 24 febbraio all’11 marzo - Atrio Municipio

"1866 dal Regno Lombardo-Veneto al Regno d’Italia. Storia e memoria in provincia di Padova"

Mostra storico-documentaria

Inaugurazione venerdì 24 febbraio alle ore 17.

Orario: dal lunedì al venerdì 8.30-13, sabato 9-12.30 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì 15-19, martedì 15.30-17.30.

Sabato 25, ore 21 - Sala civica Unione Europea

Rassegna teatrale "PonTeatro" a cura della Compagnia della Torre

"Filumena Marturano" di Edoardo De Filippo, compagnia ‘A Fenesta

Domenica 26, ore 16.30 - Sala civica Unione Europea

Rassegna teatrale "Ragazzi a teatro!" a cura dell’associazione Terracrea

"Il malato immaginario", laboratorio teatrale Amici del Mondo

Entrata a offerta libera. A fine spettacolo merenda per tutti i ragazzi

Prenotazioni: Compagnia Terracrea 349.3896741 - ass.terracrea@libero.it

Domenica 26, ore 17 - Centro civico Mario Rigoni Stern

"Corti…e piccoli", rassegna di corti teatrali di autori contemporanei con musica dal vivo

A cura della compagnia teatrale La Betonica