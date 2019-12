Gli eventi della settimana al Monkey Business Padova

Di seguito gli eventi del fine settimana al Monkey Business in via Trieste 5c a Padova.

Venerdì 13 dicembre - Unicorn - L'imbarazzo sotto l'albero

Caro Babbo, anche quest’anno è arrivato il giorno in cui i parenti che non vedo da anni, si riuniranno allo stesso tavolo per pormi la solita domanda:

😱 “Ma la morosetta?” 😱

Forse nel corso degli anni non sono stato un bravo bambino, e questa è la tua punizione.

Allora è arrivato il momento di pareggiare i conti e di ricattarti.

Sarò concreto; ti chiedo una serata con Mattia come dj, tanto alcol e centinaia di boni disposti ad importunarmi.

Allego foto di Rudolph, sequestrato dal mio staff. Quella rossa in bocca è una gagball, non il suo naso. 🔴

Tuo per sempre Unicorn.

Ah, dimenticavo: All I want for christmas is Negroni.

🎅 Game 🎅

Confessa i momenti più imbarazzanti dei tuoi Natali e guadagnati uno shot. Ricordati che non c'è niente che dieci vodke non facciano dimenticare.

🦄 More info 🦄

🍌 8 euro con un drink premium in lista

🎩 12 euro con un drink premium non in lista

💘 no tessere

Sabato 14 dicembre - Haute Culture - Black and White

Haute Culture: Avanguardia Pura.

Una festa dedicata alla moda, ai dettagli, ai nuovi trend, al make up, alla ricerca🔥

Ma anche dedicata al forte legame culturale e l'impatto che ha la moda stessa sul mondo in cui viviamo . E viceversa.

“Gucci, Fendi, Prada (or nada), Balenciaga.

Chanel, Valentino, VERSAce not Versachee, Balmain, Dolce e Gabbana.

“Gabbana con una o due b?”

Siete pregati di disturbare qualcun altro con le vostre domande.

Donatella, Miuccia, Anna saranno tutte nel front row pronte a dare il verdetto, ma solo lei avrà l’ultima parola.

È tutto.

🎩 Dresscode 🎩

Only black and white

🕘 Dalle 21 - 02

🍌 8 euro con un drink premium

💣 No tessera

Domenica 15 dicembre - Doggy Day - raccolta fondi per il Rifugio San Francesco

Il cane non si cura di chiedersi se abbiate torto o ragione; non gli interessa se abbiate fortuna o no, se siete ricco o povero, istruito o ignorante, santo o peccatore. Siete il suo compagno e ciò gli basta.

- J. K. Jerome

🐕 Una raccolta fondi per il Rifugio San Francesco di Presina, che si impegna dal 2003 ad aiutare i cani randagi che vengono abbandonati.

🐶 Troverete un banchetto informativo con i volontari del canile che, oltre ai contributi d'ingresso, venderanno calendari, panettoni e tanto altro per la raccolta.

🐩 Saranno ovviamente ben accette vecchie coperte, giochi e mangiare per i nostri amici pelosi.

🍌 Contributo responsabile 3 euro

🕔 17 - 21

🔥 No tessere

