Gli eventi del fine settimana al Monkey Business Padova

Di seguito gli eventi del fine settimana al Monkey Business in via Trieste 5c a Padova.

Per questo Monkey Business Love Edition abbiamo deciso di ospitare un grande progetto.

Ricalcando i dialoghi del celebre film “Metti, una sera a cena”, musicato dal Maestro Ennio Morricone, il nostro Giovanni Santucci ci accompagnerà durante la cena e dopo con una scelta di vinili dedicata al film attraverso un suo personale percorso tra sonorità bossanova, jazz e brazilian.

❤ Menu di San Valentino ❤

Starter

Amuse bouche

🥂 Calice in abbinamento - Cava Brut Mont Marçal

Antipasto

Bloody Monkey di rapa rossa, crema di yogurt al lime con

gamberoni scottati e sedano croccante

🥂 Calice in abbinamento - Bianco Costiera, Alla Costiera. Agricoltura biologica-biodinamica - Vò Vecchio, Padova

Primo

Tortelli di pasta fresca al carbone ripieni di branzino su crema di piselli freschi con chips di parmigiano reggiano 24 mesi e menta

🍷 Calice in abbinamento - Rosso Costiera, Alla Costiera. Agricoltura biologica-biodinamica - Vò Vecchio, Padova

Dolce

Crema chantilly al sifone, fragole e crumble al cioccolato amaro

🥂 Calice in abbinamento - Prosecco Dry, Monte San Giorgio, Padova

🍌 40 euro a persona 🍌

💥 Obbligo di prenotazione - contattaci al 340 975 2153💥

Info web https://www.facebook.com/events/1050131752036463/

L’inizio del week end nel migliore dei modi: relax e benessere.

Due ore di yoga ed un brunch ad hoc in un giardino invernale pieno di luce. 🌺

Le tisane giuste, il profumo di un buon caffè, della frutta fresca ed una bowl studiata per l’occasione: questi gli ingredienti che si aggiungono all’esperienza yoga portata da Laura Bonny.

⏰ 11 inizio lezione yoga

🌸 Flow di Hatha Vinyasa Yoga

🕐 13 brunch

🍌 30 banane lezione + brunch

Menu

Una bowl a scelta:

🍚 Bowl Vegan

base di riso venere, tofu biologico, avocado siciliano, finocchi croccanti, cavolo cappuccio viola marinato, supreme di arancia, mandorle e maionese di soia vegan

🥗 Bowl Veggy

misticanza, uovo sodo, carote alla julienne , radicchio di treviso, pomodoro calabrese, mele golden, semi di girasole e maionese alla curcuma

☕ Acqua, caffè, infusi e acque profumate all you can drink

🍑 Frutta fresca con panna vegetale alla vaniglia

🍰 Cheesecake vegana al bicchiere

🥧 crostata fatta in casa alla marmellata di fragole

🧘 Flow di Hatha Vinyasa Yoga 🧘

Basato su una meditazione in movimento, nel corretto allineamento del corpo. Una lezione completa che fonde insieme le posture, intenzionali e collegate al respiro, in modo da aprire il corpo e approfondire la pratica. Saranno suggerite opzioni per accomodare tutti i livelli, rendendo la classe piacevole anche per chi non ha mai praticato o per chi desidera portare la propria pratica al livello successivo.

Introdurremo la lezione con meditazione e canto di kirtan e concluderemo con un lungo rilassamento finale.

🔥 Solo su prenotazione - info di seguito 🔥

🦝 Step 1

Contattare su whatsapp il Monkey - 3409752153 oppure scrivere su instagram a laura_bonny

🦀 Step 2

Pagare 15 euro di acconto per confermare la prenotazione (le info vengono date via messaggio)

🐯 Step 3

Venire e rilassarsi

Info web https://www.facebook.com/events/218665605976721/

Non è un lunedì triste come quello che cantano i New Order e nemmeno un venerdì in cui essere innamorati assieme ai Cure.

Non è l’estate pazza di Alexia e nemmeno la fredda pioggia di novembre dei Guns ‘n Roses.

Semplicemente è una sabato di gennaio in cui abbiamo nostalgia delle hit che hanno accompagnato la nostra adolescenza, in cui vogliamo ballare cantando canzoni anni 80 e 90 per dimenticare che le feste sono finite e l’estate è distante.

💣 80’s & 90’s sound by Sergio Wow!



🍌 Free entry

🔥 No tessere

Info web https://www.facebook.com/events/207701887033933/

Nelle playlist di pochi, ma nella memoria di tutti! 🔥

La musica trash incontra la tipografia, quella “analogica”, fatta di caratteri mobili in legno, carte e inchiostri.

Le citazioni delle canzoni che ci hanno accompagnato nei dancefloor della nostra adolescenza (e oltre), si ritrovano incorniciate in una mostra di Fabio Marangoni (a.k.a. _Fabiolous), direttore creativo di giorno, incisore e tipofilo di notte.

Una mostra di stampette belle, incisioni e citazioni da appendere a casa vostra! 😍

Sarà come avere un po’ di Gigi Dag, Spice Girls, Madonna e Britney in casa, ma in modo figo e discreto! ❤

💥 Fabiolous porterà la sua stampa a caratteri mobili in legno, piombo e metallo con un tirabozze da poster e gli inchiostri tipografici 😍

Ci si potrà cimentare nella stampa analogica, ma con un poster dedicato alla serata 💥

La mostra sarà presente per un mese all’interno del Monkey Business, dal 16 febbraio al 15 marzo.

⏰ Vernissage - domenica 16 febbraio dalle 19

🍌 No tessere - Free entry

Info web https://www.facebook.com/events/483865225879710

