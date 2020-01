Gli eventi della settimana al Monkey Business Padova

Di seguito gli eventi del fine settimana al Monkey Business in via Trieste 5c a Padova.

Mercoledì 15 gennaio dalle ore 20

For Laughs’ Sake al Monkey Business con FLS - Stefano Rapone

Terzo evento firmato For Laughs’ Sake al Monkey Business.

Sul nostro palco il comico, fumettista e a volte simpatico Stefano Rapone con il suo “Spettacolo annullato”, uno spettacolo che ahinoi invece ci sarà sul serio.

Pronto a stupirci con dello black humor grazie ai temi più inflazionati nelle stand up italiane per dimostrare che anche lui è un vero stand up comedian, parlerà di rapporti sessuali tra adulti consenzioni, a volte non eterosessuali, e anche una battuta un po’ scorretta sulla religione. 🔥

💣 Bio - Stefano Rapone

Stefano Bin Laden Von Hitler, in arte “Rapone” per motivi commerciali, nasce a Roma nel 1986, uscendo dal corpo di un altro essere umano. E’ uno dei comici presenti sul tavolo di “Battute?” su Rai 2, ha partecipato ai programmi “Mai Dire Talk” con la Gialappa’s Band, “Natural Born Comedians”, “Stand Up Comedy”, “CCN - Comedy Central News” ed è autore per il Trio Medusa.

🕗 inizio pagamenti ore 20

🕘 inizio spettacolo ore 21 circa

🍌 biglietto online a 8 euro + dp

🍌 biglietto in serata a 10 euro

Venerdì 17 febbraio BOSI DJ - la rockstar della consolle

Un viaggio nel puro divertimento con il Willy Wonka della nightlife patavina 🤩

⭐ Djsert Bio ⭐

Bosi, all’anagrafe Giacomo Bosello, è conosciuto agli addetti ai lavori come “La Rockstar della consolle” 🔥

Fomentatore di dancefloor, somministra viaggi musicali rigorosamente in vinile.

La definizione di genere musicale con Bosi viene stravolta proponendo, con occhio clinico sulla pista, set ammalianti ma mai scontati. 💣

Capillare è la sua presenza nella clublife locale.

🍌 Free Entry

🍄 No Tessere

Sabato 18 gennaio ICC SOUND – ElectroDiscoFunk

Dio ha creato pochissime teste perfette. Tutte le altre le ha nascoste coi capelli.

- Alessandro Zorzi, dj and producer



📢 dalle 22 alle 03

🍌 free entry

🔥 no tessere

🤜 Djsert Bio 🤛

Alessandro Zorzi, in arte ICC, nasce a Padova nel lontano 1982.

Sin da piccolo trova interesse nella musica, basandosi principalmente sulla qualità indipendentemente dal genere.

Inizia il suo percorso con passione, diventando in breve tempo un artista raffinato, apprezzato ovunque per tecnica e selezioni dei brani.

Al momento ICC sta lavorando come produttore musicale presso la Rip N Burn Recording di Berlino, continuando comunque a suonare in vari club italiani.

Dalla house all’elettronica, passando per il funky, strizzando l’occhio alla disco, la sua selezione risulta sempre fresca e mai scontata.

Domenica 19 gennaio - Bar Italia - un aperitivo di nostalgia italiana

Un aperitivo in cui si respira aria di vecchia Italia 😍

Un bianco par mi e na spuma pal bocia, il pane e salame, il vin rosso e aranciata 🍷

Canzoni vecchie ma non ancora defunte nei nostri cuori ❤

Patty Pravo, Nicola di Bari, Mina, Lucio Dalla, Caterina Caselli, De Andrè, Lucio Battisti, Francesco de Gregori, Marcella Bella, Rino Gaetano, Franco Battiato, Nada, Domenico Modugno, Gino Paoli, Raffaella Carrà, Mia Martini, Umberto Tozzi, Anna Oxa, Tony Dallara, Riccardo Cocciante e molti altr

🔥 Selezione da balera a cura di Dj Moon Chiara Veronesi

