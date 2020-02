Gli eventi del fine settimana al Monkey Business Padova

Di seguito gli eventi del fine settimana al Monkey Business in via Trieste 5c a Padova.

Al grido di Go Big Or Go Home un aperitivo come carica del week end.

Un giovedì diverso da ogni giovedì.

In un locale diverso da tutti i soliti locali.

🐻 Happy hour 🐻

Affettati artigianali e focaccia fatta in casa per affrontare il week end con la grinta giusta

Birra bionda media al prezzo della piccola per riacquistare i liquidi sudati col bollore della serata.

Tutte le ultime novità nella selezione musicale di Sergio Wow!

Signore e Signori, desideriamo richiamare la vostra attenzione su alcune dotazioni di sicurezza di questo velivolo. ✈

Osservate come ballare, sorridere e slacciare le cinture di sicurezza. 🚀

Gli assistenti di volo vi stanno mostrando l’ubicazione della pista di atterraggio. Un’insegna luminosa vi aiuterà nella localizzazione del Monkey. 🔥

In caso di necessità, il bancone che consegna i drink di salvataggio sarà disponibile immediatamente.

Prendete un cocktail ed attivatelo aspirando energicamente verso di voi. Respirate normalmente. 🍸

Solo dopo averlo bevuto aiutate coloro che necessitano di assistenza.

Il drink funziona anche se il bicchiere non è di plastica ma di carta. ♻

Per ulteriori informazioni vi raccomandiamo di prendere visione delle norme di sicurezza riportate sul cartoncino posto nella tasca della poltrona di fronte a voi. Grazie per l’attenzione.

🚀 Djsert Bio 🚀

Bedandclouds

E’ il progetto creato alla fine del 2017 da Andrea Bedana, musicista e compositore della provincia di Padova. Dopo l’ultima esperienza con la synth pop band Seconds, Andrea ha deciso di intraprendere un percorso solista. A metà 2018 decide di trasferirsi a Montreal, Canada. Qui incontra i ragazzi della Free 99, giovane etichetta locale. A questo punto nasce una collaborazione ed a fine gennaio 2019 Bed esce con l’Ep “Mile ex/ex”.

L’EP inizia con il singolo Out of it con il feat con la giovane promessa L.O.T. (Love Over Everything), l’ep contiene diversi elementi molto diversi tra loro ma ben miscelati, dal funk & soul a sonorità più nostalgiche.

Le luci dei flash ed il tappeto rosso.

Una sfilata che neanche agli oscar.

Al Monkey Biz il tema è imprescindibile: Very Important People.

Scegli la star da interpretare, calati nella parte e vinci un buono d’acquisto a tua scelta! 🏆

✨ Le nostre raccomandazioni ✨

Non interpretare qualcuno che ti assomiglia - esagera e gioca sull’ironia, il carnevale è fatto per divertirsi

Trova una coppia e interpretala con un amico: in due l’effetto stupore è garantito

Ricordati di dare attenzione ai particolari, sono quelli che fanno la differenza

Non serve sempre comprare un costume: spesso e volentieri quello che serve è nel tuo armadio o in quello dei tuoi genitori.

Se proprio hai zero inventiva e manualità ti consigliamo di sentire il Punto Feste, il miglior negozio di travestimenti di Padova

🔥 Inizio sfilata ore 22

💣 In consolle ICC DJ

🍌 Free entry - No tessere 🍌

🚫 no outfit = no entry 🚫

Il nostro Pachi Bas sarà un bouncer d’eccezione, pronto a lasciarvi fuori se non vi siete vestiti in maschera.

E no, due orecchie da gatta non vi salveranno come non vi hanno salvato ad Halloween.

Un aperitivo in cui si respira aria di vecchia Italia 😍

Il tutto accompagnato da second hand e vintage selezionato 💣

Canzoni vecchie ma non ancora defunte nei nostri cuori ❤

Patty Pravo, Nicola di Bari, Mina, Lucio Dalla, Caterina Caselli, De Andrè, Lucio Battisti, Francesco de Gregori, Marcella Bella, Rino Gaetano, Franco Battiato, Nada, Domenico Modugno, Gino Paoli, Raffaella Carrà, Mia Martini, Umberto Tozzi, Anna Oxa, Tony Dallara, Riccardo Cocciante e molti altri

🔥 Selezione da balera a cura di Dj Moon Chiara Veronesi

🍌 Mercatino di secon hand e vintage 🍌

Dalle 17 alle 21 ci saranno vari banchetti con esposizioni di vestiti per la nuova stagione ma anche qualcosa di pesante visto il tempo ballerino

