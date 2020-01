Gli eventi della settimana al Monkey Business Padova

Di seguito gli eventi del fine settimana al Monkey Business in via Trieste 5c a Padova.

Venerdì 24 gennaio - Marathy - Funk House Tech house

Da sempre appassionati di musica da sempre, amanti della vita notturna, il duo Marathy proviene da lunghe esperienze in tutti gli aspetti della Nightlife.

Amici, migliori amici, suonano Funky / House / Tech house con il loro peculiare stile positivo.

Hanno suonato allo Chic Nic, Funky Town, Altavoz, Flow.

🍌 dalle 22 alle 03.30 🍌

👉No tessere

Sabato 25 gennaio - Placid Pumas - Afrobeat Cumbia Calypso

Lo senti il rullo di tamburi in lontananza? 🥁

Non è Jumanji 🎲🌴🦁🐒

Sono i Placid Pumas Sound che arrivano a scuotere i muri del Monkey Business

🔥 Djsert Bio 🔥

Placid Pumas Sound è un progetto musicale nato dall'interesse della musica tribale e tropicale.

Dijiestivo e Guardingo formano questo duo che, attraverso la ricerca musicale d'oltre oceano, vuole ricreare un incontro di culture e di vibrazioni.

Che sia un suono proveniente dallo strumento di una tribù africana o un ritmo caraibico, il leitmotiv in tutte le loro esibizioni è una percussione persistente ma mai banale.

Una forza armonica che irrompe nella scena musicale con la potenza di un cataclisma per ricordarci che la vera giungla non è quella urbana.

Domenica 26 gennaio - Sundayx - extravaganza live on a sofa w/t Medladies

🛋 La domenica si sta sul divano di casa Monkey Biz 🛋

🎸 Extravaganza live con MedLadies

🍸 Un aperitivo semplice ed efficace

🍗 Del buon cibo

😻Happy hour 😻

In omaggio alle prime 50 telefonate affettati artigianali e focaccia fatta in casa ❤

No dai, lo diamo a tutti dalle 19 alle 21 😉

🔥 Bio Band 🔥

Nate in occasione di un omaggio musicale ad un amico comune, le Medladies prestano le voci a classici del pop.

Dagli anni '70 ad oggi, proposti sotto forma di medleys e mash-ups, con le loro voci ci fanno scoprire sonorità affini e accoppiamenti improbabili tra canzoni di un tempo e le hit del momento.

🍌 No tessere 🍌

